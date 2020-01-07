Политика
Lenta.ruТрамп рассказал о сроках вывода войск США из Ирака
Президент США Дональд Трамп рассказал о сроках вывода американских войск из Ирака, передает РИА Новости. Американский лидер заявил в эфире местного телевидения, что когда-нибудь войска США покинут Ирак. По его словам, сейчас этого не произойдет.
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Это будет худшее, что может случиться с Ираком. Если мы уйдем, это будет означать, что у Ирана там будет гораздо больше влияния, а народ Ирака не хочет, чтобы Иран управлял страной.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШААБН 18:26
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