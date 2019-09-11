Политика
РИА НовостиТрамп рассказал об ошибках Болтона
Президент отметил, что не видит Ким Чен Ына за то, что он не захотел иметь дело с Болтоном. Трамп добавил, что было "не очень умно" предлагать ливийский подход в период переговоров с Северой Кореей. Он также рассказал, как принималось решение об отставке Болтона.
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 14:52, Вашингтон
Кино
Владимир Меньшов дал совет, как стоит отбирать фильмы на «Оскар»
Глава Российского оскаровского комитета, режиссер Владимир Меньшов рассказал о своем видении того, какие картины нужно отправлять на знаменитую кинопремию в Америку.
Телепрограмма 09:15
Общество
Ибрагимовича просят поддержать российского школьника из-за прически
Главное следственное управление СКР по Красноярскому краю инициировало доследственную проверку в связи с информацией о конфликте администрации местной школы и ученика из-за его прически, сообщает пресс-служба ведомства.
РЕН ТВ 14:44
Политика
Будущий зампред ЕК выступила против «Северного потока – 2»
Будущий зампред Еврокомиссии, еврокомиссар по вопросам конкуренции датчанка Маргрете Вестагер заявила, что она против «Северного потока – 2».
Взгляд.ру 10:30
Футбол
Младший сын Диего Симеоне может перейти в «Атлетико»
Младший сын главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне, Джулиано Симеоне может стать игроком мадридского клуба.
Sports.ru 14:07
Транспорт
Регулярные «Ласточки» запустят между Москвой и Петербургом с 8 декабря
Регулярные «Ласточки» запустят между Москвой и Санкт-Петербургом с 8 декабря.
RT на русском 14:14
Политика
В США из-за эпидемии собрались запретить ароматизированные вейпы
Власти США намерены через несколько месяцев запретить продажу ароматизированных курительных смесей для вейпов в связи с серией заболеваний, связанных с их курением, заявил глава минздрава и социальных служб США Алекс Азар.
Взгляд.ру 14:45
Происшествия
Экс-чиновница потребовала 100 тысяч с родителей сбитого ребенка
Бывшая мурманская чиновница потребовала 100 тысяч рублей с родителей сбитого ею ребенка.
РЕН ТВ 13:55
Политика
Выданного РФ Цемаха Нидерланды признали подозреваемым по делу MH17
Нидерланды изменили статус свидетеля по делу об атаке на Boeing рейса MH17 в июле 2014 года в Донбассе Владимира Цемаха – теперь он является подозреваемым.
Газета.Ru 13:42
Гаджеты
Компания Apple представила новые iPhone и iPad
URA.Ru вчера в 14:36
Политика
Конгресс США решил выделить военную помощь Украине в обход Трампа
Американские конгрессмены от обеих крупнейших партий США заявляют, что в любом случае добьются выделения Киеву $250 миллионов на закупку оружия в рамках военной помощи Украине, несмотря на противодействие Дональда Трампа.
Новый День 12:43
Общество
Суд снял с Кирилла Серебренникова подписку о невыезде
RT на русском 13:54
Общество
В России начали продавать места в очереди за новым iPhone
Пользователи российских онлайн-сервисов объявлений начали продавать места в очереди за новыми смартфонами iPhone 11, которые представила 10 сентября американская компания Apple.
REGNUM 13:12
Политика
Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов
Российский премьер Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».
RT на русском 06:39
Происшествия
Актеру фильма «Ты у меня одна» не хватает денег на операции после ДТП
Российский актер театра и кино Марк Горонок, особую известность которому принесли фильмы "Все будет хорошо" и "Ты у меня одна", попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие под Петербургом.
Вести.Ru 08:57
Экономика
Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян
Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян.
РБК 14:29
Гаджеты
Компания Apple представила собственный стриминговый сервис
Премьерный показ, как и открытие сервиса, состоится уже этой осенью – 1 ноября, а пока нашему вниманию предлагается трейлер грядущей новинки.
Srnsk вчера в 16:12
Шоу-бизнес
Богомолов пригласил бывшую жену на свадьбу с Собчак
За два дня до грядущего торжества телеведущая Ксения Собчак подтвердила слухи о свадьбе с режиссером Константином Богомоловым, запланированной на 13 сентября.
Газета.Ru 10:19
Общество
В Москве побит температурный рекорд 1972 года
Среда стала самым тёплым 11 сентября в Москве за последние 70 лет, сообщил сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
RT на русском 09:09
Авто
Названы самые популярные китайские автомобили в России
По данным аналитиков «АвтоСТАТ-Инфо», в прошлом месяце дилеры Haval реализовали 1162 автомобиля, что на 487% больше, чем годом ранее.
Автоновости дня 09:39
Шоу-бизнес
Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru 09:43
Армия и оружие
Киевские боевики вырыли траншеи прямо на огородах жителей Золотого-4
Новостной фронт 07:00
Происшествия
В центре Москвы горит здание Минюста
Газета.Ru 13:16
Космос
Возможно, обнаружен второй в истории межзвездный объект
30 августа 2019 года Геннадий Борисов (сотрудник Крымской астрономической станции ГАИШ МГУ имени М.В. Ломоносова) во время наблюдения неба заметил движущийся объект, впоследствии получивший обозначение gb00234, который, судя по наличию у него «хвоста», является кометой.
Ин-спейс.ру 02:46
Общество
Россиянин бежал из Германии, чтобы спасти ребенка от мигрантов
Проживший три года в Германии россиянин вернулся на родину из-за издевательств со стороны мигрантов в немецких школах, с которыми столкнулся его сын.
РИА Новости 12:54
Технологии
РФПИ инвестировал в онлайн-кинотеатр Ivi
Консорциум во главе с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и фондом из Объединенных Арабских Эмиратов Mubadala стал инвестором крупнейшего в России онлайн-кинотеатра Ivi, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к сделке, и подтвердил гендиректор видеосервиса Олег Туманов.
Ведомости 11:22
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
Вести.Ru 05:57
Происшествия
В СК рассказали об участившихся случаях пропажи детей
В Следственном комитете России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями пропажи детей.
Известия 12:42