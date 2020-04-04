Президент США Дональд Трамп объяснил, почему не будет носить защитную маску для защиты от коронавируса нового типа. Об этом сообщает РИА "Новости". Он отметил, что чувствует себя хорошо.

Трамп рассказал, почему не носит медицинскую маску

Общество Россиянам разрешено посещать гипермаркеты и магазины вдали от дома Ведомство призвало регионы страны разъяснить гражданам, что они имеют право в период самоизоляции посещать крупные магазины, ярмарки и рынки, а также находящиеся вдали от дома супермаркеты.

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