США разрабатывают "невероятные новые вооружения", в том числе подводные лодки новейшего образца. Об этом заявил в понедельник президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов.

с чего всё началось

В конце сентября президент США заявил о завершении модернизации американских ядерных сил. Он также сказал, что на вооружение принято новое секретное оборудование и армия сейчас мощнее, чем когда-либо.

Общество Назван регион России с самой высокой смертностью от алкоголя РБК систематизировал данные региональных органов статистики и федерального Росстата и выяснил, в каких регионах смертность от алкоголя самая высокая.

Происшествия В Подмосковье покончил с собой отец ребенка, задохнувшегося из-за еды Следствие пока устанавливает все обстоятельства случившегося, но, как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчина покончил с собой, когда выяснилось, что ребенок мертв.

Происшествия Экс-начальник рудника «Мир» найден мертвым в СИЗО Бывший начальник подземного рудника «Мир» Алексей Буксер найден мертвым в СИЗО города Якутска.

Политика Глава МИД Украины назвал сценарии развития ситуации в Донбассе Глава украинского МИД Вадим Пристайко назвал в эфире телеканала ICTV три сценария развития ситуации в Донбассе.

Авто В России могут появиться умные «лежачие полицейские» В "Автонете" пояснили принцип работы новой системы: препятствующий барьер подключается к динамическому электроприводу, при этом он может быть интегрирован в систему фото/видеофиксации, которая определяет скорость автомобиля.

Происшествия Мужчина погиб при попытке взорвать банкомат в Череповце На месте оперативные службы обнаружили тело мужчины, он погиб при попытке взорвать банкомат, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Вологодской области.

Происшествия В Сбербанке выявили утечку данных о пяти тысячах кредитных карт Сбербанк выявил новый факт утечки данных кредитных карт клиентов — 5 тыс. учётных записей было продано одной из преступных групп в теневом интернете.

Политика Песков объяснил повышение зарплат Путину и Медведеву Ранее президент России Владимир Путин подписал несколько указов о повышении зарплат лиц, замещающих государственные должности страны.

Шоу-бизнес Дочь Ксении Бородиной экстренно прооперировали 10-летняя Маруся попала в больницу. В минувшую пятницу Ксении Бородиной пришлось пережить не самые приятные минуты.

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 7 октября.

Армия и оружие Корабль британских ВМС сопроводил российские суда к Ла-Маншу Патрульный корабль британских ВМС HMS Mersey сопроводил к Ла-Маншу три корабля Балтийского флота (сторожевой корабль "Ярослав Мудрый", танкер "Ельня" и буксир "Виктор Конецкий"), следовавших вдоль берегов Великобритании.

Экономика Нелегальный рынок такси в России вырос на 35% с 2017 года Объем нелегального рынка такси в России с 2017 года вырос на 35% - до 101 миллиарда рублей в 2019 году, показало исследование Аналитического центра при правительстве РФ.

Хоккей Кузнецов поделился ожиданиями от первого матча в новом сезоне Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов заявил, что последние часы ожидания перед возвращением на лёд тянутся для него слишком долго.

Политика На губернаторов примеряют отставки Среди возможных кандидатов на отставку называют также Владимира Илюхина (Камчатский край), Михаила Игнатьева (Республика Чувашия), Игоря Орлова (Архангельская область) и Анатолия Артамонова (Калужская область).

Армия и оружие Трамп: вывод войск США из Сирии расстроил Россию и Китай Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай больше всех расстроены выводом американских войск из Сирии.

Общество «Вымпел» начал строительство четвертого и пятого катеров «Комета» Судостроительный завод "Вымпел", входящий в состав концерна "Калашников", приступил к строительству четвертого и пятого катеров нового поколения на подводных крыльях "Комета 120М".

Происшествия Скандал разгорелся на Кипре после расистского нападения на россиянку Три киприотки напали на гражданку РФ Светлану Зайцеву, которая помешала им скрыться после того, как они повредили автомобиль инвалида на парковке.

Общество Из онкоцентра имени Блохина намерены уволиться 50 медсестер Вслед за врачами в массовом порядке решили уволиться и медсестры столичного онкоцентра им. Николая Блохина.

Кино «Тайна печати дракона» провалилась в российском прокате Один из самых дорогих российских фильмов года «Тайна печати дракона» Олега Степченко провалился в прокате.

Шоу-бизнес Заворотнюк выписали из больницы Актрису Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.