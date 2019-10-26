Общество

Газета.RuГазета.RuТрамп расстроился из-за отсутствия кнопки в новом iPhone

Американский президент Дональд Трамп пожаловался, что ему не нравится отсутствие кнопки в новых моделях iPhone.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

Трампу не понравился новый iPhone

REGNUM02:26

Трампа расстроило отсутствие кнопки в новом iPhone

РБКвчера в 19:43

Трамп указал Тиму Куку, что iPhone без кнопки стал гораздо менее удобным

ТАССвчера в 20:44

Трамп пожаловался на неудобство нового iPhone

Телеканал 360°вчера в 20:31

Кнопка лучше: Трамп раскритиковал новые iPhone

РЕН ТВвчера в 20:25

Трамп указал Тиму Куку на преимущество старых моделей iPhone с кнопкой

Интерфаксвчера в 21:16

Трамп заявил, что прежние iPhone с кнопкой «домой» были лучше нынешних

РИА Новостивчера в 19:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 08:14, Вашингтон
Происшествия

В Забайкалье военный застрелил восьмерых сослуживцев

Ведомости вчера в 08:10
Общество

В Чечне объяснились за скандал с пытками людей племянником Кадырова

В Чеченской Республике прокомментировали новостной сюжет о пытках граждан, которым их подвергал бывший мэр Грозного, племянник Рамзана Кадырова Ислам Кадыров.
Lenta.ru 01:52
Общество

Гарик Харламов спел об итальянской вилле Владимира Соловьева

Российский комик Гарик Харламов во время шоу Comedy Club спел о вилле телеведущего Владимира Соловьева в Италии.
Lenta.ru 06:58
Общество

Выбрана победительница конкурса красоты «Мисс Земля-2019»

Победителем конкурса красоты "Мисс Земля-2019" стала представительница Пуэрто-Рико Нелли Пиментел.
Газета.Ru 07:42
Общество

Бутина заявила, что ошибочно считала США правовым государством

По словам россиянки, высказывание «был бы человек, а статью найдём» применимо в данной ситуации не к Советскому Союзу, а к современным США.
RT на русском 06:30
Общество

«Мисс Украина» ответила, чей Крым

Победительница отборочного конкурса "Мисс Украина" живет в Харькове, а ее сестра – в Крыму, в Феодосии.
Вести.Ru вчера в 11:40
Политика

Зеленский приехал на позиции националистов в районе участка разведения сил в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу приехал в Донбасс на позиции националистов, которые находятся в районе разведения сил и средств у Золотого.
ТАСС 07:27
Общество

Участник «Голоса» объяснил отказ пожимать руку Сюткину

Участник вокального шоу «Голос» на Первом канале Даниил Королев не пожал руку российскому певцу Валерию Сюткину, потому что переволновался.
Lenta.ru 07:55
Общество

Роскомнадзор связал творчество Егора Крида с сатанизмом

Роскомнадзор представил экспертное исследование творчества Егора Крида, в котором утверждается, что исполнитель является "ярким представителем агрессивной антироссийской субкультуры рэперов, несущей антиценности сатанизма".
Газета.Ru вчера в 13:12
Происшествия

После взрыва газа в кафе в Улан-Удэ возбудили дело

РБК 07:32
Происшествия

В Британии задержали подозреваемых по делу об убийстве 39 человек

Британская полиция задержала двух подозреваемых по делу об убийстве 39 человек, чьи тела были найдены в грузовике.
Известия вчера в 08:02
Армия и оружие

Российские подлодки испытают новое оружие в Норвежском море

Экипажи атомных подводных лодок «Нижний Новгород» и «Псков» испытают новое оружие в Норвежском море.
Коммерсантъ 08:06
Кино

Создателю «Чернобыля» поручат перезапуск «Пиратов Карибского моря»

Компания Walt Disney не оставляет надежду на перезапуск популярной франшизы "Пираты Карибского моря", основанной на аттракционе в тематических парках развлечений.
Kinonews.ru 05:05
Наука

