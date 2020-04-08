Президент США Дональд Трамп рассказал об успехе стратегии США по борьбе с коронавирусом. Его слова передает РИА Новости. Как заявил американский лидер, количество новых заболеваний по всей стране остается прежним более двух дней.

Трамп рассказал об успехе стратегии США по борьбе с коронавирусом

Общество В Москве умерли еще 13 пациентов с коронавирусом Еще 13 человек с коронавирусом умерли в Москве, один из этих пациентов проходил лечение в частной клинике. 8

Армия и оружие В Черное море вошел ракетный эсминец ВМС США Американский ракетный эсминец USS Porter (DDG 78) ("Портер") в понедельник, пройдя Босфор, вошел в акваторию Черного моря, следует из данных международной системы слежения за передвижением судов AIS. 245

Общество Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 2 миллиона Число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире превысило 2 млн, Об этом свидетельствуют данные на сайте Университета Джонса Хопкинса.

Шоу-бизнес Татьяна Навка отмечает 45-й день рождения Сегодня, тринадцатого апреля, знаменитая российская фигуристка Татьяна Навка отмечает промежуточный юбилей – ей исполнилось сорок пять лет. в это знаменательный для нее день она решила обратиться не только к подписчикам своего микроблога в социальной сети Instagram, но в первую очередь к своим родителям.

Шоу-бизнес Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова остались без денег На днях Рыбин рассказал о плачевном состоянии семейного бюджета, отметив, что у них с Натальей на руках осталось всего-то 31 тысяча рублей. при этом музыкант отмечает, что в долги пара пока не влезла, однако в случае, если ситуация с пандемией не стабилизируется, и придется обращаться к друзьям. 61

Общество В США начали перечислять выплаты гражданам по «антивирусному» пакету Вашингтон, 12 апреля 2020, 04:41 — REGNUM Первые единовременные выплаты, предусмотренные законом об экономических стимулирующих мерах для преодоления последствий пандемии COVID-19, поступили на счета граждан США, сообщает 11 апреля американское налоговое ведомство (IRS, Internal Revenue Service) в своём Twitter. 55

Происшествия Гендиректор «ТопПрома» подозревается в коммерческом подкупе Материалы о преступной деятельности генерального директора компании были переданы сотрудникам управления ФСБ по Кузбассу в следственные органы, на основе которых было возбуждено дело по п. "в", ч. 3 ст. 204 (коммерческий подкуп в крупном размере).

Хоккей Голдобин получит 100 млн рублей за два сезона в ЦСКА За каждый из двух сезонов, как сообщает "Спорт-Экспресс", Голдобин будет получать по 50 млн рублей ежегодно.

Общество МВД назвало самые криминальные регионы России Лидерами по числу зарегистрированных в январе и феврале преступлений оказались Москва и Подмосковье – почти 24 и более 12 тысяч эпизодов соответственно. 135

Общество Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов. 4

Экономика В ВЭБ оценили влияние коронавируса на экономику и доходы россиян Экономика России во II квартале 2020 года может упасть на 18% из-за введенного режима самоизоляции населения и обвала цен на нефть, пишет РБК со ссылкой на апрельский прогноз Института исследований и экспертизы ВЭБ РФ. 1,3K

Технологии Пользователи сообщили о сбое в работе Twitter Пользователи из нескольких стран сообщили о сбоях в работе социальной сети Twitter. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector. 2

Общество Власти Москвы назвали условия для аннулирования пропуска Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк сообщил, что власти проверят данные о работодателе, указанные горожанами для цифровых пропусков. 3

Шоу-бизнес Канделаки ответила Собчак на пост про использование фотошопа По словам светской львицы, на фото явно присутствуют признаки графической обработки.В ответном посте Канделаки выложила фото без обработки, а рядом - изображение ягодиц Собчак крупным планом, и назвала ее «протыкающей дно рейтингов на канале "Супер"». 16

Шоу-бизнес 42-летняя Екатерина Климова примерила образ школьницы Подписчики Екатерины пришли в восторг от образа певицы, ведь она выглядит как типичная юная школьница. 4