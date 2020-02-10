Политика
Вести.RuТрамп рассказал о супербыстрых ракетах для противостояния России
Американские военные располагают ракетами, которые способны долетать до цели в разы быстрее, чем обычные. Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировал президент США Дональд Трамп, выступая перед американскими губернаторами.
Читать в источнике
Оценить255
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 21:17, Ашберн
Общество
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
Экономика
Счетная палата раскрыла план проверок на 2020 год
В 2020 году Счетная палата проверит деятельность Пенсионного фонда России, в частности, по организации индивидуального учета, расходованию средств на его функционирование, а также по соблюдению прав застрахованных лиц в 2017 – 2018 годах и истекшем периоде 2019 года.
Армия и оружие
США обеспокоены маневрами двух российских спутников
Происшествия
В Забайкалье прошли обыски у членов экстремистской организации
Как сообщается на сайте ведомства, в Чите и нескольких районах региона действовала религиозная организация "Свидетели Иеговы".
Космос
Комета Чурюмова-Герасименко меняет цвет при приближении к Солнцу
Армия и оружие
Турция нанесла массированный удар по армии Сирии
Происшествия
Учительницу в Астрахани подозревают в сексуальной связи с учеником
Следственные органы в Астрахани начали проверку после сообщения в СМИ информации о сексуальной связи учительницы и девятиклассника, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Астраханской области.
Общество
Соловьев прокомментировал видео со смеющейся над льготами телеведущей
Телеведущий ВГТРК Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с ведущей программы "Вести Камчатский край" которая засмеялась после слов о повышении выплат льготникам.
Технологии
Операторы сообщили результаты тестирования «суверенного Рунета»
Напомним, что в законе «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации» с недавних пор появились поправки, которые еще называют "законом о суверенном Рунете", они вступили в силу 01.11.2019 года.
Культура
Ток-шоу с Собчак на Первом дебютировало выпуском о сестрах Хачатурян
Кино
В Беларуси сняли короткометражку о детстве Джона Уика
Организаторы фестиваля мобильного кино VOKA Smartfilm в Беларуси выпустили на YouTube необычное приглашение для популярного актера Киану Ривза.
Происшествия
В Таиланде при столкновении катеров погибли дети из России
Два ребенка из России погибли, еще 21 турист получил ранения при столкновении двух катеров в Таиланде у берегов острова Пхукет, сообщает Bangkok Post.
Музыка
Россия может снова отказаться от трансляции Евровидения
Российские телеканалы могут отложить трансляцию Евровидения или вовсе отказаться от показа песенного конкурса в случае какой-либо травли за «нетолерантность».
Происшествия
В новосибирском Институте горного дела СО РАН прошли обыски
Армия и оружие
Разработчик рассказал о возможностях С-500
Перспективная зенитная ракетная система С-500 сможет перехватывать цели за сотни километров от Земли, заявил генеральный конструктор концерна "Алмаз-Антей" Павел Созинов.
Происшествия
В Москве арестовали пранкера, имитировавшего приступ от «коронавируса»
Черемушкинский суд Москвы арестовал на месяц за хулиганство пранкера Кароматулло Джаборова, который имитировал в метро приступ, якобы вызванный вирусной инфекцией, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирэна Козаева.
Музыка
В Южно-Сахалинске состоялся музыкальный концерт «Мост дружбы»
9 и 10 февраля, в преддверии международного фестиваля культуры и искусств "Содружество-2021", состоялся музыкальный концерт "Мост дружбы" с участием музыкантов из Японии и России.
Происшествия
Кинотеатр в Москве эвакуировали во время премьеры фильма «Лед-2»
Кинотеатр "Октябрь" в Москве эвакуировали во время премьеры фильма "Лед-2", сообщает Super.ru.
Происшествия
Российский студент умер на уроке физкультуры
В Ленинградской области студент умер во время урока физкультуры. Об этом сообщил Следственный комитет по региону.
Технологии
Telegram позволил создавать сайты на базе TON
Telegram открыл разработчикам возможность использования инструмента под названием TON Sites.
Шоу-бизнес
Курникова и Иглесиас стали родителями в третий раз
Брат испанского певца Энрике Иглесиаса Хулио Иглесиас-младший заявил, что у музыкального исполнителя и бывшей теннисистки Анны Курниковой родился третий ребенок, передает Daily Mail со ссылкой на чилийскую радиостанцию ADN.
Футбол
Васильев выяснит, дошли ли выплаты «Монако» за Головина его школе
Бывший вице-президент и генеральный директор "Монако" Вадим Васильев заявил, что намерен прояснить вопрос солидарных выплат футбольной школе города Калтан, воспитанником которой является полузащитник "Монако" Александр Головин.
Общество
«Дочка» «Ростеха» ответила на слухи о финансировании протестов в Шиесе
Акции протеста в Шиесе начались осенью 2018 года.
Культура
Элегантная Зеллвегер, сверкающая Лопес, Ратажковски в мини и другие звезды на Independent Spirit Awards — 2020
Гостями мероприятия стали такие звезды, как Рене Зеллвегер, которой прочат «Оскар» за лучшую женскую роль, Дженнифер Лопес, Уиллем Дефо, Адам Сендлер, Октавия Спенсер, Эмили Ратажковски, Наоми Уотс, Эмбер Херд и многие другие.
Экономика
Мусорный вопрос на Сахалине решат до 25 февраля
Затягивать дальше, подчеркнул Валерий Лимаренко, решение мусорных проблем нельзя.
Космос
Российские спутники для показа рекламы из космоса запустят в 2022 году
Россия отправит на орбиту два микроспутника с лазерными диодами, при помощи которых можно будет создавать в небе разные послания.
Армия и оружие
Российскую РЭБ «Красуха» обвинили в поломке истребителей F-35 и F-22
Согласно докладам, опубликованным американскими военными, российские средства радиоэлектронной борьбы, размещённые на территории Сирии, стали причиной серьёзных поломок двух самых дорогостоящих американских истребителей – F-35 и F-22.