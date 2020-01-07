Политика
Lenta.ruТрамп рассказал о сроках вывода войск США из Ирака
Президент США Дональд Трамп рассказал о сроках вывода американских войск из Ирака, передает РИА Новости. Американский лидер заявил в эфире местного телевидения, что когда-нибудь войска США покинут Ирак. По его словам, сейчас этого не произойдет.
Читать в источнике
Оценить66
Это будет худшее, что может случиться с Ираком. Если мы уйдем, это будет означать, что у Ирана там будет гораздо больше влияния, а народ Ирака не хочет, чтобы Иран управлял страной.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШААБН 18:26
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 20:38, Ашберн
Армия и оружие
СМИ сообщили о второй волне ударов КСИР по базе США в Ираке
Корпус стражей исламской революции начал второю волну ракетных ударов по американской военной базе в Ираке, сообщает агентство Tasnim.
Шоу-бизнес
Настя Каменских сфотографировалась без нижнего белья
На фото Каменских предстала в черном парео с прорезями, через которые видно, что на ней нет нижнего белья.
Происшествия
В Севастополе Дед Мороз облил ребенка кипятком
Полиция проводит проверку по факту происшествия, в ходе которого артист в костюме Деда Мороза облил ребенка кипятком во время заказанного представления в одном из домов Севастополя, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.
Религия
Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе
Рождественскую ночь глава государства проводит в Санкт-Петербурге, на богослужении в Спасо-Преображенском соборе.
Армия и оружие
Экипажи Су-25СМ на юге России до лета проведут более 30 учений
Штурмовики Су-25СМ до 1 июня 2020 года будут задействованы в трёх десятках учений на юге страны.
Политика
Путин посетил церковь и мечеть в Дамаске
Президент России Владимир Путин во время визита в Сирию вместе с сирийским коллегой Башаром Асадом посетил Омейядскую мечеть.
Шоу-бизнес
Пугачева восхитила поклонников на рождественском ужине у друзей
«Традиционный рождественский ужин у друзей» — подписал снимок Галкин. Поклонники заметили, как хорошо выглядит Примадонна.
Армия и оружие
Российский военный корабль частично повреждён у берегов Сирии
Армия и оружие
«Мученик Сулеймани»: КСИР рассказал об операции по атаке объектов США
Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что операция, в ходе которой были атакованы военные базы в Ираке, используемые американцами, носила название «Мученик Сулеймани».
Авто
Spark, Nexia, Cobalt и Gentra станут ретро
Как заявил начальник управления стратегического планирования, аналитики и развития Кадыров Рустам, вместо данных моделей будут представлены новые, в частности, Chevrolet Onix.
Политика
Дуда объяснил отказ ехать на форум памяти холокоста
Президент Польши Анджей Дуда объяснил отказ посетить мероприятия по случаю 75-летней годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау решением организаторов не предоставлять ему слово.
Политика
В Латвии объяснили недружественное отношение Прибалтики к России
Бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс в интервью Sputnik Латвия объяснил недружественное отношение его страны и всей Прибалтики в целом к России.
Здоровье
Перечислены признаки отсутствия онкологии у человека
Как сообщает ToDay News Ufa, все дело в том, что названные симптомы часто похожи на признаки других болезней.
Технологии
В Роспатенте назвали самые интересные изобретения 2019 года
Самые интересные изобретения, созданные в прошлом году, назвали в Роспатенте, передаёт ОТР.
Авто
Компания Sony презентовала электромобиль Vision-S
В рамках международной выставки Consumer Electronic Show представители компании Sony презентовали электромобиль Vision-S.
Происшествия
IKEA выплатит $46 млн семье мальчика из США, погибшего из-за комода
Компания IKEA согласилась заплатить 46 миллионов долларов родителям ребенка, который погиб в результате падения на него комода этого производителя, сообщает The New York Times со ссылкой на адвокатов семьи мальчика.
Происшествия
Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед
В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
Кино
Кристиан Бэйл может сняться в фильме «Тор: Любовь и гром»
Гаджеты
Samsung представила виртуальную клавиатуру для смартфонов
Компания Samsung представила виртуальную клавиатуру SelfieType, которая позволит пользователю использовать любую горизонтальную поверхность для набора текста.
Гаджеты
AMD представила 64-ядерный процессор Ryzen Threadripper 3990X
Сотрудники AMD в рамках выставки CES 2020 продемонстрировали новейший процессор под названием Ryzen Threadripper 3990X, обладающий 64 ядрами.
Футбол
«Динамо» подтвердило трансфер Скопинцева из «Краснодара»
«Динамо» объявило о трансфере защитника «Краснодара» Дмитрия Скопинцева.
Футбол
«Манчестер Сити» победил «МЮ» в первом матче полуфинала Кубка лиги
Футболисты "Манчестер Сити" обыграли "Манчестер Юнайтед" в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги.
Армия и оружие
Британия снова направит корабли в Ормузский пролив
Великобритания направит два корабля в Ормузский пролив с целью обеспечения безопасности торговых судов из-за усилившейся напряженности на Ближнем Востоке после убийства иранского генерала Касема Сулеймани, заявил в субботу министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес.
Здоровье
Распечатать и выучить: все, что нужно знать перед походом в общепит
Роспотребнадзор разъясняет: исполнитель обязан предоставить потребителю возможность проверить объем (массу) предлагаемой ему продукции (п.21 Правил).
Политика
Франция перезапустит экономические отношения с Россией
Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Париж намерен перезапустить экономические отношения с Москвой, при этом это не должно повлечь санкции со стороны Вашингтона, передает ТАСС.
Происшествия
Глава индонезийского управления по борьбе со стихиями едва не погиб в вертолете Ми-35. Видео
Глава индонезийского управления по борьбе со стихиями Донни Монардо потерпел неудачу при попытке вылететь на место наводнения — страна с начала года страдает от ливней, в результате чего погибли десятки человек.
Общество
Загадка да Винчи: Ученые раскрыли тайну самой дорогой картины в мире
Напомним, картина «Спаситель мира», на которой изображен Христос со стеклянной сферой в руках, является самой дорогой в истории.
Общество
В Финляндии планируют ввести четырехдневную рабочую неделю
Премьер-министр Финляндии Санна Марин дала поручение членам правительства разработать гибкий график работы в стране, который подразумевает четырехдневную рабочую неделю и шестичасовой рабочий день, сообщает «Российская газета» со ссылкой на The Daily Mail.
Политика
Парламент Ирана признал Пентагон террористической организацией
Парламент - меджлис - Ирана в ходе открытого заседания принял решение о внесение Пентагона в иранский список террористических организаций.
Общество