Коронавирус

Газета.RuГазета.RuТрамп рассказал, почему не носит медицинскую маску

Президент США Дональд Трамп объяснил, почему не будет носить защитную маску для защиты от коронавируса нового типа. Об этом сообщает РИА "Новости". Он отметил, что чувствует себя хорошо.
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Трамп рассказал, почему не носит медицинскую маску

Газета.Ruвчера в 18:50
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Общество

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Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru вчера в 08:48
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Глава Башкирии Хабиров: режим самоизоляции могут демократизировать

Режим самоизоляции в Башкирии могут демократизировать, заявил глава региона Радий Хабиров.
iReactor вчера в 04:03
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Песков анонсировал новое обращение Путина к россиянам

Президент России Владимир Путин в четверг после 16:00 выступит с новым обращением к нации.
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Владимир Путин подписал закон о праве граждан, индивидуальных предпринимателей, а также малого и среднего бизнеса, пострадавших от коронавируса, на кредитные каникулы.
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Путин поручил снизить стоимость ипотеки

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Селена Гомес призналась, что у нее биполярное расстройство

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В Красноярском крае коронавирус подозревают ещё у 5 человек

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Описан сценарий распространения коронавируса в РФ

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Автор фан-сериала по Warhammer 40,000 выпустил последний эпизод

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В США пропали внучка сенатора Роберта Кеннеди и ее сын

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РИА Новости 02 апреля в 15:29
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В китайском Ухане коронавирус обнаружили у кошек

Ухань, Китай, 4 апреля 2020, 08:05 — REGNUM Коронавирусная инфекция нового типа обнаружена у кошек в китайском городе Ухань в ходе исследования специалистами из Уханьского института вирусологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета, 4 апреля сообщает портал bioRxiv.
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Общество

Названы востребованные во время пандемии коронавируса профессии

Названы наиболее востребованные во время пандемии коронавируса профессии.
Lenta.ru вчера в 22:51
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