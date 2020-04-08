Коронавирус
Lenta.ruТрамп рассказал об успехе стратегии США по борьбе с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп рассказал об успехе стратегии США по борьбе с коронавирусом. Его слова передает РИА Новости. Как заявил американский лидер, количество новых заболеваний по всей стране остается прежним более двух дней.
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Космос
Российский ученый рассказал, хватит ли колонизаторам Марса воды
Московский Комсомолец 04:01
Общество
На сайте мэрии Москвы заработал сервис оформления пропусков
На сайте мэрии Москвы заработала услуга по оформлению цифровых пропусков.
Коммерсантъ вчера в 23:22
Общество
В Москве умерли еще 13 пациентов с коронавирусом
Еще 13 человек с коронавирусом умерли в Москве, один из этих пациентов проходил лечение в частной клинике.
ТАСС 17:03
Политика
Трамп объявил во всех штатах США режим крупного бедствия
Президент США Дональд Трамп объявил во всех штатах страны режим крупного бедствия.
vtomske.ru 11 апреля в 23:45
Армия и оружие
В Черное море вошел ракетный эсминец ВМС США
Американский ракетный эсминец USS Porter (DDG 78) ("Портер") в понедельник, пройдя Босфор, вошел в акваторию Черного моря, следует из данных международной системы слежения за передвижением судов AIS.
Интерфакс 11:47
Авто
Рассекречен пикап Arctic Trucks Ford F-150 AT44 для снежных дорог
Американская компания Ford рассекретила новую модификацию Arctic Trucks Ford F-150 AT44, которая представлена в виде пикапа.
Rusargument вчера в 05:15
Общество
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 2 миллиона
Число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире превысило 2 млн, Об этом свидетельствуют данные на сайте Университета Джонса Хопкинса.
RT на русском 19:56
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
Здоровье
Полпред Цуканов заявил о дефиците лекарств в УрФО из-за коронавируса
Наряду с лекарствами в регионе наметился дефицит градусников, марлевых отрезов и бинтов.
URA.Ru 14:55
Шоу-бизнес
Татьяна Навка отмечает 45-й день рождения
Сегодня, тринадцатого апреля, знаменитая российская фигуристка Татьяна Навка отмечает промежуточный юбилей – ей исполнилось сорок пять лет. в это знаменательный для нее день она решила обратиться не только к подписчикам своего микроблога в социальной сети Instagram, но в первую очередь к своим родителям.
Bimru.ru 07:44
Шоу-бизнес
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова остались без денег
На днях Рыбин рассказал о плачевном состоянии семейного бюджета, отметив, что у них с Натальей на руках осталось всего-то 31 тысяча рублей. при этом музыкант отмечает, что в долги пара пока не влезла, однако в случае, если ситуация с пандемией не стабилизируется, и придется обращаться к друзьям.
Bimru.ru 03:30
Общество
В США начали перечислять выплаты гражданам по «антивирусному» пакету
Вашингтон, 12 апреля 2020, 04:41 — REGNUM Первые единовременные выплаты, предусмотренные законом об экономических стимулирующих мерах для преодоления последствий пандемии COVID-19, поступили на счета граждан США, сообщает 11 апреля американское налоговое ведомство (IRS, Internal Revenue Service) в своём Twitter.
REGNUM 11 апреля в 21:41
Происшествия
Гендиректор «ТопПрома» подозревается в коммерческом подкупе
Материалы о преступной деятельности генерального директора компании были переданы сотрудникам управления ФСБ по Кузбассу в следственные органы, на основе которых было возбуждено дело по п. "в", ч. 3 ст. 204 (коммерческий подкуп в крупном размере).
Интерфакс - Россия 05:53
Общество
Голикова: в ближайшие недели эпидситуация в Москве может ухудшиться
В Москве и Подмосковье эта неделя и следующая могут продемонстрировать нарастание заболевания коронавирусом, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
РИА Новости 09:03
Здоровье
В Москве 6 тысяч человек лечатся от коронавируса на дому
В Москве более 6 тыс. человек проходят лечение от коронавирусной инфекции COVID-19 на дому.
RT на русском 14:46
Общество
На Камчатке выздоровел первый заражённый коронавирусом
В Камчатском крае выздоровел первый пациент, заражённый коронавирусной инфекцией.
ИА Камчатка 05:56
Хоккей
Голдобин получит 100 млн рублей за два сезона в ЦСКА
За каждый из двух сезонов, как сообщает "Спорт-Экспресс", Голдобин будет получать по 50 млн рублей ежегодно.
Газета.Ru вчера в 10:34
Общество
МВД назвало самые криминальные регионы России
Лидерами по числу зарегистрированных в январе и феврале преступлений оказались Москва и Подмосковье – почти 24 и более 12 тысяч эпизодов соответственно.
Рифей-Пермь 02:29
Общество
Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве
В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости 17:14
Экономика
В ВЭБ оценили влияние коронавируса на экономику и доходы россиян
Экономика России во II квартале 2020 года может упасть на 18% из-за введенного режима самоизоляции населения и обвала цен на нефть, пишет РБК со ссылкой на апрельский прогноз Института исследований и экспертизы ВЭБ РФ.
Известия вчера в 12:02
Общество
Голикова рассказала о выходе России из режима самоизоляции
Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, от чего зависят темпы выхода России из самоизоляции.
МедиаПоток 09:28
Технологии
Пользователи сообщили о сбое в работе Twitter
Пользователи из нескольких стран сообщили о сбоях в работе социальной сети Twitter. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
RT на русском 11 апреля в 18:58
Общество
Власти Москвы назвали условия для аннулирования пропуска
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк сообщил, что власти проверят данные о работодателе, указанные горожанами для цифровых пропусков.
RT на русском 13:40
Шоу-бизнес
Канделаки ответила Собчак на пост про использование фотошопа
По словам светской львицы, на фото явно присутствуют признаки графической обработки.В ответном посте Канделаки выложила фото без обработки, а рядом - изображение ягодиц Собчак крупным планом, и назвала ее «протыкающей дно рейтингов на канале "Супер"».
RuNews24.ru 11:03
Шоу-бизнес
42-летняя Екатерина Климова примерила образ школьницы
Подписчики Екатерины пришли в восторг от образа певицы, ведь она выглядит как типичная юная школьница.
Paparazzi.ru 14:58
Транспорт
В московском метро временно закроют некоторые вестибюли на 20 станциях
Из-за низкой нагрузки в период всеобщей самоизоляции в столичном метрополитене временно закроют некоторые вестибюли на 20 станциях.
РБК 18:18
Происшествия
Число жертв торнадо в Миссисипи выросло
Джексон, США, 13 апреля 2020, 16:14 — REGNUM Число жертв торнадо на юге США выросло до 18, передаёт 13 апреля ABC.
REGNUM 09:14
Кино
В Marvel раскрыли одну из пасхалок фильма «Мстители: Финал»
Студия Marvel опубликовала в Twitter кадр, который указывает на пасхалку из финальной части "Мстителей".
Piter.tv 01:55
Общество
Новак рассказал о ключевой роли Путина в заключении сделки ОПЕК+
Президент Владимир Путин сыграл ключевую роль в достижении сделки ОПЕК+, заявил глава Минэнерго Александр Новак в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости 13:51