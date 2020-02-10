Политика

Lenta.ruLenta.ruТрамп рассказал о супербыстрых ракетах США

США обладают ракетами, способными долететь до цели в разы быстрее, чем «обычные». Об этом рассказал американский президент Дональд Трамп, выступая перед губернаторами в Вашингтоне, передает «Интерфакс».
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Трамп сообщил о наличии у США множества «супербыстрых» ракет для противостояния РФ

Интерфакс13:02

Трамп рассказал о «супербыстрых ракетах» армии США

RT на русском13:17

Трамп рассказал о супербыстрых ракетах США

Lenta.ru13:16

Трамп похвастался «супербыстрыми» ракетами для противостояния России

Известия13:17

Трамп рассказал о ракетах для противостояния России

News.ru13:15

Трамп: У США есть «супербыстрые» ракеты, чтобы противостоять России

Росбалт13:17

Трамп пригрозил России «супербыстрыми» ракетами

ТВ Центр13:04
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 13:33, Ашберн
Общество

Водонаеву вызвали в полицию из-за публикации про демографию

Телеведущую и модель Алену Водонаеву вызвали в полицию после ее публикации в соцсети об абортах и демографии, пишет Super.ru со ссылкой на адвоката звезды Екатерину Гордон Письмо с приглашением в отделение МВД по Таганскому району столицы направлено директору Водонаевой.
Газета.Ru 12:22
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Драчев назвал состав сборной России на чемпионат мира по биатлону

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев назвал состав национальной сборной на чемпионат мира по биатлону в итальянском Антхольце.
РБК 05:56
Общество

Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Известия вчера в 17:58
Армия и оружие

Турция нанесла удар по позициям сирийской армии

RT на русском 12:48
Общество

Москвичей предупредили о метели, снеге и усилении ветра

"По городу Москве ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, местами метель, гололед, налипание мокрого снега, усиление южного ветра с порывами 13- 18 м/с, гололедица", - рассказали в пресс-службе МЧС.
Газета.Ru 11:05
Авто

Представлена уникальная спецверсия BMW X5 Timeless Edition

Компания BMW презентовала уникальную спецверсию X5 Timeless Edition, созданную совместно с ателье Аlсаптаrа из Италии.
Letnews.ru 08 февраля в 08:28
Происшествия

В Москве задержан устроивший пранк про коронавирус в метро

Газета.Ru 06:11
Происшествия

Подросток скончался на уроке физкультуры в Ленинградской области

По предварительным данным, 16-летний учащийся Волховского колледжа транспортного строительства скончался на занятиях по физкультуре в понедельник.
Интерфакс 12:11
Армия и оружие

Reuters: число военных США, пострадавших при ударе Ирана в Ираке в январе, превысило 100

Число военнослужащих США, получивших черепно-мозговые травмы в результате ракетного удара Ирана по двум базам в Ираке в ночь на 8 января, превысило 100.
ТАСС 12:08
Общество

В Минтрансе оценили идею ограничить использование шипованных шин

В Министерстве транспорта России отметили, что увеличение срока запрета на использование шипованной резины невозможно.
Московский Комсомолец 02:30
Общество

В МЧС опровергли сообщения о резком скачке радиации в Москве

По данным экспертов, самый высокий уровень радиации отмечен в районе Мытищ, при этом он ниже допустимых значений.
Эхо Москвы вчера в 17:08
Кино

«Паразиты» получили «Оскар» как лучший иностранный фильм

Кинокартина «Паразиты» («Gisaengchung») южнокорейского режиссера Пон Чун Хо завоевала «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
Коммерсантъ вчера в 22:26
Футбол

Вадим Васильев: «Пример Головина ломает стереотипы о российских футболистах»

Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев на встрече в клубе Sport Connect рассказал, как меняется отношение к российским игрокам в Европе.
Спорт-Экспресс 12:51
Политика

Трамп предсказал конец эпидемии коронавируса

Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV.
РИА Новости 11:53
Наука

Химики из России и Китая научились очищать сточные воды от антибиотиков

Сотрудники химического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова совместно с коллегами из Китая разработали катализатор, эффективно разлагающий популярные антибиотики.
Вести.Ru 09:47
Происшествия

В Москве задержали водителя, нарушившего ПДД более двух тысяч раз

Сотрудники Госавтоинспекции Москвы задержали водителя, за которым числится более 2,1 тысячи нарушений правил дорожного движения, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 05:52
Политика

В МИД Украины ответили на вопрос о возвращении посла в Россию

Украина в ближайшее время не намерена назначать посла страны в России, сообщили в украинском министерстве иностранных дел.
Взгляд.ру 05:47
Экономика

Экономист Делягин назвал катастрофой возможную приватизацию Сбербанка

Правительство РФ стремится к приватизации Сбербанка, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
REGNUM 04:13
Футбол

«Локомотив» заинтересован в услугах форварда «Торино» Дзадзы

По информации источника, в услугах 28-летнего форварда заинтересован московский «Локомотив».
Чемпионат 11:20
Футбол

Пеле впал в депрессию из-за операции и стал затворником

Бразильский нападающий Пеле впал в депрессию из-за проблем со здоровьем.
Lenta.ru 13:25
Политика

В Чувашии отстранили от должностей восемь министров

Исполняющая обязанности министра юстиции Наталья Тимофеева и и.о. министра строительства и ЖКХ Алексей Грищенко стали седьмым и восьмым по счету главами министерств, освобожденных от должности врио главы Чувашии Олегом Николаевым, сообщается на официальном портале органов власти республики.
РИА Новости 08:10
Происшествия

Посольство РФ: Погибшие в Таиланде дети оказались братом и сестрой

Российская газета 04:46
Общество

Депутат Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров («Единая Россия») предлагает внести в Конституцию РФ поправку, меняющую официальное название субъекта РФ, города федерального подчинения Санкт-Петербург.
REGNUM вчера в 18:38
Общество

Власти Китая высказались о связи коронавируса с военными разработками

Посол Китая в США Цуй Тянькай рассказал, что думает о появившейся информации о том, что новый тип коронавируса связан с разработками военных.
Свободная Пресса вчера в 22:55
Политика

Способное достроить «Северный поток – 2» судно вышло из порта Находки

Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский» покинуло порт Находки и направилось в Сингапур.
Известия вчера в 15:00
Общество

Рассмеявшейся над льготами телеведущей предрекли увольнение

Телеведущую канала «ГТРК-Камчатка», которая рассмеялась, читая подводку к сюжету о повышении социальных выплат льготникам, ждет увольнение, заявил радиостанции «Говорит Москва» источник во Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК).
Ридус 08:42
Происшествия

Врачи в Петербурге напугали вернувшегося из КНР ребёнка

Как рассказала Агапитовой мама 10-летней девочки, неделю назад они вернулись из Китая.
REGNUM 08:24
Политика

Преемница Меркель отказалась идти в канцлеры

Газета.Ru 11:21
Общество

«Нафтогаз» допустил подачу новых исков против «Газпрома»

«Нафтогаз» рассматривает возможность подачи новых исков против «Газпрома», написал в своем Facebook исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
РБК 05:46
Кино

Стивен Кинг продал за $1 права на экранизацию школьнице из Томска

16-летняя школьница из Томска Диана Костырина выкупила право на экранизацию рассказа Стивена Кинга "Женщина в комнате" за $1, пишет РИА "Томск".
Газета.Ru вчера в 07:59
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