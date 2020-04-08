Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruТрамп рассказал об успехе стратегии США по борьбе с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп рассказал об успехе стратегии США по борьбе с коронавирусом. Его слова передает РИА Новости. Как заявил американский лидер, количество новых заболеваний по всей стране остается прежним более двух дней.
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Трамп заявил об эффективности выбранной США стратегии борьбы с COVID-19

РБК19:47

Трамп считает, что кривая инфицирования коронавирусом в США начинает выравниваться

ТАСС18:55

Трамп заявил о замедлении распространения COVID-19 в США

Интерфакс18:33

Стратегия работает: Трамп поделился успехами США в борьбе с COVID-19

РЕН ТВ18:35

Трамп: в США замедлилось распространение COVID-19

Газета.Ru18:33

Трамп рассказал об успехе стратегии США по борьбе с коронавирусом

Lenta.ru18:46

Трамп заявил о «плоском» уровне новых заболеваний COVID-19 в США

РИА Новости18:01
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Космос

Российский ученый рассказал, хватит ли колонизаторам Марса воды

Московский Комсомолец 04:01
8
Общество

На сайте мэрии Москвы заработал сервис оформления пропусков

На сайте мэрии Москвы заработала услуга по оформлению цифровых пропусков.
Коммерсантъ вчера в 23:22
3
Общество

В Москве умерли еще 13 пациентов с коронавирусом

Еще 13 человек с коронавирусом умерли в Москве, один из этих пациентов проходил лечение в частной клинике.
ТАСС 17:03
8
Политика

Трамп объявил во всех штатах США режим крупного бедствия

Президент США Дональд Трамп объявил во всех штатах страны режим крупного бедствия.
vtomske.ru 11 апреля в 23:45
1,9K
Армия и оружие

В Черное море вошел ракетный эсминец ВМС США

Американский ракетный эсминец USS Porter (DDG 78) ("Портер") в понедельник, пройдя Босфор, вошел в акваторию Черного моря, следует из данных международной системы слежения за передвижением судов AIS.
Интерфакс 11:47
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Авто

Рассекречен пикап Arctic Trucks Ford F-150 AT44 для снежных дорог

Американская компания Ford рассекретила новую модификацию Arctic Trucks Ford F-150 AT44, которая представлена в виде пикапа.
Rusargument вчера в 05:15
4
Общество

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 2 миллиона

Число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире превысило 2 млн, Об этом свидетельствуют данные на сайте Университета Джонса Хопкинса.
RT на русском 19:56
Общество

Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции

В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
800
Здоровье

Полпред Цуканов заявил о дефиците лекарств в УрФО из-за коронавируса

Наряду с лекарствами в регионе наметился дефицит градусников, марлевых отрезов и бинтов.
URA.Ru 14:55
Шоу-бизнес

Татьяна Навка отмечает 45-й день рождения

Сегодня, тринадцатого апреля, знаменитая российская фигуристка Татьяна Навка отмечает промежуточный юбилей – ей исполнилось сорок пять лет. в это знаменательный для нее день она решила обратиться не только к подписчикам своего микроблога в социальной сети Instagram, но в первую очередь к своим родителям.
Bimru.ru 07:44
Происшествия

Вблизи Чернобыльской АЭС наблюдаются верховые пожары

ТАСС 14:54
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Шоу-бизнес

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова остались без денег

На днях Рыбин рассказал о плачевном состоянии семейного бюджета, отметив, что у них с Натальей на руках осталось всего-то 31 тысяча рублей. при этом музыкант отмечает, что в долги пара пока не влезла, однако в случае, если ситуация с пандемией не стабилизируется, и придется обращаться к друзьям.
Bimru.ru 03:30
61
Общество

В США начали перечислять выплаты гражданам по «антивирусному» пакету

Вашингтон, 12 апреля 2020, 04:41 — REGNUM Первые единовременные выплаты, предусмотренные законом об экономических стимулирующих мерах для преодоления последствий пандемии COVID-19, поступили на счета граждан США, сообщает 11 апреля американское налоговое ведомство (IRS, Internal Revenue Service) в своём Twitter.
REGNUM 11 апреля в 21:41
55
Происшествия

