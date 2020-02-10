Американские военные располагают ракетами, которые способны долетать до цели в разы быстрее, чем обычные. Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировал президент США Дональд Трамп, выступая перед американскими губернаторами.

Трамп рассказал о супербыстрых ракетах для противостояния России

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