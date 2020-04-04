Коронавирус
Газета.RuТрамп рассказал, почему не носит медицинскую маску
Президент США Дональд Трамп объяснил, почему не будет носить защитную маску для защиты от коронавируса нового типа. Об этом сообщает РИА "Новости". Он отметил, что чувствует себя хорошо.
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Армия и оружие
Пентагон отказался эвакуировать экипаж с охваченного вирусом авианосца
Шоу-бизнес
Заворотнюк впервые за время болезни ответила подписчикам
Актриса Анастасия Заворотнюк впервые за время лечения от рака мозга ответила подписчикам в Instagram.
Общество
Новосибирская область с 6 апреля разрешает работу стройкомплекса
Власти Новосибирской области с 6 апреля разрешат работу промышленных и строительных предприятий в регионе при соблюдении ими полного комплекса санитарных и других защитных мер, сообщил журналистам в пятницу губернатор Андрей Травников.
Кино
Студия Disney назвала даты выхода перенесенных из пандемии фильмов
Премьера первого фильма, перенесенного из-за пандемии коронавируса, состоится 24 июля.
Общество
У умершей в Перми журналистки был коронавирус
Религия
В РПЦ допустили ограничения на посещения храмов на Пасху
Председатель внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что верующие должны быть готовы к отказу от посещения храма на Пасху.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Общество
Режим полной самоизоляции в Приморье ужесточат
В Приморье вынужденные выходные продлят до 30-го апреля. Режим полной самоизоляции усилят.
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Хоккей
Овечкин и Василевский назвали звезд, в которых были влюблены
Экономика
Глава МВФ заявила об остановке мировой экономики
Глобальная экономика почти остановилась, и ситуация намного хуже, чем во время кризиса 2008–2009 годов, заявила в ходе брифинга глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
Авто
В Сети рассказали о забытом универсале Lada «Марина»
В Сети решили напомнить о забытом универсале Lada «Марина», выпущенном в 2003 году.
Шоу-бизнес
В клипе Ольги Бузовой снялась ее сестра
Ольгу Бузову поддержали коллеги по звездному цеху и родные, которые снялись в ее клипе на актуальную тему.
Общество
В Москве объяснили правила изоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вводить пропуска для передвижения по городу пока не будут, но все зависит от развития ситуации и того, как жители столицы будут соблюдать режим самоизоляции.
Общество
Академик РАН считает, что коронавирус пришел в человечество навсегда
Виталий Зверев считает, что процент смертности от коронавируса в реальности ниже, чем при гриппе.
Политика
Трамп назвал возможные меры против РФ и Саудовской Аравии из-за нефти
3 апреля «Интерфакс» со ссылкой на источники заявил о готовности Эр-Рияда сократить нефтедобычу, если США и Россия также выполнят это условие.
Общество
Россия останавливает все авиарейсы для возвращения россиян
Россия останавливает все авиарейсы для возвращения россиян. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на собственный источник.
Происшествия
Подсчитан ущерб от пожара на «Адмирале Кузнецове»
Ущерб от пожара на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» оценивается в полмиллиарда рублей, передает РИА Новости заявление главы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова.
Общество
В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом
«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
Общество
Правила поведения при ЧС утверждены правительством
На официальном портале правовой информации 3 апреля были опубликованы утвержденные днем ранее премьером Михаилом Мишутиным «Правила поведения, обязательные для выполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС)».
Общество
Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса
Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении гражданам, малому и среднему бизнесу права на отсрочку по кредитам.
Экономика
Что посоветовала Набиуллина делать гражданам с накоплениями в кризис
Недавно один из банков проводил исследование о накоплениях россиян и выяснил, что более 63% граждан не имеют накоплений.
Общество
Кадыров объяснил запрет выходить на улицу в ночное время в Чечне
Кадыров объяснил запрет выходить на улицу в ночное время в Чечне Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил запрет выходить на улицу по ночам в регионе с пятницы, 3 апреля.
Происшествия
В Петербурге возбудили первое уголовное дело за фейки о коронавирусе
В Санкт-Петербурге возбуждено первое уголовное дело из-за недостоверной информации об эпидемии коронавируса, заявляют в организации "Правозащита Открытки".
Космос
В War Thunder на 1 апреля добавили космические сражения
Разработчики War Thunder на 1 апреля добавили в свою игру режим с космическими боями — в Space Thunder игроки сражаются между собой на орбите Земли за контроль над ближайшими станциями.
Армия и оружие
Американцы в Сирии вновь встали на пути у российской военной полиции
Общество
В Саратовской области перенесли срок введения пропускной системы
Пропускная система для работающих граждан в Саратовской области начнет работать с 10 апреля на фоне ситуации с коронавирусом.
Энергетика
Путин рассказал, к каким рискам может привести ситуация на рынке нефти
Президент России Владимир Путин в ходе телесовещания в пятницу выразил обеспокоенность, что сложившаяся на рынке нефти ситуация может обернуться высокими технологическими и экологическими рисками, передает РИА «Новости».
Политика
Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией
В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.
Армия и оружие
Минобороны РФ отчиталось о тестировании военных на коронавирус
Минобороны России опубликовало в Twitter ежедневный бюллетень по санитарно-эпидемиологической обстановке в Вооруженных Силах РФ.