Политика
Газета.RuТрамп рассказал о выполнении Китаем условий торговой сделки
Президент США Дональд Трамп рассказал об изменениях, которые произошли после торговых переговоров с Китаем. Об этом он написал в своем твиттере. Он заявил, что китайская сторона уже начала выполнять свою часть сделки.
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Общество
Российские туристы назвали самые скучные города Европы
Самым скучным городом российские туристы считают Хельсинки (30%).
REGNUM 10:00
Футбол
Опубликовано фото ноги Петрова после фола игрока Кипра
Нога Сергея Петрова после фола кипрского футболиста Лаифиса pic.twitter.com/Z69EcEWi4B— Сборная России (@TeamRussia) October 13, 2019 Ранее сборная показала, как готовилась ко встрече с киприотами.
Soccer.ru 12:58
Футбол
Тедеско решил контрактные проблемы с «Шальке» и летит в Москву
Тедеско решил контрактные проблемы с «Шальке» и завтра вернётся в Москву Как стало известно «Чемпионату», тренер Доменико Тедеско решил проблемы, связанные с его контрактом с «Шальке», и 13 октября прилетит в Москву, чтобы в ближайшие два дня подписать основой контракт с московским «Спартаком».
Чемпионат вчера в 17:00
Здоровье
Какие продукты должны быть в рационе женщины, назвали специалисты
Специалисты назвали те продукты, которые обязательно должны быть в рационе женщины.
Пермь открытая вчера в 11:20
Происшествия
Участницу «Дома-2» избили на корпоративе
Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
РИА Новости 02:37
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр рассказала о своей позиции по воссоединению Крыма с Россией.
РИА Новости 13:17
Кино
«Вий» вошел в топ-100 лучших хорроров всех времен
Культуромания 11 октября в 02:40
Здоровье
Минздрав подготовил требования к посещению родственниками реанимации
Минздрав подготовил проект приказа, устанавливающий требования к посещению родственниками больного в реанимации, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
РИА Новости 11 октября в 13:20
Здоровье
Минздрав заявил о снижении смертности от алкоголя
"Проведенный анализ показывает, что на протяжении последних 10 лет показатель общей смертности, а также смертности от внешних причин и смертности от алкоголь-ассоциированных заболеваний имеет стойкую тенденцию к снижению",- подчеркнули в министерстве.
РИА Новости 16:42
Политика
В Калмыкии прошел массовый протест против назначенца из ДНР
Московский Комсомолец Калмыкия 15:06
Авто
Минпромторг России: на автомобили Aurus собрано свыше 600 заказов
Компания Aurus собрала уже более 600 предзаказов на свои автомобили, активные продажи начнутся с 2021 года.
Автоновости дня 11 октября в 04:59
Здоровье
У жаловавшейся на слабость россиянки нашли полуметровую опухоль
Московские врачи вырезали гигантскую опухоль у 52-летней пациентки, которая обратилась с жалобами на общую слабость и увеличившийся живот.
Lenta.ru 16:37
Религия
Православные отмечают Покров Пресвятой Богородицы
Экспресс газета 18:00
Армия и оружие
Эсминец «Портер» ВМС США зашел в порт Одессы
Эсминец управляемого ракетного оружия — противоракетной обороны (УРО-ПРО) «Портер» ВМС США пришвартовался в одесском порту.
Известия 11:05
Экономика
Sabic и РФПИ войдут в проект группы ЕСН на Дальнем Востоке
Sabic и РФПИ войдут в проект группы ЕСН на Дальнем Востоке Саудовские инвесторы 14 октября впервые подпишут обязывающее соглашение по вхождению в российский нефтехимический проект.
Коммерсантъ 18:59
Кино
Фильм «Джокер» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей
Аргументы и Факты 11 октября в 20:01
Происшествия
Один человек ранен во время стрельбы в торговом центре во Флориде
Один человек получил огнестрельное ранение в воскресенье в результате стрельбы в торговом центре американского города Бока-Ратон (штат Флорида).
ТАСС 17:25
Происшествия
Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице
В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Российская газета вчера в 07:54
Шоу-бизнес
Бывший муж Пугачевой вспомнил, как Примадонну преследовали фанаты
Второй муж Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Александр Стефанович в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказал, как его бывшую жену преследовали фанаты.
Телепрограмма 11:54
Футбол
Бэйл и Модрич получили травмы в матче Уэльс – Хорватия
Полузащитники «Реала» Лука Модрич и Гарет Бэйл получили травмы в матче отборочного раунда Евро-2020 между сборными Хорватии и Уэльса (1:1). Модрич пытался прервать атаку соперника и грубо сыграл против Харри Уилсона.
Sports.ru 17:12
Теннис
Медведев обыграл Зверева и выиграл турнир в Шанхае
Газета.Ru 06:05
Авто
Кондиционер в авто осенью: развеян миф о «всепогодности»
Все без исключения автопроизводители утверждают, что их кондиционеры работают при любой погоде, и осенью их использовать так же необходимо, как и летом.
Letnews.ru 15:18
Общество
Синоптики предупредили о предзимье в Москве
RT на русском 02:05
Футбол
Буффон объяснил, зачем переходил в «ПСЖ» на один сезон
Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон объяснил, зачем в прошлом сезоне перешел в «ПСЖ».
Sport24.ru 10:05
Футбол
Жоржиньо может вернуться в Серию А
Жоржиньо здорово отыграл на клубном уровне и за сборную Италии. Что касается его возможного возвращения в Серии А, то всё возможно.
Soccer.ru 12:28
Кино
[Слухи] В «Кризис на бесконечных землях» заглянет Люцифер
Обаятельного дьявола заметили на съемочной площадке Новый телевизионный сезон стартовал, и на малые экраны вернулись сериалы франшизы Arrowverse, а уже скоро героев ждет «Кризис на бесконечных землях» – кроссовер в пяти частях, который объединит персонажей вселенной DC из самых разных проектов.
Srnsk 06:10
Спорт
Кениец Кипчоге впервые пробежал марафон быстрее чем за два часа
Кениец Элиуд Кипчоге на соревнованиях в Вене сумел пробежать марафонскую дистанцию быстрее чем за два часа.
Коммерсантъ вчера в 04:42
Единоборства
Украинский боксер Усик победил в первом бою в супертяжелом весе
Олимпийский чемпион 2012 года, единственный обладатель чемпионских поясов по всем престижным версиям среди профессиональных боксёров современности украинец Александр Усик успешно дебютировал в супертяжелой весовой категории.
Московский Комсомолец 00:45