5 книг о глобальных проблемах человечества: как спасти Землю

После многих лет исследований автор книги Рудольф Баландин нашёл ответы на эти вопросы.
Популярная механика вчера в 07:22
Шоу-бизнес

Тарасов подал в суд на бывшую жену

Экс-полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов подал в суд на свою бывшую жену Оксану, информация об этом размещена на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.
РИА Новости 05:28
Единоборства

Звезду фильмов для взрослых нокаутировали в её дебюте в ММА в Bellator

Американская актриса фильмов для взрослых Ребекка Бриггман, известная под псевдонимом Орион Старр, проиграла своей соотечественнице Элизе Рид в своем дебютном бою в смешанных единоборствах (ММА), который прошел на турнире Bellator 231 в Коннектикуте.
REGNUM 03:19
Армия и оружие

Колонна американских военных вернулась в Сирию из Ирака

Газета.Ru 06:49
Шоу-бизнес

Опубликованы фото Анастасии Заворотнюк с тяжело больными детьми

Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, близкие Анастасии Заворотнюк в Instagram выложили 3 новые фотографии, на них актриса запечатлена в компании детей, заболевших тяжелым недугом.
HotMurom.ru вчера в 08:28
Здоровье

Врач рассказал об опасности чрезмерного потребления кофе

Употребление большого количества кофе приводит к обезвоживанию организма, которое чревато снижением иммунитета и повышенным риском заболеть гриппом или острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ).
Известия 23 октября в 16:58
Происшествия

Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете

43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки привлечены к административной ответственности за развратные действия на борту самолета, выполнявшего рейс Москва - Владивосток.
Российская газета вчера в 23:21
Происшествия

Люди пострадали при взрыве сейфа в квартире в Новокузнецке

Два человека пострадали при взрыве сейфа в квартире в городе Новокузнецке.
REGNUM 07:08
Общество

Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России

Газета.Ru вчера в 15:51
Авто

Ford показал силуэт нового кроссовера в стиле Mustang

Компания Ford опубликовала тизер, дающий представление о внешности нового электрического кроссовера, которую выполнят в духе спорткара Mustang.
AutoNews вчера в 03:56
Армия и оружие

США рассчитывают, что Польша сможет захватить Калининградскую область

Если польским и американским военных удастся уничтожить российскую военную технику в Калининградской области, силы НАТО смогут "эффективно действовать в регионе" и поддерживать оборону Эстонии, Латвии и Литвы.
Pravda.Ru 05:37
Происшествия

В Чечне задержан один из участников перестрелки в Ростовской области

Еще один участник конфликта со стрельбой задержан в Чеченской Республике.
REGNUM вчера в 06:06
Экономика

Минэнерго Казахстана согласовало с Белоруссией поставки нефти

Условия соглашения по поставкам в Белоруссию нефти и нефтепродуктов урегулировало с белорусской стороной министерство энергетики Казахстана.
REGNUM вчера в 01:43
Политика

Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»

Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
РБК 02:58
Космос

Астероид размером с небоскреб пролетел рядом с Землей

25 октября 1998 HL1 совершил ближайший подход к Земле, пролетев от нее на расстоянии 6,21 млн километров.
Популярная механика 03:35
Шоу-бизнес

Бывший муж Заворотнюк показал уникальные видео с актрисой

В эфире передачи «Пусть говорят» первый муж актрисы показал уникальные видео с ней.
ФАН вчера в 03:40
Шоу-бизнес

Любовь Успенская призналась, что не носит нижнее бельё

Исполнительница Любовь Успенская посетила передачу «Бар в большом городе» и призналась, что предпочитает не носить нижнее белье.
OAnews 07:54
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Тим Кук
генеральный директор Apple, пришёл в компанию в марте 1998 года. Был назначен гендиректором после отставки Стива Джобса 24 августа 2011 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное