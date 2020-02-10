Политика

Вести.RuВести.RuТрамп рассказал о супербыстрых ракетах для противостояния России

Американские военные располагают ракетами, которые способны долетать до цели в разы быстрее, чем обычные. Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировал президент США Дональд Трамп, выступая перед американскими губернаторами.
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Трамп рассказал о «супербыстрых ракетах» армии США

RT на русском13:17

Что известно о супербыстрых ракетах США

Российская газета16:06

Трамп рассказал о «супербыстрых ракетах» США для противостояния России

РИА Новости14:05

Трамп обвинил Обаму в появлении у России гиперзвуковых ракет

РБК18:57

Трамп рассказал о супербыстрых ракетах США

Lenta.ru13:16

Трамп сообщил о наличии у США множества «супербыстрых» ракет для противостояния РФ

Интерфакс13:02

Трамп обвинил Обаму в утечке информации о системе вооружений в Россию

Известия13:33
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Происшествия

Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 130

РБК 02:06
Общество

Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
RT на русском 11:04
Экономика

Счетная палата раскрыла план проверок на 2020 год

В 2020 году Счетная палата проверит деятельность Пенсионного фонда России, в частности, по организации индивидуального учета, расходованию средств на его функционирование, а также по соблюдению прав застрахованных лиц в 2017 – 2018 годах и истекшем периоде 2019 года.
Rambler News Service 16:59
Общество

Водонаеву вызвали в полицию из-за публикации про демографию

Газета.Ru 12:22
Армия и оружие

США обеспокоены маневрами двух российских спутников

Коммерсантъ 19:59
Происшествия

В Забайкалье прошли обыски у членов экстремистской организации

Как сообщается на сайте ведомства, в Чите и нескольких районах региона действовала религиозная организация "Свидетели Иеговы".
Российская газета 20:07
Космос

Комета Чурюмова-Герасименко меняет цвет при приближении к Солнцу

Машины и Механизмы 08:38
Армия и оружие

Турция нанесла массированный удар по армии Сирии

РИА Новости 12:20
Происшествия

Учительницу в Астрахани подозревают в сексуальной связи с учеником

Следственные органы в Астрахани начали проверку после сообщения в СМИ информации о сексуальной связи учительницы и девятиклассника, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Астраханской области.
ТАСС 14:24
Общество

Соловьев прокомментировал видео со смеющейся над льготами телеведущей

Телеведущий ВГТРК Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с ведущей программы "Вести Камчатский край" которая засмеялась после слов о повышении выплат льготникам.
Накануне.Ru 20:07
Технологии

Операторы сообщили результаты тестирования «суверенного Рунета»

Напомним, что в законе «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации» с недавних пор появились поправки, которые еще называют "законом о суверенном Рунете", они вступили в силу 01.11.2019 года.
ГЛАС.RU 09:28
Культура

Ток-шоу с Собчак на Первом дебютировало выпуском о сестрах Хачатурян

Peterburg2.ru 18:28
Кино

В Беларуси сняли короткометражку о детстве Джона Уика

Организаторы фестиваля мобильного кино VOKA Smartfilm в Беларуси выпустили на YouTube необычное приглашение для популярного актера Киану Ривза.
Российская газета 08:42
Происшествия

В Таиланде при столкновении катеров погибли дети из России

Два ребенка из России погибли, еще 21 турист получил ранения при столкновении двух катеров в Таиланде у берегов острова Пхукет, сообщает Bangkok Post.
Пульс Хакасии 01:44
Музыка

Россия может снова отказаться от трансляции Евровидения

Российские телеканалы могут отложить трансляцию Евровидения или вовсе отказаться от показа песенного конкурса в случае какой-либо травли за «нетолерантность».
News.ru 05:26
Происшествия

В новосибирском Институте горного дела СО РАН прошли обыски

Российская газета 03:33
Армия и оружие

Разработчик рассказал о возможностях С-500

Перспективная зенитная ракетная система С-500 сможет перехватывать цели за сотни километров от Земли, заявил генеральный конструктор концерна "Алмаз-Антей" Павел Созинов.
РИА Новости 09:14
Происшествия

В Москве арестовали пранкера, имитировавшего приступ от «коронавируса»

Черемушкинский суд Москвы арестовал на месяц за хулиганство пранкера Кароматулло Джаборова, который имитировал в метро приступ, якобы вызванный вирусной инфекцией, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирэна Козаева.
РИА Новости 09:36
Музыка

В Южно-Сахалинске состоялся музыкальный концерт «Мост дружбы»

9 и 10 февраля, в преддверии международного фестиваля культуры и искусств "Содружество-2021", состоялся музыкальный концерт "Мост дружбы" с участием музыкантов из Японии и России.
Сахалин.Инфо 19:27
Происшествия

Кинотеатр в Москве эвакуировали во время премьеры фильма «Лед-2»

Кинотеатр "Октябрь" в Москве эвакуировали во время премьеры фильма "Лед-2", сообщает Super.ru.
Газета.Ru 15:10
Происшествия

Российский студент умер на уроке физкультуры

В Ленинградской области студент умер во время урока физкультуры. Об этом сообщил Следственный комитет по региону.
Lenta.ru 17:03
Технологии

Telegram позволил создавать сайты на базе TON

Telegram открыл разработчикам возможность использования инструмента под названием TON Sites.
OAnews вчера в 21:01
Шоу-бизнес

Курникова и Иглесиас стали родителями в третий раз

Брат испанского певца Энрике Иглесиаса Хулио Иглесиас-младший заявил, что у музыкального исполнителя и бывшей теннисистки Анны Курниковой родился третий ребенок, передает Daily Mail со ссылкой на чилийскую радиостанцию ADN.
Газета.Ru 15:42
Футбол

Васильев выяснит, дошли ли выплаты «Монако» за Головина его школе

Бывший вице-президент и генеральный директор "Монако" Вадим Васильев заявил, что намерен прояснить вопрос солидарных выплат футбольной школе города Калтан, воспитанником которой является полузащитник "Монако" Александр Головин.
РИА Новости 13:22
Общество

«Дочка» «Ростеха» ответила на слухи о финансировании протестов в Шиесе

Акции протеста в Шиесе начались осенью 2018 года.
Компания 06:22
Культура

Элегантная Зеллвегер, сверкающая Лопес, Ратажковски в мини и другие звезды на Independent Spirit Awards — 2020

Гостями мероприятия стали такие звезды, как Рене Зеллвегер, которой прочат «Оскар» за лучшую женскую роль, Дженнифер Лопес, Уиллем Дефо, Адам Сендлер, Октавия Спенсер, Эмили Ратажковски, Наоми Уотс, Эмбер Херд и многие другие.
Passion.ru вчера в 07:35
Экономика

Мусорный вопрос на Сахалине решат до 25 февраля

Затягивать дальше, подчеркнул Валерий Лимаренко, решение мусорных проблем нельзя.
АСТВ вчера в 19:51
Космос

Российские спутники для показа рекламы из космоса запустят в 2022 году

Россия отправит на орбиту два микроспутника с лазерными диодами, при помощи которых можно будет создавать в небе разные послания.
НТВ 08 февраля в 11:52
Армия и оружие

Число военных из США, контуженных при иранском ударе, выросло до 109

РИА Новости 17:20
Армия и оружие

Российскую РЭБ «Красуха» обвинили в поломке истребителей F-35 и F-22

Согласно докладам, опубликованным американскими военными, российские средства радиоэлектронной борьбы, размещённые на территории Сирии, стали причиной серьёзных поломок двух самых дорогостоящих американских истребителей – F-35 и F-22.
Avia.pro вчера в 23:42
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