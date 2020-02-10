Политика
Lenta.ruТрамп рассказал о супербыстрых ракетах США
США обладают ракетами, способными долететь до цели в разы быстрее, чем «обычные». Об этом рассказал американский президент Дональд Трамп, выступая перед губернаторами в Вашингтоне, передает «Интерфакс».
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с чего всё началось
Американские военные располагают ракетами, которые способны долетать до цели в разы быстрее, чем "обычные" ракеты, заявил в понедельник президент США Дональд Трамп; по его словам, такое оружие необходимо Вашингтону для противостояния Москве.Интерфакс13:02
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