Президент отметил, что не видит Ким Чен Ына за то, что он не захотел иметь дело с Болтоном. Трамп добавил, что было "не очень умно" предлагать ливийский подход в период переговоров с Северой Кореей. Он также рассказал, как принималось решение об отставке Болтона.

Кино Владимир Меньшов дал совет, как стоит отбирать фильмы на «Оскар» Глава Российского оскаровского комитета, режиссер Владимир Меньшов рассказал о своем видении того, какие картины нужно отправлять на знаменитую кинопремию в Америку.

Общество Ибрагимовича просят поддержать российского школьника из-за прически Главное следственное управление СКР по Красноярскому краю инициировало доследственную проверку в связи с информацией о конфликте администрации местной школы и ученика из-за его прически, сообщает пресс-служба ведомства.

Политика Будущий зампред ЕК выступила против «Северного потока – 2» Будущий зампред Еврокомиссии, еврокомиссар по вопросам конкуренции датчанка Маргрете Вестагер заявила, что она против «Северного потока – 2».

Футбол Младший сын Диего Симеоне может перейти в «Атлетико» Младший сын главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне, Джулиано Симеоне может стать игроком мадридского клуба.

Политика В США из-за эпидемии собрались запретить ароматизированные вейпы Власти США намерены через несколько месяцев запретить продажу ароматизированных курительных смесей для вейпов в связи с серией заболеваний, связанных с их курением, заявил глава минздрава и социальных служб США Алекс Азар.

Происшествия Экс-чиновница потребовала 100 тысяч с родителей сбитого ребенка Бывшая мурманская чиновница потребовала 100 тысяч рублей с родителей сбитого ею ребенка.

Политика Выданного РФ Цемаха Нидерланды признали подозреваемым по делу MH17 Нидерланды изменили статус свидетеля по делу об атаке на Boeing рейса MH17 в июле 2014 года в Донбассе Владимира Цемаха – теперь он является подозреваемым.

Политика Конгресс США решил выделить военную помощь Украине в обход Трампа Американские конгрессмены от обеих крупнейших партий США заявляют, что в любом случае добьются выделения Киеву $250 миллионов на закупку оружия в рамках военной помощи Украине, несмотря на противодействие Дональда Трампа.

Общество В России начали продавать места в очереди за новым iPhone Пользователи российских онлайн-сервисов объявлений начали продавать места в очереди за новыми смартфонами iPhone 11, которые представила 10 сентября американская компания Apple.

Политика Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов Российский премьер Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».

Происшествия Актеру фильма «Ты у меня одна» не хватает денег на операции после ДТП Российский актер театра и кино Марк Горонок, особую известность которому принесли фильмы "Все будет хорошо" и "Ты у меня одна", попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие под Петербургом.

Экономика Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян.

Гаджеты Компания Apple представила собственный стриминговый сервис Премьерный показ, как и открытие сервиса, состоится уже этой осенью – 1 ноября, а пока нашему вниманию предлагается трейлер грядущей новинки.

Шоу-бизнес Богомолов пригласил бывшую жену на свадьбу с Собчак За два дня до грядущего торжества телеведущая Ксения Собчак подтвердила слухи о свадьбе с режиссером Константином Богомоловым, запланированной на 13 сентября.

Общество В Москве побит температурный рекорд 1972 года Среда стала самым тёплым 11 сентября в Москве за последние 70 лет, сообщил сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Авто Названы самые популярные китайские автомобили в России По данным аналитиков «АвтоСТАТ-Инфо», в прошлом месяце дилеры Haval реализовали 1162 автомобиля, что на 487% больше, чем годом ранее.

Космос Возможно, обнаружен второй в истории межзвездный объект 30 августа 2019 года Геннадий Борисов (сотрудник Крымской астрономической станции ГАИШ МГУ имени М.В. Ломоносова) во время наблюдения неба заметил движущийся объект, впоследствии получивший обозначение gb00234, который, судя по наличию у него «хвоста», является кометой.

Общество Россиянин бежал из Германии, чтобы спасти ребенка от мигрантов Проживший три года в Германии россиянин вернулся на родину из-за издевательств со стороны мигрантов в немецких школах, с которыми столкнулся его сын.

Технологии РФПИ инвестировал в онлайн-кинотеатр Ivi Консорциум во главе с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и фондом из Объединенных Арабских Эмиратов Mubadala стал инвестором крупнейшего в России онлайн-кинотеатра Ivi, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к сделке, и подтвердил гендиректор видеосервиса Олег Туманов.

Происшествия Михаэль Шумахер пришел в сознание Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.