Гендиректор «ТопПрома» подозревается в коммерческом подкупе

Материалы о преступной деятельности генерального директора компании были переданы сотрудникам управления ФСБ по Кузбассу в следственные органы, на основе которых было возбуждено дело по п. "в", ч. 3 ст. 204 (коммерческий подкуп в крупном размере).
Интерфакс - Россия 05:53
Общество

Голикова: в ближайшие недели эпидситуация в Москве может ухудшиться

В Москве и Подмосковье эта неделя и следующая могут продемонстрировать нарастание заболевания коронавирусом, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
РИА Новости 09:03
2
Здоровье

В Москве 6 тысяч человек лечатся от коронавируса на дому

В Москве более 6 тыс. человек проходят лечение от коронавирусной инфекции COVID-19 на дому.
RT на русском 14:46
37
Общество

На Камчатке выздоровел первый заражённый коронавирусом

В Камчатском крае выздоровел первый пациент, заражённый коронавирусной инфекцией.
ИА Камчатка 05:56
2
Хоккей

Голдобин получит 100 млн рублей за два сезона в ЦСКА

За каждый из двух сезонов, как сообщает "Спорт-Экспресс", Голдобин будет получать по 50 млн рублей ежегодно.
Газета.Ru вчера в 10:34
Общество

МВД назвало самые криминальные регионы России

Лидерами по числу зарегистрированных в январе и феврале преступлений оказались Москва и Подмосковье – почти 24 и более 12 тысяч эпизодов соответственно.
Рифей-Пермь 02:29
135
Общество

Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве

В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости 17:14
4
Экономика

В ВЭБ оценили влияние коронавируса на экономику и доходы россиян

Экономика России во II квартале 2020 года может упасть на 18% из-за введенного режима самоизоляции населения и обвала цен на нефть, пишет РБК со ссылкой на апрельский прогноз Института исследований и экспертизы ВЭБ РФ.
Известия вчера в 12:02
1,3K
Общество

Голикова рассказала о выходе России из режима самоизоляции

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, от чего зависят темпы выхода России из самоизоляции.
МедиаПоток 09:28
81
Технологии

Пользователи сообщили о сбое в работе Twitter

Пользователи из нескольких стран сообщили о сбоях в работе социальной сети Twitter. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
RT на русском 11 апреля в 18:58
2
Общество

Власти Москвы назвали условия для аннулирования пропуска

Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк сообщил, что власти проверят данные о работодателе, указанные горожанами для цифровых пропусков.
RT на русском 13:40
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Шоу-бизнес

Канделаки ответила Собчак на пост про использование фотошопа

По словам светской львицы, на фото явно присутствуют признаки графической обработки.В ответном посте Канделаки выложила фото без обработки, а рядом - изображение ягодиц Собчак крупным планом, и назвала ее «протыкающей дно рейтингов на канале "Супер"».
RuNews24.ru 11:03
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Шоу-бизнес

42-летняя Екатерина Климова примерила образ школьницы

Подписчики Екатерины пришли в восторг от образа певицы, ведь она выглядит как типичная юная школьница.
Paparazzi.ru 14:58
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Транспорт

В московском метро временно закроют некоторые вестибюли на 20 станциях

Из-за низкой нагрузки в период всеобщей самоизоляции в столичном метрополитене временно закроют некоторые вестибюли на 20 станциях.
РБК 18:18
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Происшествия

Число жертв торнадо в Миссисипи выросло

Джексон, США, 13 апреля 2020, 16:14 — REGNUM Число жертв торнадо на юге США выросло до 18, передаёт 13 апреля ABC.
REGNUM 09:14
2
Кино

В Marvel раскрыли одну из пасхалок фильма «Мстители: Финал»

Студия Marvel опубликовала в Twitter кадр, который указывает на пасхалку из финальной части "Мстителей".
Piter.tv 01:55
11
Общество

Новак рассказал о ключевой роли Путина в заключении сделки ОПЕК+

Президент Владимир Путин сыграл ключевую роль в достижении сделки ОПЕК+, заявил глава Минэнерго Александр Новак в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости 13:51
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