Политика

Lenta.ruLenta.ruТрамп рассказал о сроках вывода войск США из Ирака

Президент США Дональд Трамп рассказал о сроках вывода американских войск из Ирака, передает РИА Новости. Американский лидер заявил в эфире местного телевидения, что когда-нибудь войска США покинут Ирак. По его словам, сейчас этого не произойдет.
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Трамп заявил, что хотел бы вывести войска из Ирака, но не сейчас

ТАСС16:46

Трамп заявил о намерении вывести войска из Ирака на определенном этапе

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Трамп рассказал о сроках вывода войск США из Ирака

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Газета.Ru15:15

Трамп не исключает вывода войск США из Ирака: когда-нибудь

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Трамп: Сулеймани планировал большую атаку на США

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