Это будет худшее, что может случиться с Ираком. Если мы уйдем, это будет означать, что у Ирана там будет гораздо больше влияния, а народ Ирака не хочет, чтобы Иран управлял страной.

Президент США Дональд Трамп рассказал о сроках вывода американских войск из Ирака, передает РИА Новости. Американский лидер заявил в эфире местного телевидения, что когда-нибудь войска США покинут Ирак. По его словам, сейчас этого не произойдет.

Трамп рассказал о сроках вывода войск США из Ирака

Общество Цена на нефть WTI растет после ударов Ирана по объектам США Цена на нефть компании WTI поднялась более чем на 4% на фоне ударов Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана по военным объектам США, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные бирж.

Общество Росстандарт рассказал об изменении правил поверки счетчиков Запись в реестре Росстандарта станет единственным юридически значимым результатом поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.

Происшествия Водителя автобуса арестовали после ДТП в Тюменской области Суд в Тюменской области заключил под стражу водителя автобуса, столкнувшегося 6 января с грузовиком, в результате чего погибли два человека.

Политика Постпред Ирана призвал СБ ООН осудить незаконные действия США Ранее МИД Ирака подал официальную жалобу в Совет Безопасности ООН в связи с гибелью иранского генерала Касема Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса в результате ракетного обстрела США в Багдаде.

Политика Украинцам усложнят правила въезда в страны Европы С 2021 года гражданам Украины придется проходить дополнительную проверку для въезда в Шенгенскую зону, сообщил "Обозреватель".

Хоккей Пять очков Овечкина, Кузнецова и Орлова помогли «Вашингтону» разгромить «Оттаву» Российские хоккеисты хозяев льда Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов записали на свой счет по одной результативной передаче, их одноклубник и соотечественник Илья Самсонов отразил 26 из 27 бросков по своим воротам и был признан третьей звездой встречи, первой звездой стал Овечкин.

Общество Ученые раскрыли тайну картины «Спаситель мира» да Винчи Итальянский художник эпохи Ренессанса Леонардо да Винчи в своей работе "Спаситель мира" (Salvator Mundi) изобразил в руках Христа не стеклянный шар, а полую сферу.

Гаджеты Генеральный директор AMD обещает видеокарту верхнего сегмента на GPU Navi Общаясь с представителями прессы на выставке CES 2020, генеральный директор AMD Лиза Су (Lisa Su) пообещала, что видеокарта верхнего сегмента, построенная графическом процессоре семейства Navi, бубет будет выпущена.

Армия и оружие Пелоси призвала Трампа прекратить провоцировать Иран Спикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси обратилась к администрации президента страны Дональда Трампа с требованием прекратить провокацию в отношении Ирана.

Теннис Медведев оказался сильнее Рууда на турнире ATP Cup Даниил Медведев во втором матче между Россией и Норвегией на турнире АТР Cup оказался сильнее Каспера Рууда.

Футбол Кем «Локомотив» планирует усилиться в зимнее трансферное окно Кто-то посчитал это призывом к активной работе на трансферном рынке, но всё-таки главный тренер «железнодорожников» имел в виду улучшение командной игры и прогресс ряда игроков.

Армия и оружие Иран пригрозил атаковать Дубай и Хайфу Корпус стражей исламской революции (КСИР) пригрозил атаковать город Дубай в ОАЭ и израильскую Хайфу в ходе третьей фазы операции «Мученик Сулеймани», начатой в отместку за гибель в Багдаде в результате авиаудара США генерала Касема Сулеймани.

Политика АПЭК: Рейтинг влияния глав субъектов РФ в декабре 2019 года Значительная часть дискуссии в ходе декабрьского заседания Госсовета по вопросам аграрной политики и часть вопросов в ходе встречи президента с представителями общественности в Адыгее была посвящена этой теме.