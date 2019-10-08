Армия и оружие

ИзвестияИзвестияТрамп рассказал о разработке новых вооружений

В конце сентября президент США заявил о завершении модернизации американских ядерных сил. Он также сказал, что на вооружение принято новое секретное оборудование и армия сейчас мощнее, чем когда-либо.
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