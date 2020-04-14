Американский лидер Дональд Трамп заявил, что в ходе телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным обсуждались вопросы контроля над вооружением.

Трамп рассказал о темах телефонных переговоров с Путиным

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