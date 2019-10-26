Политика
Газета.RuТрамп расстроился из-за отсутствия кнопки в новом iPhone
Американский президент Дональд Трамп пожаловался, что ему не нравится отсутствие кнопки в новых моделях iPhone.
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Кнопка на iPhone была гораздо лучше, чем смахивание.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАNewInform вчера в 23:30
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