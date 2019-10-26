Американский президент Дональд Трамп пожаловался, что ему не нравится отсутствие кнопки в новых моделях iPhone.

Общество В Чечне объяснились за скандал с пытками людей племянником Кадырова В Чеченской Республике прокомментировали новостной сюжет о пытках граждан, которым их подвергал бывший мэр Грозного, племянник Рамзана Кадырова Ислам Кадыров.

Общество Гарик Харламов спел об итальянской вилле Владимира Соловьева Российский комик Гарик Харламов во время шоу Comedy Club спел о вилле телеведущего Владимира Соловьева в Италии.

Общество Бутина заявила, что ошибочно считала США правовым государством По словам россиянки, высказывание «был бы человек, а статью найдём» применимо в данной ситуации не к Советскому Союзу, а к современным США.

Общество «Мисс Украина» ответила, чей Крым Победительница отборочного конкурса "Мисс Украина" живет в Харькове, а ее сестра – в Крыму, в Феодосии.

Политика Зеленский приехал на позиции националистов в районе участка разведения сил в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский в субботу приехал в Донбасс на позиции националистов, которые находятся в районе разведения сил и средств у Золотого.

Общество Участник «Голоса» объяснил отказ пожимать руку Сюткину Участник вокального шоу «Голос» на Первом канале Даниил Королев не пожал руку российскому певцу Валерию Сюткину, потому что переволновался.

Общество Роскомнадзор связал творчество Егора Крида с сатанизмом Роскомнадзор представил экспертное исследование творчества Егора Крида, в котором утверждается, что исполнитель является "ярким представителем агрессивной антироссийской субкультуры рэперов, несущей антиценности сатанизма".

Происшествия В Британии задержали подозреваемых по делу об убийстве 39 человек Британская полиция задержала двух подозреваемых по делу об убийстве 39 человек, чьи тела были найдены в грузовике.

Армия и оружие Российские подлодки испытают новое оружие в Норвежском море Экипажи атомных подводных лодок «Нижний Новгород» и «Псков» испытают новое оружие в Норвежском море.

Кино Создателю «Чернобыля» поручат перезапуск «Пиратов Карибского моря» Компания Walt Disney не оставляет надежду на перезапуск популярной франшизы "Пираты Карибского моря", основанной на аттракционе в тематических парках развлечений.

Наука 5 книг о глобальных проблемах человечества: как спасти Землю После многих лет исследований автор книги Рудольф Баландин нашёл ответы на эти вопросы.

Шоу-бизнес Тарасов подал в суд на бывшую жену Экс-полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов подал в суд на свою бывшую жену Оксану, информация об этом размещена на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.

Единоборства Звезду фильмов для взрослых нокаутировали в её дебюте в ММА в Bellator Американская актриса фильмов для взрослых Ребекка Бриггман, известная под псевдонимом Орион Старр, проиграла своей соотечественнице Элизе Рид в своем дебютном бою в смешанных единоборствах (ММА), который прошел на турнире Bellator 231 в Коннектикуте.

Шоу-бизнес Опубликованы фото Анастасии Заворотнюк с тяжело больными детьми Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, близкие Анастасии Заворотнюк в Instagram выложили 3 новые фотографии, на них актриса запечатлена в компании детей, заболевших тяжелым недугом.

Здоровье Врач рассказал об опасности чрезмерного потребления кофе Употребление большого количества кофе приводит к обезвоживанию организма, которое чревато снижением иммунитета и повышенным риском заболеть гриппом или острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ).

Происшествия Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете 43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки привлечены к административной ответственности за развратные действия на борту самолета, выполнявшего рейс Москва - Владивосток.

Происшествия Люди пострадали при взрыве сейфа в квартире в Новокузнецке Два человека пострадали при взрыве сейфа в квартире в городе Новокузнецке.

Авто Ford показал силуэт нового кроссовера в стиле Mustang Компания Ford опубликовала тизер, дающий представление о внешности нового электрического кроссовера, которую выполнят в духе спорткара Mustang.

Армия и оружие США рассчитывают, что Польша сможет захватить Калининградскую область Если польским и американским военных удастся уничтожить российскую военную технику в Калининградской области, силы НАТО смогут "эффективно действовать в регионе" и поддерживать оборону Эстонии, Латвии и Литвы.

Экономика Минэнерго Казахстана согласовало с Белоруссией поставки нефти Условия соглашения по поставкам в Белоруссию нефти и нефтепродуктов урегулировало с белорусской стороной министерство энергетики Казахстана.

Политика Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1» Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.

Космос Астероид размером с небоскреб пролетел рядом с Землей 25 октября 1998 HL1 совершил ближайший подход к Земле, пролетев от нее на расстоянии 6,21 млн километров.

Шоу-бизнес Бывший муж Заворотнюк показал уникальные видео с актрисой В эфире передачи «Пусть говорят» первый муж актрисы показал уникальные видео с ней.