Политика

RT на русскомRT на русскомТрамп рассказал о темах телефонных переговоров с Путиным

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что в ходе телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным обсуждались вопросы контроля над вооружением.
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Есть ли у президентов телефоны друг друга?

Аргументы и Факты12 апреля в 05:02

Трамп раскрыл подробности последнего разговора с Путиным

Lenta.ruвчера в 20:24

Трамп сообщил, что обсудил с Путиным контроль над вооружениями

News.ruвчера в 20:16

Трамп рассказал о темах телефонных переговоров с Путиным

RT на русскомвчера в 20:16

Трамп назвал разговор с Путиным очень важным

ТАССвчера в 20:00

Трамп сообщил, что обсуждал с Путиным вопрос вооружений

РИА Новостивчера в 19:43

Трамп сообщил об обсуждении вопроса вооружений с Путиным

РБКвчера в 22:22
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Общество

Названы опасные для заражения коронавирусом места

Москва, 14 апреля 2020, 09:02 — REGNUM Наиболее опасными местами в период пандемии коронавируса являются аптеки и магазины, сообщил кандидат медицинских наук, врач Владимир Зайцев.
REGNUM 02:02
339
Общество

ВОЗ не рекомендовала прививку БЦЖ как способ защиты от коронавируса

Ранее 13 апреля представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович сообщила, что ношение медицинской маски при игнорировании других способов профилактики коронавируса бессмысленно.
РБК вчера в 17:35
43
Происшествия

К создателю паблика «Омбудсмен полиции» пришли с обыском

К основателю и администратору правозащитного паблика «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову пришли с обыском.
Ведомости 01:50
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Наука

Ученые нашли у коронавируса слабое место

Московский Комсомолец 01:44
1
Энергетика

Глава «Газпром нефти» назвал сделку ОПЕК+ необходимой

Соглашение ОПЕК + по сокращению добычи нефти было необходимо, заявил гендиректор "Газпром нефти" Александр Дюков в интервью "Ъ".
Коммерсантъ 01:48
81
Политика

Путин предостерег от халатности в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин заявил, что будет рассматривать как преступную халатность факты, когда в регионах будут недоработки в борьбе с распространением коронавирусом.
Моя Москва.онлайн вчера в 14:36
416
Здоровье

В Алтайском крае выявлен ещё один случай заражения коронавирусом

Как уже сообщало ИА REGNUM, первый случай заражения коронавирусом в Алтайском крае был выявлен у жительницы Барнаула, которая приехала из Доминиканской Республики.
REGNUM 01:11
142
Общество

В Россию доставили штамм коронавируса из США для создания вакцины

РИА Новости 01:35
35
Происшествия

В Краснодарском крае задержали криминального авторитета

Криминальный авторитет, обвиняющийся в занятии высшего положения в преступной иерархии, задержан и арестован в Краснодарском крае, сообщает СУ СК России по региону.
РИА Новости вчера в 08:25
37
Общество

Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве

В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости вчера в 17:14
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Здоровье

Попова назвала процент бессимптомных пациентов с коронавирусом

Среди новых пациентов с коронавирусом более чем у 40% заболевание протекает бессимптомно, сообщила 13 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия вчера в 16:29
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Футбол

Жоау Мариу может покинуть «Локомотив» и оказаться в «Спортинге»

Португальский полузащитник московского "Локомотива" Жоао Мариу может покинуть команду и перейти в лиссабонский "Спортинг".
Вести.Ru вчера в 10:45
Политика

Кадыров обвинил «Газпром» в финансировании «диверсионной газеты»

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил «Газпром» в финансировании «диверсионной» «Новой газеты». По его мнению, это «общеизвестный факт».
Ведомости вчера в 13:12
1,3K
Энергетика

Цены на нефть растут во вторник утром

Нефтяные котировки растут на мировом рынке товаров во вторник утром.
Московский Комсомолец вчера в 22:18
63
Общество

Волонтер рассказал о необычных случаях с пациентами в Коммунарке

Волонтер из больницы в поселке Коммунарка в Москве Влад Щукин в беседе с НСН рассказал о случаях, когда пациенты с COVID-19 скрывали, с кем контактировали, по личным причинам.
РИА Новости вчера в 20:52
10
Здоровье

Диетолог Гинзбург назвал дешевые заменители имбиря

Имбирь обладает массой полезных свойств, однако есть и другие укрепляющие иммунитет продукты.
Народные новости вчера в 01:54
54
Экономика

Появилась петиция с требованием отставки Сечина

На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
Pravda.Ru вчера в 05:52
79
Культура

Участник Comedy Club в костюме Яйца выступил в шоу «Маска»

Piter.tv вчера в 04:00
96
Транспорт

В южно-сахалинские автобусы перестанут пускать без масок

Если кто-то проигнорирует требование, водитель автобуса будет иметь право остановить движение и не начинать его до того, как все пассажиры не будут в масках.
АСТВ 01:09
Общество

Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России

Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости 12 апреля в 23:51
1,1K
Происшествия

В Тверской области произошел хлопок на химзаводе

Хлопок произошел на "Редкинском опытном заводе" в Тверской области, пострадавших нет, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.
ТАСС 00:41
1
Общество

В Москве умерли еще 13 пациентов с коронавирусом

Еще 13 человек с коронавирусом умерли в Москве, один из этих пациентов проходил лечение в частной клинике.
ТАСС вчера в 17:03
205
Космос

Россия решила создать научную базу на Луне в 2025 году

Россия решила запустить посадочную станцию на Луну в августе 2025 года.
VSE42.RU вчера в 23:19
2
Экономика

Белгородский малый бизнес стал самым активным в России в нерабочий период

Для сравнения в Тамбовской Ленинградской, Иркутской областях, республиках Алтай и Калмыкия показатель увеличился с 10,2 до 11,9 п. п. В Москве с 6 по 12 апреля работали 26,9 % предприятий малого бизнеса против 24,1 % неделей ранее.
Бел.Ру 01:54
8
Общество

Голикова оценила эффект от самоизоляции россиян

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что с 14 по 16 апреля станет ясно, продолжится ли рост случаев заболевания коронавирусом в России, или страна выходит «на плато».
UfaTime.ru 12 апреля в 15:12
2,9K
Политика

Трамп объявил во всех штатах США режим крупного бедствия

Президент США Дональд Трамп объявил во всех штатах страны режим крупного бедствия.
vtomske.ru 11 апреля в 23:45
1,9K
Происшествия

Саратовским школьникам включили порно во время дистанционного урока

Ранее ИА "Версия-Саратов" со ссылкой на родительницу одного из учащихся девятого класса средней школы № 95 сообщило, что на прошлой неделе во время уроков русского языка, литературы и математики через сервис видео-конференц-связи Zoom кто-то запускал трансляцию с порно и срывал уроки, и в понедельник ситуация повторилась вновь, когда "во время урока кто-то опять включил сцены жесткого секса".
РИА Новости вчера в 15:07
72
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк выздоравливает

Догадки подтвердились - профиль ведет сама «прекрасная няня». О том, что у Заворотнюк глиобластома, не было подтверждено ее родственниками.
Вести Подмосковья 00:48
6
Общество

У десятков сотрудников Большого театра выявлен коронавирус

Уточняется, что тестирование на коронавирус за несколько дней до концерта «Мы вместе» прошли несколько сотен сотрудников театра, участвовавших в мероприятии.
REGNUM 01:16
262
Общество

Теннисист Сафин предрек массовое чипирование людей

Российский теннисист Марат Сафин предрек массовое чипирование населения Земли.
Lenta.ru вчера в 14:06
12
Как работают Яндекс.Новости?
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