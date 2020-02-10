США обладают ракетами, способными долететь до цели в разы быстрее, чем «обычные». Об этом рассказал американский президент Дональд Трамп, выступая перед губернаторами в Вашингтоне, передает «Интерфакс».

Общество Водонаеву вызвали в полицию из-за публикации про демографию Телеведущую и модель Алену Водонаеву вызвали в полицию после ее публикации в соцсети об абортах и демографии, пишет Super.ru со ссылкой на адвоката звезды Екатерину Гордон Письмо с приглашением в отделение МВД по Таганскому району столицы направлено директору Водонаевой.

Общество Москвичей предупредили о метели, снеге и усилении ветра "По городу Москве ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, местами метель, гололед, налипание мокрого снега, усиление южного ветра с порывами 13- 18 м/с, гололедица", - рассказали в пресс-службе МЧС.

Политика В Чувашии отстранили от должностей восемь министров Исполняющая обязанности министра юстиции Наталья Тимофеева и и.о. министра строительства и ЖКХ Алексей Грищенко стали седьмым и восьмым по счету главами министерств, освобожденных от должности врио главы Чувашии Олегом Николаевым, сообщается на официальном портале органов власти республики.

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Общество Власти Китая высказались о связи коронавируса с военными разработками Посол Китая в США Цуй Тянькай рассказал, что думает о появившейся информации о том, что новый тип коронавируса связан с разработками военных.