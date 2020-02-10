Политика

РБКРБКТрамп сообщил о «супербыстрых ракетах» США для противостояния России

Американский президент Дональд Трамп заявил, что у США есть «супербыстрые ракеты» для противостояния России и Китаю. Об этом он сообщил во время выступления перед Национальной ассоциацией губернаторов, трансляцию которой вел телеканал PBS.
Читать в источнике
Комментировать403

Подробнее о событии

Трамп рассказал о «супербыстрых ракетах» армии США

RT на русском13:17

Что известно о супербыстрых ракетах США

Российская газета16:06

Трамп рассказал о «супербыстрых ракетах» США для противостояния России

РИА Новости14:05

Трамп похвастался «супербыстрыми» ракетами для противостояния России

Известия13:17

Трамп сообщил о «супербыстрых ракетах» США для противостояния России

РБК16:01

Трамп рассказал о супербыстрых ракетах США

Lenta.ru13:16

Трамп сообщил о наличии у США множества «супербыстрых» ракет для противостояния РФ

Интерфакс13:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 22:48, Ашберн
Общество

Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

RT на русском 11:04
Здоровье

Число погибших от коронавируса в Китае превысило 900 человек

Согласно полученным по стране данным, всего в Китае был подтвержден 40 171 случай заражения новым коронавирусом: на лечении находятся 35 982 человека, в том числе 6484 — в тяжелом состоянии, еще 3281 пациента уже выписали из больницы, и 908 человек скончались.
РБК вчера в 19:45
Наука

Назван новый способ передачи коронавируса

Ученые рассказали о новых симптомах и способе передачи китайского коронавируса 2019-nCov, сообщается в Journal of the American Medical Association.
МИР 24 12:17
Энергетика

Беларусь договорилась покупать нефть у России

Как рассказал вицепремьер, Беларусь будет закупать нефть у России по ценам мирового рынка, сообщает БЕЛТА .
Centralasia.news 03:51
Хоккей

Коллеги Овечкина вспоминают самые курьезные случаи в карьере хоккеиста

ФАН 17:09
Происшествия

Учительницу в Астрахани подозревают в сексуальной связи с учеником

Следственные органы в Астрахани начали проверку после сообщения в СМИ информации о сексуальной связи учительницы и девятиклассника, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Астраханской области.
ТАСС 14:24
Общество

Соловьев прокомментировал видео со смеющейся над льготами телеведущей

Телеведущий ВГТРК Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с ведущей программы "Вести Камчатский край" которая засмеялась после слов о повышении выплат льготникам.
Накануне.Ru 20:07
Здоровье

В Челябинске врачей поликлиники предупредили о снижении зарплат

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о возможном снижении выплат предупредили медиков поликлиники ГКБ №5, обслуживающей жителей Курчатовского района Челябинска.
Новый День 10:08
Общество

В кинотеатре «Октябрь» провели эвакуацию с премьеры фильма «Лед 2»

В московском кинотеатре «Октябрь» людей эвакуировали с премьеры фильма «Лед 2». Причиной стало задымление на первом этаже здания, передают два корреспондента РБК.
РБК 15:28
Кино

Появился трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» Данилы Козловского

Mockva.ru 22:35
Кино

В Голливуде вручили премии «Оскар»

В номинациях "Лучший оригинальный сценарий" премии "Оскар" удостоен южнокорейский фильм "Паразиты" режиссера Пон Чжун Хо по сценарию, написанному им в соавторстве с Хан Джин Воном.
Вести.Ru вчера в 20:40
Культура

Арт-критик разрушила произведение искусства за $20 тысяч

Арт-критик Авелина Леспер разбила работу художника на ярмарке современного исскуства Zona Maco в Мехико.
Газета.Ru 18:47
Общество

Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США

Россия воспользовалась американской санкционной политикой, увеличив экспорт сырой нефти в США, пишет немецкая газета Die Welt.
РИА Новости 18:02
Армия и оружие

Генерал ВВС США обеспокоен «маневрами российских спутников»

Вести.Ru 19:27
Общество

Платформа «Морской старт» прибудет в Приморье в начале марта

REGNUM 21:47
Армия и оружие

Турция нанесла массированный удар по армии Сирии

РИА Новости 12:20
Общество

Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Известия вчера в 17:58
Происшествия

Поезд «Сапсан» сломался по пути из Москвы в Петербург

Пассажирский поезд «Сапсан», следовавший из Санкт-Петербурга в Москву, остановился на железнодорожной станции Решетниково из-за технической неисправности.
РБК 20:58
Общество

В ОСК рассказали о проблемах на испытаниях ледокола «Арктика»

РИА Новости 10:48
Общество

В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала

"Единая Россия" внесла на рассмотрение Госдумы поправки об использовании материнского капитала, об этом говорится в сообщении на официальном сайте партии.
РИА Новости 17:28
Армия и оружие

Пострадавших военных США от обстрелов Ирана стало еще больше

REGNUM 18:15
Армия и оружие

Делегация аппарата военного атташе США прибыла в Донбасс

Сотрудники аппарата военного атташе при американском посольстве на Украине пробудут вблизи линии соприкосновения до 14 февраля.
Южный Федеральный 21:23
Авто

Появились официальные снимки обновленного Hyundai Solaris

Компания Hyundai Motor опубликовала первые официальные снимки обновленного седана Solaris.
РИА Новости 19:19
Шоу-бизнес

Минаев объяснил обвинения Муромова в адрес Пугачевой

Музыкант и композитор Сергей Минаев в интервью порталу Nation News дал свою оценку ситуации с обвинением певца Михаила Муромова в загубленной карьере в адрес народной артистки СССР Аллы Пугачевой.
Московский Комсомолец 03:32
Политика

В партии Зеленского заявили о гибели украинской промышленности

Депутат Верховной рады от президентской партии «Слуга народа» Александр Дубинский в эфире телеканала «112» заявил, что на Украине гибнет промышленность.
Известия 21:33
Политика

Трамп предсказал конец эпидемии коронавируса

Президент США Дональд Трамп предсказал конец эпидемии коронавируса в апреле этого года, сообщили журналисты пресс-пула президента.
РИА Новости 11:53
Культура

Ток-шоу с Собчак на Первом дебютировало выпуском о сестрах Хачатурян

Peterburg2.ru 18:28
Происшествия

Украденный в детстве отцом россиянин нашел мать через 20 лет

Россиянин, который в детстве был украден отцом, через 20 лет нашел свою мать в Волгоградской области и впервые получил паспорт.
Lenta.ru 22:31
Хоккей

Дубль Кучерова помог «Тампе» победить «Коламбус»

Основное время матча завершилось со счётом: 1:1. Победную для гостей шайбу снова забросил россиянин Никита Кучеров, которая позволила «Тампе» одержать седьмую победу подряд.
ГЛАС.RU 22:18
Общество

Китай вновь прекратил поставки овощей в Приморье

РИА Новости 22:11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное