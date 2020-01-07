Политика
Lenta.ruТрамп рассказал о сроках вывода войск США из Ирака
Президент США Дональд Трамп рассказал о сроках вывода американских войск из Ирака, передает РИА Новости. Американский лидер заявил в эфире местного телевидения, что когда-нибудь войска США покинут Ирак. По его словам, сейчас этого не произойдет.
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Кино
Драконы, андроиды, Ватикан: 15 лучших сериалов 2010-х для праздников
При помощи растяжимого художественного формата Соррентино организовал 10-часовое путешествие не только в бесценные для мировой культуры недра Ватикана, но и в религиозное мышление, вынужденное постоянно вступать в борьбу с рациональной, прогрессивной и прагматичной реальностью.
Религия
Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе
Рождественскую ночь глава государства проводит в Санкт-Петербурге, на богослужении в Спасо-Преображенском соборе.
Футбол
Слуцкий рассказал о причинах перехода Игнатьева в «Рубин»
Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал о причинах перехода полузащитника Ивана Игнатьева из "Краснодара".
Шоу-бизнес
Меган Маркл растрогала фанатов встречей с девочкой под дождем
В Сеть проникло видео, снятое очевидцами, и на нем видно, как Меган Маркл, обратив внимание на свою поклонницу - маленькую девочку в красной куртке, подбежала к ней со своим зонтом, пожав ей руку, и несколько мгновений о чём-то с ней тепло общаясь.
Политика
Советник секретаря СНБО: церковь может быть посредником в решении конфликта в Донбассе
Советник секретаря Совета Национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) по реинтеграции Донбасса Сергей Сивохо полагает, что церковь может оказывать содействие в урегулировании конфликта в Донбассе.
Гаджеты
В Сети появились первые рендерные изображения смартфона iPhone SE 2
Общество
В Чечне осудили сына чиновника, бросавшего в Волгограде деньги в толпу
Ранее стало известно, что блогер Альфредо Аудиторе (СМИ сообщали, что это сын зампредставителя главы Чечни в Волгоградской области Тамерлана Носаева) в центре Волгограда разбросал купюры на общую сумму в 200 тысяч рублей.
Происшествия
Солдат НАТО устроил дебош в Таллине
Военнослужащий сил НАТО, дислоцированных в Эстонии, устроил дебош в одном из спа-центров Таллина, пишет 7 января Delfi.
Авто
Назвали кроссоверы, которые появятся в 2020 году в России
Составлен ТОП-12 кроссоверов, которые будут продаваться на российском рынке в 2020 году.
Гаджеты
Названы аппараты Huawei, обновившиеся до EMUI 10
Первыми новую прошивку получили аппараты Huawei Nova 4, Honor 10 и V10, а также планшет MediaPad M6.
Гаджеты
ASUS представила свой первый игровой 14-дюймовый ноутбук
В рамках выставки CES 2020 ASUS презентовала новый 14-дюймовый Zephyrus G14, а также обновлённую модель Zephyrus G15 с процессором семейства AMD Renoir и графикой GeForce RTX 2060.
Армия и оружие
В Киеве обвинили ОБСЕ в недостоверных данных об отводе сил в Донбассе
Культура
В Сети появился трейлер «Ведьмака» в стиле сериала «Друзья»
На YouTube появился трейлер к сериалу «Ведьмак», снятый в стиле заставки «Друзей».
Хоккей
Ковальчук купил дом в Беверли-Хиллз за 11,2 млн долларов
Хоккеист приобрел дом в Беверли-Хиллз. Стоимость дома оценивается в 11,2 млн долларов. Об этом сообщает Los Angeles Times.
Экономика
В России ожидается падение ставок по кредитам
В целом ожидается консолидация сектора за счёт различных поглощений и слияний.
Фигурное катание
Алина Загитова вернется к тренировкам после шоу Татьяны Навки
По данным пресс-службы, после шоу Загитова собирается вновь приступить к тренировкам дважды в день вместе со своим тренерским штабом.
Общество
Число погибших в давке на похоронах Сулеймани в Иране превысило 50
Количество погибших в результате давки во время церемонии прощания с командующим силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касемом Сулеймани в городе Керман достигло 56 человек.
Армия и оружие
В районе посольства США в Багдаде взорвалась ракета
Политика
В МИД России обвинили США в сокрытии ошибок выдуманными факторами
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова обвинила Соединенные Штаты в постоянных попытках скрыть свои ошибки посредством придумывания "внешних факторов".
Теннис
Медведев вывел сборную России в четвертьфинал ATP Cup
Даниил Медведев победил во втором матче противостояния с командой Норвегии на групповой стадии ATP Cup.
Наука
В Архызе пройдет конференция астрономов и астрофизиков
Напомним, в ноябре 2019 года на крупнейший в России телескоп Специальной астрофизической обсерватории РАН вернули старое зеркало .
Общество
Росстандарт рассказал о новых правилах поверки счетчиков
Запись в реестре Росстандарта станет единственным способом, который будет иметь юридическую силу, согласно новым поправкам в российское законодательство.
Политика
Памятник Бандере хотят поставить на границе Украины с Россией
В украинском городе Контоп хотят установить памятник лидеру запрещенной в России Организации украинских националистов (ОУН) Степану Бандере.
Кино
Назван самый кассовый мультфильм мирового кинематографа
Компания The Walt Disney продолжает удерживать лидерство по производству кассовых проектов, ведь мультфильм «Холодное сердце-2» стал уже шестым фильмом, принесшим компании больше миллиарда долларов.
Армия и оружие
В Японии объяснили уникальность истребителя МиГ-25
Уже 50 лет советский истребитель МиГ-25 является «самым быстрым».
Армия и оружие
США перевели свои войска на Ближнем Востоке в повышенную боеготовность
Вооруженные силы США на Ближнем Востоке были переведены в состояние повышенной боеготовности в связи с опасностью атаки иранских дронов.
Политика
Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией
Правящая коалиция в Эстонии не намерена ратифицировать договор о границе с Россией, заявил спикер Рийгикогу — парламента Эстонии — член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас.