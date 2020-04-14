Политика
RT на русскомТрамп рассказал о темах телефонных переговоров с Путиным
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что в ходе телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным обсуждались вопросы контроля над вооружением.
Читать в источнике
Оценить44
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7142 источника, обновлено в 02:07, Ашберн
Общество
Названы опасные для заражения коронавирусом места
Москва, 14 апреля 2020, 09:02 — REGNUM Наиболее опасными местами в период пандемии коронавируса являются аптеки и магазины, сообщил кандидат медицинских наук, врач Владимир Зайцев.
REGNUM 02:02
Общество
ВОЗ не рекомендовала прививку БЦЖ как способ защиты от коронавируса
Ранее 13 апреля представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович сообщила, что ношение медицинской маски при игнорировании других способов профилактики коронавируса бессмысленно.
РБК вчера в 17:35
Происшествия
К создателю паблика «Омбудсмен полиции» пришли с обыском
К основателю и администратору правозащитного паблика «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову пришли с обыском.
Ведомости 01:50
Наука
Ученые нашли у коронавируса слабое место
Московский Комсомолец 01:44
Энергетика
Глава «Газпром нефти» назвал сделку ОПЕК+ необходимой
Соглашение ОПЕК + по сокращению добычи нефти было необходимо, заявил гендиректор "Газпром нефти" Александр Дюков в интервью "Ъ".
Коммерсантъ 01:48
Политика
Путин предостерег от халатности в борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин заявил, что будет рассматривать как преступную халатность факты, когда в регионах будут недоработки в борьбе с распространением коронавирусом.
Моя Москва.онлайн вчера в 14:36
Здоровье
В Алтайском крае выявлен ещё один случай заражения коронавирусом
Как уже сообщало ИА REGNUM, первый случай заражения коронавирусом в Алтайском крае был выявлен у жительницы Барнаула, которая приехала из Доминиканской Республики.
REGNUM 01:11
Происшествия
В Краснодарском крае задержали криминального авторитета
Криминальный авторитет, обвиняющийся в занятии высшего положения в преступной иерархии, задержан и арестован в Краснодарском крае, сообщает СУ СК России по региону.
РИА Новости вчера в 08:25
Общество
Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве
В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости вчера в 17:14
Здоровье
Попова назвала процент бессимптомных пациентов с коронавирусом
Среди новых пациентов с коронавирусом более чем у 40% заболевание протекает бессимптомно, сообщила 13 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия вчера в 16:29
Футбол
Жоау Мариу может покинуть «Локомотив» и оказаться в «Спортинге»
Португальский полузащитник московского "Локомотива" Жоао Мариу может покинуть команду и перейти в лиссабонский "Спортинг".
Вести.Ru вчера в 10:45
Политика
Кадыров обвинил «Газпром» в финансировании «диверсионной газеты»
Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил «Газпром» в финансировании «диверсионной» «Новой газеты». По его мнению, это «общеизвестный факт».
Ведомости вчера в 13:12
Энергетика
Цены на нефть растут во вторник утром
Нефтяные котировки растут на мировом рынке товаров во вторник утром.
Московский Комсомолец вчера в 22:18
Общество
Волонтер рассказал о необычных случаях с пациентами в Коммунарке
Волонтер из больницы в поселке Коммунарка в Москве Влад Щукин в беседе с НСН рассказал о случаях, когда пациенты с COVID-19 скрывали, с кем контактировали, по личным причинам.
РИА Новости вчера в 20:52
Здоровье
Диетолог Гинзбург назвал дешевые заменители имбиря
Имбирь обладает массой полезных свойств, однако есть и другие укрепляющие иммунитет продукты.
Народные новости вчера в 01:54
Экономика
Появилась петиция с требованием отставки Сечина
На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
Pravda.Ru вчера в 05:52
Культура
Участник Comedy Club в костюме Яйца выступил в шоу «Маска»
Piter.tv вчера в 04:00
Транспорт
В южно-сахалинские автобусы перестанут пускать без масок
Если кто-то проигнорирует требование, водитель автобуса будет иметь право остановить движение и не начинать его до того, как все пассажиры не будут в масках.
АСТВ 01:09
Общество
Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России
Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости 12 апреля в 23:51
Происшествия
В Тверской области произошел хлопок на химзаводе
Хлопок произошел на "Редкинском опытном заводе" в Тверской области, пострадавших нет, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.
ТАСС 00:41
Общество
В Москве умерли еще 13 пациентов с коронавирусом
Еще 13 человек с коронавирусом умерли в Москве, один из этих пациентов проходил лечение в частной клинике.
ТАСС вчера в 17:03
Космос
Россия решила создать научную базу на Луне в 2025 году
Россия решила запустить посадочную станцию на Луну в августе 2025 года.
VSE42.RU вчера в 23:19
Экономика
Белгородский малый бизнес стал самым активным в России в нерабочий период
Для сравнения в Тамбовской Ленинградской, Иркутской областях, республиках Алтай и Калмыкия показатель увеличился с 10,2 до 11,9 п. п. В Москве с 6 по 12 апреля работали 26,9 % предприятий малого бизнеса против 24,1 % неделей ранее.
Бел.Ру 01:54
Общество
Голикова оценила эффект от самоизоляции россиян
Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что с 14 по 16 апреля станет ясно, продолжится ли рост случаев заболевания коронавирусом в России, или страна выходит «на плато».
UfaTime.ru 12 апреля в 15:12
Политика
Трамп объявил во всех штатах США режим крупного бедствия
Президент США Дональд Трамп объявил во всех штатах страны режим крупного бедствия.
vtomske.ru 11 апреля в 23:45
Происшествия
Саратовским школьникам включили порно во время дистанционного урока
Ранее ИА "Версия-Саратов" со ссылкой на родительницу одного из учащихся девятого класса средней школы № 95 сообщило, что на прошлой неделе во время уроков русского языка, литературы и математики через сервис видео-конференц-связи Zoom кто-то запускал трансляцию с порно и срывал уроки, и в понедельник ситуация повторилась вновь, когда "во время урока кто-то опять включил сцены жесткого секса".
РИА Новости вчера в 15:07
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк выздоравливает
Догадки подтвердились - профиль ведет сама «прекрасная няня». О том, что у Заворотнюк глиобластома, не было подтверждено ее родственниками.
Вести Подмосковья 00:48
Общество
У десятков сотрудников Большого театра выявлен коронавирус
Уточняется, что тестирование на коронавирус за несколько дней до концерта «Мы вместе» прошли несколько сотен сотрудников театра, участвовавших в мероприятии.
REGNUM 01:16
Общество
Теннисист Сафин предрек массовое чипирование людей
Российский теннисист Марат Сафин предрек массовое чипирование населения Земли.
Lenta.ru вчера в 14:06