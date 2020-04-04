Президент США Дональд Трамп объяснил, почему не будет носить защитную маску для защиты от коронавируса нового типа. Об этом сообщает РИА "Новости". Он отметил, что чувствует себя хорошо.

Трамп рассказал, почему не носит медицинскую маску

Общество Новосибирская область с 6 апреля разрешает работу стройкомплекса Власти Новосибирской области с 6 апреля разрешат работу промышленных и строительных предприятий в регионе при соблюдении ими полного комплекса санитарных и других защитных мер, сообщил журналистам в пятницу губернатор Андрей Травников.

Религия В РПЦ допустили ограничения на посещения храмов на Пасху Председатель внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что верующие должны быть готовы к отказу от посещения храма на Пасху.

Политика В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.

Экономика Глава МВФ заявила об остановке мировой экономики Глобальная экономика почти остановилась, и ситуация намного хуже, чем во время кризиса 2008–2009 годов, заявила в ходе брифинга глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

Шоу-бизнес В клипе Ольги Бузовой снялась ее сестра Ольгу Бузову поддержали коллеги по звездному цеху и родные, которые снялись в ее клипе на актуальную тему.

Общество В Москве объяснили правила изоляции Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вводить пропуска для передвижения по городу пока не будут, но все зависит от развития ситуации и того, как жители столицы будут соблюдать режим самоизоляции.

Происшествия Подсчитан ущерб от пожара на «Адмирале Кузнецове» Ущерб от пожара на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» оценивается в полмиллиарда рублей, передает РИА Новости заявление главы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова.

Общество В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом «В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Общество Правила поведения при ЧС утверждены правительством На официальном портале правовой информации 3 апреля были опубликованы утвержденные днем ранее премьером Михаилом Мишутиным «Правила поведения, обязательные для выполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС)».

Общество Кадыров объяснил запрет выходить на улицу в ночное время в Чечне Кадыров объяснил запрет выходить на улицу в ночное время в Чечне Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил запрет выходить на улицу по ночам в регионе с пятницы, 3 апреля.

Космос В War Thunder на 1 апреля добавили космические сражения Разработчики War Thunder на 1 апреля добавили в свою игру режим с космическими боями — в Space Thunder игроки сражаются между собой на орбите Земли за контроль над ближайшими станциями.

Общество В Саратовской области перенесли срок введения пропускной системы Пропускная система для работающих граждан в Саратовской области начнет работать с 10 апреля на фоне ситуации с коронавирусом.

Энергетика Путин рассказал, к каким рискам может привести ситуация на рынке нефти Президент России Владимир Путин в ходе телесовещания в пятницу выразил обеспокоенность, что сложившаяся на рынке нефти ситуация может обернуться высокими технологическими и экологическими рисками, передает РИА «Новости».