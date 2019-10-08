Армия и оружие
ИзвестияТрамп рассказал о разработке новых вооружений
В конце сентября президент США заявил о завершении модернизации американских ядерных сил. Он также сказал, что на вооружение принято новое секретное оборудование и армия сейчас мощнее, чем когда-либо.
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Армия и оружие
В Китае: Американская МБР «Trident II» в 10 раз надёжнее «Булавы»
Военное обозрение 06 октября в 12:29
Футбол
Тедеско завершил переговоры со «Спартаком»
Бывший главный тренер немецкого ФК «Шальке» Доменико Тедеско завершил переговоры с руководством столичного «Спартака» о его возможном назначении в российскую команду.
Известия вчера в 10:07
Происшествия
Следователи назвали причину смерти актера Дмитрия Марьянова
Следователи установили, что Марьянов умер от сквозного разрыва задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери.
РБК 04:16
Гаджеты
Первую партию смартфонов Samsung Galaxy Fold раскупили в РФ
Прием заказов на аппарат с гибким экраном стартовал 4 октября, и должен был продлиться до вечера 7 октября, но россияне первую партию Galaxy Fold раскупали раньше срока.
Astera вчера в 12:52
Политика
В США задержали депутата Госдумы Ингу Юмашеву
Посол России в США Анатолий Антонов сообщил журналистам о том, что парламентарий Государственной Думы Инга Юмашева оказалась задержана в аэропорту Нью-Йорка.
Наша версия 06 октября в 15:55
Армия и оружие
Иран предостерег Турцию от военной операции в Сирии
Ранее Турция начала операцию против курдов на севере Сирии.
Московский Комсомолец 04:41
Происшествия
Экс-глава рудника «Мир» найден мертвым в якутском СИЗО
Бывший начальник подземного рудника "Мир" (принадлежит АК "АЛРОСА") Алексей Бурксер найден мертвым в следственном изоляторе Якутска.
Российская газета 02:44
Политика
Лукашенко назвал ситуацию в Донбассе конфликтом России и Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Донбассе с 2014 года идет конфликт между Россией и Украиной.
РБК 04:46
Общество
В России могут запретить крафтовое пиво
В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
REGNUM 02:06
Транспорт
«РЖД» подготовила финансовую модель ВСМ Москва — Санкт-Петербург
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» разработало финансовую модель высокоскоростной магистрали (ВСМ) Санкт-Петербург — Москва.
REGNUM вчера в 14:45
Политика
Джим Керри выложил в Сети карикатуру на Зеленского и Трампа
Газета.Ru вчера в 18:42
Политика
Штайнмайера удивила реакция украинцев на его формулу
Немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер удивился реакции украинцев на его формулу урегулирования ситуации в Донбассе.
Политика Сегодня 00:03
Происшествия
Мужчина погиб при попытке взорвать банкомат в Череповце
На месте оперативные службы обнаружили тело мужчины, он погиб при попытке взорвать банкомат, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Вологодской области.
ТАСС 01:38
Политика
В Госдуме допустили скорое восстановление авиасообщения с Грузией
Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников допустил вероятность скорого восстановления авиасообщения с Грузией.
Известия 04:46
Космос
Curiosity обнаружила остатки соленого озера на Марсе
Газета.Ru 02:00
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в тяжелом состоянии
Журналистам стало известно, что Анастасию Заворотнюк после завершения курса лечения по полису ОМС выписали из частной московской клиники, несмотря на то, что ее состояние остается тяжелым.
Вести.Ru 03:49
Армия и оружие
Развод сил в Донецке сорвали радикалы с охотничьими ружьями
Лица у ветеранов в основном были скрыты, зато в руках, не скрываясь, бойцы держали футляры с личным «охотничьим» оружием: гражданские должны же остаться в городках после отвода ВСУ — вот они и приехали «остаться».
Московский Комсомолец вчера в 11:24
Политика
В США Путина поздравили с днем рождения надписью в небе
Газета.Ru вчера в 20:54
Футбол
Луиз Адриану подарил своей русской девушке щенка
Форвард «Палмейраса» Луиз Адриану подарил своей девушке Екатерине Дорожко щенка.
Спорт-Экспресс 03:00
Политика
Украинский режиссер призвал запретить сериал «Сваты»
Украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев призвал запретить сериал «Сваты» из-за участия в нем российского актера Федора Добронравова.
iReactor вчера в 20:48
Экономика
«Меня разорили чекисты»: Александр Лебедев о войне с банкстерами и запуске русской Tesla
Банкир, владелец СМИ и журналист Александр Лебедев некогда считался одним из богатейших предпринимателей России.
Forbes 00:36
Шоу-бизнес
В Сети опубликовали отрывки книги о Жанне Фриске
Появились отрывки из первой книги, посвященной Жанне Фриске. Произведение «Блестка» написал близкий друг певицы Геннадий Куркин.
ИнфоСМИ 03:26
Происшествия
Самолет-амфибия совершил жесткую посадку под Магаданом
Частный самолет-амфибия совершил жесткую посадку при взлете в Магаданской области.
Известия 03:33
Происшествия
У берегов Владивостока сел на мель контейнеровоз из Гонконга
У берегов Владивостока во вторник утром сел на мель контейнеровоз Сosco England, который ходит под флагом Гонконга, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова начальника морского спасательно-координационного центра "Владивосток" Николая Пирожкова.
Российская газета 01:38
Экономика
Счетная палата предложила изменить принцип господдержки кинематографа
Счетная палата РФ предложила изменить принцип господдержки кинематографа: учитывать при распределении бюджетных субсидий создателям фильмов успешность проката их предыдущих картин, говорится в сообщении контрольного ведомства.
РИА Новости 03:35
Армия и оружие
Применение комплекса «Палантин-К» впервые показали на видео
Впервые обнародовано видео, позволяющее увидеть работу расчета комплекса РЭБ "Палантин-К" В Ленинградской области на полигоне "Лужский" прошли учения войск радиоэлектронной борьбы Гвардейской общевойсковой армии ЗВО.
Российская газета 04:05
Шоу-бизнес
Иранского «двойника Анджелины Джоли» арестовали за богохульство
В Иране арестована 22-летняя Сахар Табар, известная тем, что публиковала в инстаграме снимки в образе «двойника» американской актрисы Анджелины Джоли.
Фергана вчера в 05:13
Общество
Стали известны лауреаты Нобелевской премии по медицине
REGNUM вчера в 06:18