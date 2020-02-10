Политика
Lenta.ruТрамп рассказал о супербыстрых ракетах США
США обладают ракетами, способными долететь до цели в разы быстрее, чем «обычные». Об этом рассказал американский президент Дональд Трамп, выступая перед губернаторами в Вашингтоне, передает «Интерфакс».
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Общество
Водонаеву вызвали в полицию из-за публикации про демографию
Телеведущую и модель Алену Водонаеву вызвали в полицию после ее публикации в соцсети об абортах и демографии, пишет Super.ru со ссылкой на адвоката звезды Екатерину Гордон Письмо с приглашением в отделение МВД по Таганскому району столицы направлено директору Водонаевой.
Биатлон
Драчев назвал состав сборной России на чемпионат мира по биатлону
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев назвал состав национальной сборной на чемпионат мира по биатлону в итальянском Антхольце.
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Армия и оружие
Турция нанесла удар по позициям сирийской армии
Общество
Москвичей предупредили о метели, снеге и усилении ветра
"По городу Москве ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, местами метель, гололед, налипание мокрого снега, усиление южного ветра с порывами 13- 18 м/с, гололедица", - рассказали в пресс-службе МЧС.
Авто
Представлена уникальная спецверсия BMW X5 Timeless Edition
Компания BMW презентовала уникальную спецверсию X5 Timeless Edition, созданную совместно с ателье Аlсаптаrа из Италии.
Происшествия
Подросток скончался на уроке физкультуры в Ленинградской области
По предварительным данным, 16-летний учащийся Волховского колледжа транспортного строительства скончался на занятиях по физкультуре в понедельник.
Армия и оружие
Reuters: число военных США, пострадавших при ударе Ирана в Ираке в январе, превысило 100
Число военнослужащих США, получивших черепно-мозговые травмы в результате ракетного удара Ирана по двум базам в Ираке в ночь на 8 января, превысило 100.
Общество
В Минтрансе оценили идею ограничить использование шипованных шин
В Министерстве транспорта России отметили, что увеличение срока запрета на использование шипованной резины невозможно.
Общество
В МЧС опровергли сообщения о резком скачке радиации в Москве
По данным экспертов, самый высокий уровень радиации отмечен в районе Мытищ, при этом он ниже допустимых значений.
Кино
«Паразиты» получили «Оскар» как лучший иностранный фильм
Кинокартина «Паразиты» («Gisaengchung») южнокорейского режиссера Пон Чун Хо завоевала «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
Футбол
Вадим Васильев: «Пример Головина ломает стереотипы о российских футболистах»
Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев на встрече в клубе Sport Connect рассказал, как меняется отношение к российским игрокам в Европе.
Политика
Трамп предсказал конец эпидемии коронавируса
Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV.
Наука
Химики из России и Китая научились очищать сточные воды от антибиотиков
Сотрудники химического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова совместно с коллегами из Китая разработали катализатор, эффективно разлагающий популярные антибиотики.
Происшествия
В Москве задержали водителя, нарушившего ПДД более двух тысяч раз
Сотрудники Госавтоинспекции Москвы задержали водителя, за которым числится более 2,1 тысячи нарушений правил дорожного движения, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Политика
В МИД Украины ответили на вопрос о возвращении посла в Россию
Украина в ближайшее время не намерена назначать посла страны в России, сообщили в украинском министерстве иностранных дел.
Экономика
Экономист Делягин назвал катастрофой возможную приватизацию Сбербанка
Правительство РФ стремится к приватизации Сбербанка, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Футбол
«Локомотив» заинтересован в услугах форварда «Торино» Дзадзы
По информации источника, в услугах 28-летнего форварда заинтересован московский «Локомотив».
Футбол
Пеле впал в депрессию из-за операции и стал затворником
Бразильский нападающий Пеле впал в депрессию из-за проблем со здоровьем.
Политика
В Чувашии отстранили от должностей восемь министров
Исполняющая обязанности министра юстиции Наталья Тимофеева и и.о. министра строительства и ЖКХ Алексей Грищенко стали седьмым и восьмым по счету главами министерств, освобожденных от должности врио главы Чувашии Олегом Николаевым, сообщается на официальном портале органов власти республики.
Происшествия
Посольство РФ: Погибшие в Таиланде дети оказались братом и сестрой
Общество
Депутат Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров («Единая Россия») предлагает внести в Конституцию РФ поправку, меняющую официальное название субъекта РФ, города федерального подчинения Санкт-Петербург.
Общество
Власти Китая высказались о связи коронавируса с военными разработками
Посол Китая в США Цуй Тянькай рассказал, что думает о появившейся информации о том, что новый тип коронавируса связан с разработками военных.
Политика
Способное достроить «Северный поток – 2» судно вышло из порта Находки
Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский» покинуло порт Находки и направилось в Сингапур.
Общество
Рассмеявшейся над льготами телеведущей предрекли увольнение
Телеведущую канала «ГТРК-Камчатка», которая рассмеялась, читая подводку к сюжету о повышении социальных выплат льготникам, ждет увольнение, заявил радиостанции «Говорит Москва» источник во Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК).
Происшествия
Врачи в Петербурге напугали вернувшегося из КНР ребёнка
Как рассказала Агапитовой мама 10-летней девочки, неделю назад они вернулись из Китая.
Политика
Преемница Меркель отказалась идти в канцлеры
Общество
«Нафтогаз» допустил подачу новых исков против «Газпрома»
«Нафтогаз» рассматривает возможность подачи новых исков против «Газпрома», написал в своем Facebook исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
Кино
Стивен Кинг продал за $1 права на экранизацию школьнице из Томска
16-летняя школьница из Томска Диана Костырина выкупила право на экранизацию рассказа Стивена Кинга "Женщина в комнате" за $1, пишет РИА "Томск".