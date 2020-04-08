Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruТрамп рассказал об успехе стратегии США по борьбе с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп рассказал об успехе стратегии США по борьбе с коронавирусом. Его слова передает РИА Новости. Как заявил американский лидер, количество новых заболеваний по всей стране остается прежним более двух дней.
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Трамп заявил об эффективности выбранной США стратегии борьбы с COVID-19

РБК19:47

Трамп считает, что кривая инфицирования коронавирусом в США начинает выравниваться

ТАСС18:55

Трамп: в США замедлилось распространение COVID-19

Газета.Ru18:33

Стратегия работает: Трамп поделился успехами США в борьбе с COVID-19

РЕН ТВ18:35

Трамп рассказал об успехе стратегии США по борьбе с коронавирусом

Lenta.ru18:46

Трамп заявил о замедлении распространения COVID-19 в США

Интерфакс18:33

Трамп заявил о «плоском» уровне новых заболеваний COVID-19 в США

РИА Новости18:01
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Общество

Больше двух миллионов человек в мире заразились коронавирусом

Согласно прогнозам правительства, пик пандемии в США придется на конец мая, а первая волна массовых заражений завершится в конце лета.
Российская газета 20:31
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Политика

Путин констатировал ухудшение ситуации с коронавирусом в стране

В России ситуация с распространением коронавируса меняется ежедневно и "не в лучшую сторону", все больше регистрируют пациентов с тяжелым течением болезни, обратил внимание глава страны Владимир Путин на совещании по эпидемиологической обстановке.
Газета.Ru 12:51
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Кино

Netflix снимет сериал про нашествие зомби

Потоковый сервис Netflix заказал производство многосерийного проекта под названием "Все мы мертвы", который будет основан на популярном южнокорейском веб-сериале.
Kinonews.ru 13:52
Общество

В Москве выдали 1,8 миллиона цифровых пропусков

В Москве местным жителям выдали уже 1,8 миллиона цифровых пропусков для передвижения по городу.
Lenta.ru 12:36
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Политика

Лукашенко упрекнул российские СМИ в предвзятости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул российские СМИ, в частности, телеканал "Россия 1" и телеведущего "Первого канала" Кирилла Клейменова в предвзятом освещении принимаемых в республике мер по борьбе с COVID-19, при этом не сказав, в каких именно эфирах он слышал такие заявления.
РИА Новости 12:48
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Политика

Помпео: Китай не сразу предоставил данные о коронавирусе

Госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео заявил, что крайне расстроен тем, что КНР вовремя не сообщила о проблеме коронавируса, дав ему такое широкое распространение по всему миру.
Live24 16:38
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Происшествия

Число пациентов больницы в Коммунарке превысило 500

Число пациентов, которые находятся на лечении в больнице №40 в Коммунарке, достигло 503, сообщил главный врач медучреждения Денис Проценко.
Коммерсантъ вчера в 03:23
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Политика

Трамп объявил во всех штатах США режим крупного бедствия

Президент США Дональд Трамп объявил во всех штатах страны режим крупного бедствия.
vtomske.ru 11 апреля в 23:45
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Гаджеты

LG анонсировала смартфон с уникальным дизайном

Анонсированный LG VELVET отражает новую политику фирмы. Смартфон, судя по опубликованным эскизам, будет выполнен из стекла и металла.
NewInform вчера в 10:21
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Общество

У нескольких сотрудников Большого театра выявили коронавирус

Коммерсантъ 16:09
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Здоровье

В Хабаровском селе ввели карантин

Московский Комсомолец вчера в 17:00
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Политика

Опубликован новый коэффициент полезности депутатов Госдумы

Москва, 13 апреля 2020, 16:10 — REGNUM Опубликован Девятый интегральный рейтинг «Коэффициент полезности депутатов Государственной Думы» (КПДГД) — исследование российских политологов, которое анализирует эффективность работы депутатов Госдумы VII созыва.
REGNUM 09:10
12
Политика

Кадыров обвинил «Новую газету» в травле

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил "Новую газету" в "провокационной и взрывоопасной травле".
РИА Новости 14:21
988
Общество

На Камчатке выздоровел первый заразившийся коронавирусом

На Камчатке выздоровел первый человек, переболевший коронавирусной инфекцией, сообщил в своём официальном Telegram-канале врио губернатора края Владимир Солодов.
РИА Новости 06:20
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Игры

В твиттере Crysis впервые за 3 года появилась запись

В твиттере шутера Crysis появилась новая запись. «Принимаю данные», – говорится в твиттере игры.
Cyber.sports.ru 16:56
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Политика

МИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики

В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина.
Газета.Ru вчера в 12:58
837
Общество

Москалькова рассказала, на что чаще всего жаловались россияне

По данным доклада, всего уполномоченному в 2019 году поступило 38 328 письменных обращений, включая 1683 коллективных, по телефону даны необходимые консультации более чем 12 тысячам гражданам.
РИА Новости 21:03
Общество

ВОЗ прокомментировала применение прививки БЦЖ против коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует применять противотуберкулезную прививку БЦЖ для снижения риска заражения коронавирусной инфекцией.
Известия 16:48
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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева потеряла ребенка от Игоря Макарова

Лера Кудрявцева не смогла выносить третьего ребенка сразу после рождения второго.
Passion.ru 16:25
Энергетика

Появилась петиция с требованием отставки Сечина

На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
Pravda.Ru 05:52
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Экономика

Алексей Кудрин предупредил банки о скором кризисе

Алексей Кудрин предупредил банки о скором кризисе. Об этом глава Счетной палаты рассказал в интервью журналистам "РБК".
Piter.tv 08:04
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Здоровье

В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски

Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
Российская газета 02:10
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Армия и оружие

Российская армия получила Т-90М «Прорыв»

Российская армия начала получать модернизированные танки Т-90М "Прорыв", сообщили в Западном военном округе.
Газета.Ru 05:00
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Общество

В Москве умерли еще 13 пациентов с коронавирусом

РИА Новости 17:14
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Армия и оружие

Странное поведение польского истребителя F-16 попало на видео

Внимания оператора привлекли странные маневры польского истребителя F-16, поднятого для сопровождения российской авиагруппы.
Российская газета 05:40
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Здоровье

Попова назвала процент бессимптомных пациентов с коронавирусом

Среди новых пациентов с коронавирусом более чем у 40% заболевание протекает бессимптомно, сообщила 13 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия 16:29
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Космос

В 2021 году на МКС проведут эксперимент «Вампир»

В 2021 году к МКС запустят многофункциональный лабораторный модуль, на котором планируется провести эксперимент «Вампир», что расшифровывается как «вращающееся магнитное поле».
News.ru вчера в 10:13
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Экономика

Партия малого бизнеса озвучила 10 требований к губернатору Алтайского края

«Озвученные вами меры поддержки МСП, безусловно, облегчат жизнь в данный период, однако этих мер недостаточно, о чем свидетельствуют отзывы представителей бизнеса из различных отраслей, со всех уголков России, которые мы получаем», - говорится в обращении.
ПолитСиб.Ру 07:29
Футбол

Каррера прокомментировал слова Глушакова о себе

RT на русском 11:27
Здоровье

В Назарово подтвердили первый случай COVID-19

В субботу в инфекционное отделение города Ачинск была доставлена пожилая жительница Назарово, у которой на данный момент официально подтвержден диагноз коронавирусная инфекция.
ИА Запад24 09:13
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