Общество
Газета.RuТрамп расстроился из-за отсутствия кнопки в новом iPhone
Американский президент Дональд Трамп пожаловался, что ему не нравится отсутствие кнопки в новых моделях iPhone.
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 08:14, Вашингтон
Происшествия
В Забайкалье военный застрелил восьмерых сослуживцев
Ведомости вчера в 08:10
Общество
В Чечне объяснились за скандал с пытками людей племянником Кадырова
В Чеченской Республике прокомментировали новостной сюжет о пытках граждан, которым их подвергал бывший мэр Грозного, племянник Рамзана Кадырова Ислам Кадыров.
Lenta.ru 01:52
Общество
Гарик Харламов спел об итальянской вилле Владимира Соловьева
Российский комик Гарик Харламов во время шоу Comedy Club спел о вилле телеведущего Владимира Соловьева в Италии.
Lenta.ru 06:58
Общество
Выбрана победительница конкурса красоты «Мисс Земля-2019»
Победителем конкурса красоты "Мисс Земля-2019" стала представительница Пуэрто-Рико Нелли Пиментел.
Газета.Ru 07:42
Общество
Бутина заявила, что ошибочно считала США правовым государством
По словам россиянки, высказывание «был бы человек, а статью найдём» применимо в данной ситуации не к Советскому Союзу, а к современным США.
RT на русском 06:30
Общество
«Мисс Украина» ответила, чей Крым
Победительница отборочного конкурса "Мисс Украина" живет в Харькове, а ее сестра – в Крыму, в Феодосии.
Вести.Ru вчера в 11:40
Политика
Зеленский приехал на позиции националистов в районе участка разведения сил в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу приехал в Донбасс на позиции националистов, которые находятся в районе разведения сил и средств у Золотого.
ТАСС 07:27
Общество
Участник «Голоса» объяснил отказ пожимать руку Сюткину
Участник вокального шоу «Голос» на Первом канале Даниил Королев не пожал руку российскому певцу Валерию Сюткину, потому что переволновался.
Lenta.ru 07:55
Общество
Роскомнадзор связал творчество Егора Крида с сатанизмом
Роскомнадзор представил экспертное исследование творчества Егора Крида, в котором утверждается, что исполнитель является "ярким представителем агрессивной антироссийской субкультуры рэперов, несущей антиценности сатанизма".
Газета.Ru вчера в 13:12
Происшествия
В Британии задержали подозреваемых по делу об убийстве 39 человек
Британская полиция задержала двух подозреваемых по делу об убийстве 39 человек, чьи тела были найдены в грузовике.
Известия вчера в 08:02
Армия и оружие
Российские подлодки испытают новое оружие в Норвежском море
Экипажи атомных подводных лодок «Нижний Новгород» и «Псков» испытают новое оружие в Норвежском море.
Коммерсантъ 08:06
Кино
Создателю «Чернобыля» поручат перезапуск «Пиратов Карибского моря»
Компания Walt Disney не оставляет надежду на перезапуск популярной франшизы "Пираты Карибского моря", основанной на аттракционе в тематических парках развлечений.
Kinonews.ru 05:05
Наука
5 книг о глобальных проблемах человечества: как спасти Землю
После многих лет исследований автор книги Рудольф Баландин нашёл ответы на эти вопросы.
Популярная механика вчера в 07:22
Шоу-бизнес
Тарасов подал в суд на бывшую жену
Экс-полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов подал в суд на свою бывшую жену Оксану, информация об этом размещена на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.
РИА Новости 05:28
Единоборства
Звезду фильмов для взрослых нокаутировали в её дебюте в ММА в Bellator
Американская актриса фильмов для взрослых Ребекка Бриггман, известная под псевдонимом Орион Старр, проиграла своей соотечественнице Элизе Рид в своем дебютном бою в смешанных единоборствах (ММА), который прошел на турнире Bellator 231 в Коннектикуте.
REGNUM 03:19
Шоу-бизнес
Опубликованы фото Анастасии Заворотнюк с тяжело больными детьми
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, близкие Анастасии Заворотнюк в Instagram выложили 3 новые фотографии, на них актриса запечатлена в компании детей, заболевших тяжелым недугом.
HotMurom.ru вчера в 08:28
Здоровье
Врач рассказал об опасности чрезмерного потребления кофе
Употребление большого количества кофе приводит к обезвоживанию организма, которое чревато снижением иммунитета и повышенным риском заболеть гриппом или острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ).
Известия 23 октября в 16:58
Происшествия
Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете
43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки привлечены к административной ответственности за развратные действия на борту самолета, выполнявшего рейс Москва - Владивосток.
Российская газета вчера в 23:21
Происшествия
Люди пострадали при взрыве сейфа в квартире в Новокузнецке
Два человека пострадали при взрыве сейфа в квартире в городе Новокузнецке.
REGNUM 07:08
Общество
Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
Газета.Ru вчера в 15:51
Авто
Ford показал силуэт нового кроссовера в стиле Mustang
Компания Ford опубликовала тизер, дающий представление о внешности нового электрического кроссовера, которую выполнят в духе спорткара Mustang.
AutoNews вчера в 03:56
Армия и оружие
США рассчитывают, что Польша сможет захватить Калининградскую область
Если польским и американским военных удастся уничтожить российскую военную технику в Калининградской области, силы НАТО смогут "эффективно действовать в регионе" и поддерживать оборону Эстонии, Латвии и Литвы.
Pravda.Ru 05:37
Происшествия
В Чечне задержан один из участников перестрелки в Ростовской области
Еще один участник конфликта со стрельбой задержан в Чеченской Республике.
REGNUM вчера в 06:06
Экономика
Минэнерго Казахстана согласовало с Белоруссией поставки нефти
Условия соглашения по поставкам в Белоруссию нефти и нефтепродуктов урегулировало с белорусской стороной министерство энергетики Казахстана.
REGNUM вчера в 01:43
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»
Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
РБК 02:58
Космос
Астероид размером с небоскреб пролетел рядом с Землей
25 октября 1998 HL1 совершил ближайший подход к Земле, пролетев от нее на расстоянии 6,21 млн километров.
Популярная механика 03:35
Шоу-бизнес
Бывший муж Заворотнюк показал уникальные видео с актрисой
В эфире передачи «Пусть говорят» первый муж актрисы показал уникальные видео с ней.
ФАН вчера в 03:40
Шоу-бизнес
Любовь Успенская призналась, что не носит нижнее бельё
Исполнительница Любовь Успенская посетила передачу «Бар в большом городе» и призналась, что предпочитает не носить нижнее белье.
OAnews 07:54