Армия и оружие
Вестник КавказаТрамп рассказал о создающихся в США гиперзвуковых ракетах
В Америке идет работа над гиперзвуковыми ракетами, которые с расстояния 1,6 тыс км смогут поразить цель диаметром около 70 см. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая перед выпускниками военной академии Вест Пойнт в штате Нью-Йорк.
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Авто
Рейтинг самых нержавеющих кроссоверов составили
Эксперты портала NJCAR.RU составили рейтинг самых нержавеющих массовых кроссоверов, доступных на российском рынке.
Новые автомобили вчера в 01:14
Политика
Лавров и Шойгу посетят Турцию во главе российской делегации
Главы Министерства иностранных дел и Министерства обороны России Сергей Лавров и Сергей Шойгу прибудут в Турцию во главе российской делегации, сообщается на сайте российского МИДа.
Газета.Ru 10:43
Общество
Эксперты объяснили снижение смертности в России на фоне пандемии
У снижения смертности в апреле 2020 года в России есть несколько причин, одна из которых — меньшее количество летальных исходов от внешних причин, считает заведующая кафедрой статистики МИРЭА Екатерина Дарда.
РБК 20:01
Политика
Соперник Лукашенко — РБК: «Устрашение — малая часть того, что происходит»
Лукашенко, назвавший Бабарико негодяем, выразил уверенность, что тот не мог не знать о происходившем в банке.
РБК 13:49
Происшествия
Михаил Ефремов записал видеообращение после смертельного ДТП
Областная газета 04:22
Общество
В Киеве заявили о непричастности Байдена к рекордной на Украине взятке
Речь идет о взятке в $6 млн руководству САП и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), которую пытались дать за закрытие эпизода против президента компании Burisma, бывшего министра экологии Николая Злочевского.
РБК 19:11
Происшествия
Глава полиции Атланты подала в отставку после смерти афроамериканца
Глава полиции американского города Атланта Эрика Шилдс подала в отставку в связи со смертью афроамериканца Рэйшарда Брукса после задержания, сообщила мэр города Кейша Лэнс Боттомс.
РИА Новости 18:21
Происшествия
Трех человек спасли из пятиметрового колодца в Магдагачинском районе
Огнеборцы ПЧ-33 поселка Магдагачи спасли из колодца трех человек. 13 июня около 15:00 им сообщили, что мужчины упали в старый колодец.
Телепорт 19:51
Киберспорт
Valve представила аркану для Queen of Pain
Valve выпустила аркану для Queen of Pain в Dota 2. Комплект Eminence of Ristul получат все владельцы Battle Pass 2020, которые прокачают компендиум до 445-го уровня.
CyberSport.ru вчера в 02:34
Энергетика
В Европе рекордно снизилось потребление газа
До исторического минимума в Европейском союзе снизилось потребление газа.
Единый банк вчера в 05:20
Общество
В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение
На одном из оптовых рынков на юге Пекина выявлено 49 случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 00:47
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок
Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 05:08
Здоровье
Выявлен новый симптом коронавируса
ГТРК Самара 06:56
Происшествия
Взрыв автоцистерны с газом в Китае: количество погибших растет
Количество погибших в результате взрыва автоцистерны на скоростном шоссе в провинции Чжэцзян на востоке Китая возросло до девяти, раненых — до 112.
Вести.Ru 09:18
Происшествия
Reuters сообщил о гибели 60 человек на северо-востоке Нигерии
По меньшей мере, 40 мирных жителей и 20 военных погибли в двух атаках боевиков-исламистов в штате Борно на северо-востоке Нигерии.
РБК 20:40
Экономика
В России вступила в силу отмена «банковского роуминга»
С 14 июня вступил в силу закон, который поручил разработать в октябре 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев.
Коммерсантъ 20:38
Гаджеты
Xiaomi подтвердила увеличенный дисплей для Mi Band 5
ITZine.ru 11 июня в 00:58
Космос
Китай успешно запустил спутник для наблюдения за океанами
В четверг Китай успешно запустил и вывел на орбиту гражданский спутник Haiyang-1D.
Российская газета 10 июня в 20:41
Авто
Nissan опубликовал официальные снимки нового Nissan X-Trail
Компания Nissan показала первое официальное изображение кроссовера Nissan X-Trail четвертого поколения и, пользуясь случаем, сразу назвала дату его премьеры.
Автоновости дня 03:17
Шоу-бизнес
Певица из Новосибирска Пелагея произвела фурор на Красной площади
Новосибирская эстрадная и фолк-исполнительница Пелагея стала одной из участниц гала-концерта на Красной площади «Мы вместе», посвященного Дню России 12 июня.
Московский Комсомолец Новосибирск 13:35
Шоу-бизнес
Ширвиндт рассказал о пьяных выходках Ефремова
В своей новой книге "Опережая некролог" 85-летний Александр Ширвиндт рассказал о пьяных выходках Олега Николаевича.
ТВ Центр 10:41
Общество
Подполковник ФСИН рассказал об участи Ефремова в колонии
Подполковник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в запасе Игорь Шутко рассказал, что может ждать актера Михаила Ефремова в случае попадания в колонию.
Известия вчера в 15:52
Армия и оружие
Турецкий «уничтожитель» российских «Панцирей-С1» установил рекорд
В июне агентство Defense Express, ссылаясь на собственные источники, установило, что за последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства.
Lenta.ru вчера в 03:10
Политика
Польша объяснила вторжение своих военных в Чехию «недоразумением»
«Наши польские коллеги неофициально заверили нас, что этот инцидент был просто недоразумением, вызванным польскими военными без враждебного намерения, однако мы всё еще ожидаем формального заявления», — отметил представитель МИД Чехии.
Известия 15:17
Футбол
«Герта» — «Айнтрахт»: прямой эфир матча начнётся в 16:30
Прямая видеотрансляция матча «Герта» — «Айнтрахт» на «Чемпионате» Чемпионат Германии, как практически все соревнования в мире, был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса.
Чемпионат 07:00
Политика
ООН узнала происхождение атаковавших саудовские НПЗ ракет
Атаковавшие нефтяные объекты саудовской компании Saudi Aramco крылатые ракеты были «иранского происхождения», сообщает 12 июня Reuters со ссылкой на доклад генсека ООН Антониу Гутерриша.
Известия вчера в 01:12
Общество
Роспотребнадзор разработал новые санитарные правила для магазинов
Роспотребнадзор подготовил новые санитарно-эпидемиологические требования к продуктовым магазинам и рынкам.
РИА Новости вчера в 00:13
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам
Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
Известия 19:47
Общество
Опубликована карта выхода российских регионов из режима самоизоляции
На сайте стопкоронавирус.рф появилась интерактивная карта, на которую нанесены этапы выхода регионов из введенных для предотвращения распространения коронавируса ограничений.
Российская газета вчера в 07:39