Политика
Газета.RuТрамп расстроился из-за отсутствия кнопки в новом iPhone
Американский президент Дональд Трамп пожаловался, что ему не нравится отсутствие кнопки в новых моделях iPhone.
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Происшествия
Российский солдат расстрелял сослуживцев
Lenta.ru вчера в 08:28
Политика
Глава МВД Украины выступил в защиту «Азова»
«Позорная информационная кампания о якобы распространения нацистской идеологии среди личного состава отдельного отряда специального назначения "Азов" воинской части 3057 Восточного оперативно-территориального объединения НГУ является преднамеренным попыткой дискредитировать подразделение "Азов"», — приводит его слова пресс-служба МВД Украины.
Rambler News Service вчера в 03:43
Экономика
Орешкин заявил о готовности платить повышенный подоходный налог
Орешкин добавил, что именно такое потребление нужно облагать более высокими налоговыми ставками.
РБК вчера в 15:54
Общество
Самарским учителям запретили общаться в Viber и WhatsApp
Интернет блогер из Жигулевска Сергей Ионов разметил на своей страничке в Twitter приказ директора одной из школ, согласно которому учителям с 01.11.2019 года запрещается общаться в мессенджерах иностранной разработки.
Похвистнево-Информ вчера в 23:06
Общество
Бутина призналась, что очень ждет, когда окажется на родине
Бутина поблагодарила журналистов за поддержку, а также призналась, что "это был очень долгий и болезненный опыт".
РИА Новости 01:32
Транспорт
Каховская линия метро Москвы навсегда прекратила работу
ТАСС вчера в 17:15
Технологии
Миллионы пользователей Android подверглись хакерской атаке
Программы были загружены миллионами пользователей, сообщили в антивирусной компании ESET.
UfacityNews.ru 00:36
Происшествия
Восемь человек погибли в Японии из-за ливней
По меньшей мере восемь человек погибли, ещё двое пропали без вести из-за ливней в японской префектуре Тиба.
RT на русском вчера в 21:47
Общество
В России создан первый боевой ледокол «Иван Папанин»
Россия построила своей первый патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин", обладающий возможностями ледокола, судно будет охранять морские границы РФ в Арктике.
Газета.Ru вчера в 13:44
Происшествия
Двое подозреваемых задержаны по делу об убийстве 39 человек в Британии
Полиция Эссекса задержала еще двух подозреваемых по делу об убийстве 39 человек, найденных мертвыми в грузовике в Великобритании.
Политическая Экспертиза вчера в 09:42
Хоккей
Два гола Кузнецова помогли «Вашингтону» победить «Ванкувер»
Россиянин Евгений Кузнецов открыл счет уже на 3-й минуте. Но уже через 4 минуты хозяева вели после голов Босера и Шаллера.
Вести.Ru 01:35
Наука
Ученые обнаружили предотвращающее рак и старение вещество
Французские ученые обнаружили предотвращающее рак и старение вещество.
РЕН ТВ 23 октября в 08:47
Общество
Мисс Украина рассказала о том, кому принадлежит Крым
Девушка рассказала о любимых местах на полуострове Победительница конкурса "Мисс Украина – 2019" Маргарита Паша рассказала о том, кому на самом деле принадлежит Крым, сообщают "Известия".
АМИТЕЛ вчера в 21:31
Единоборства
Мир победил Нельсона в главном бою Bellator 231
В Анкасвилле (США) прошел турнир Bellator 231. Главным событием вечера стал бой в тяжелом весе между Роем Нельсоном и Фрэнком Миром.
Sportbox.RU 00:22
Общество
Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании
Газета.Ru вчера в 11:23
Общество
Роскомнадзор связал творчество Егора Крида с сатанизмом
Газета.Ru вчера в 13:12
Футбол
ЦСКА потерпел третье поражение подряд в Лиге Европы
Московский ЦСКА проиграл венгерскому «Ференцварошу» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.
Lenta.ru 24 октября в 14:47
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5%
Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов (0,5 п. п.) - до 6,5% на фоне более быстрого замедления инфляции.
ТАСС вчера в 06:51
Культура
«Слабое звено» с Марией Киселевой вернется на экраны
Gazeta.SPb вчера в 19:30
Происшествия
В Волгограде арестовали подозреваемого в утечке данных клиентов банков
Центральный районный суд Волгограда арестовал на два месяца подозреваемого в хищении персональных данных клиентов банков Антона Бутурлакина, передаёт ТАСС.
RT на русском вчера в 10:27
Общество
Канделаки высмеяла список «самых востребованных профессий»
Телеведущая Тина Канделаки назвала смешным список самых востребованных профессий, составленный ВНИИ труда.
РИА Новости вчера в 13:39
Армия и оружие
Опубликовано видео переброски российских военных полицейских в Сирию
Телеканал "Звезда" опубликовал видео прибытия в Сирию дополнительного контингента российских военных полицейских.
РИА Новости вчера в 00:01
Шоу-бизнес
Опубликованы фото Анастасии Заворотнюк с тяжело больными детьми
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, близкие Анастасии Заворотнюк в Instagram выложили 3 новые фотографии, на них актриса запечатлена в компании детей, заболевших тяжелым недугом.
HotMurom.ru вчера в 08:28
Гаджеты
В России начались продажи складного смартфона Samsung Galaxy Fold
Сегодня, 25 октября, на территории РФ стартуют продажи первого складного смартфона. Речь идет о модели Samsung Galaxy Fold.
Gazeta.SPb вчера в 00:19
Общество
Около миллиона человек пришли на митинг в Сантьяго
Около миллиона демонстрантов вышли на улицы для участия в протесте в чилийском городе Сантьяго, сообщила мэр Карла Рубилар в Twitter.
Газета.Ru вчера в 22:56
Политика
Кучма назвал «формулу Штайнмайера» предательством Украины
На встрече, которая прошла в Минске 1 октября, контактная группа по Донбассу согласовала "формулу Штайнмайера" — документ, в котором раскрывается механизм предоставления украинской стороной Донбассу прописанного в минских договоренностях особого статуса.
Газета.Ru вчера в 16:26
Здоровье
Российской медицине не хватает доверия и денег
По мнению Власова, одной из главных проблем отечественной медицины остается слабая подготовка будущих врачей, в том числе из-за образовательных программ.
Взгляд.ру вчера в 12:20