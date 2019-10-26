Американский президент Дональд Трамп пожаловался, что ему не нравится отсутствие кнопки в новых моделях iPhone.

Политика Глава МВД Украины выступил в защиту «Азова» «Позорная информационная кампания о якобы распространения нацистской идеологии среди личного состава отдельного отряда специального назначения "Азов" воинской части 3057 Восточного оперативно-территориального объединения НГУ является преднамеренным попыткой дискредитировать подразделение "Азов"», — приводит его слова пресс-служба МВД Украины.

Экономика Орешкин заявил о готовности платить повышенный подоходный налог Орешкин добавил, что именно такое потребление нужно облагать более высокими налоговыми ставками.

Общество Самарским учителям запретили общаться в Viber и WhatsApp Интернет блогер из Жигулевска Сергей Ионов разметил на своей страничке в Twitter приказ директора одной из школ, согласно которому учителям с 01.11.2019 года запрещается общаться в мессенджерах иностранной разработки.

Общество Бутина призналась, что очень ждет, когда окажется на родине Бутина поблагодарила журналистов за поддержку, а также призналась, что "это был очень долгий и болезненный опыт".

Технологии Миллионы пользователей Android подверглись хакерской атаке Программы были загружены миллионами пользователей, сообщили в антивирусной компании ESET.

Происшествия Восемь человек погибли в Японии из-за ливней По меньшей мере восемь человек погибли, ещё двое пропали без вести из-за ливней в японской префектуре Тиба.

Общество В России создан первый боевой ледокол «Иван Папанин» Россия построила своей первый патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин", обладающий возможностями ледокола, судно будет охранять морские границы РФ в Арктике.

Происшествия Двое подозреваемых задержаны по делу об убийстве 39 человек в Британии Полиция Эссекса задержала еще двух подозреваемых по делу об убийстве 39 человек, найденных мертвыми в грузовике в Великобритании.

Хоккей Два гола Кузнецова помогли «Вашингтону» победить «Ванкувер» Россиянин Евгений Кузнецов открыл счет уже на 3-й минуте. Но уже через 4 минуты хозяева вели после голов Босера и Шаллера.

Наука Ученые обнаружили предотвращающее рак и старение вещество Французские ученые обнаружили предотвращающее рак и старение вещество.

Общество Мисс Украина рассказала о том, кому принадлежит Крым Девушка рассказала о любимых местах на полуострове Победительница конкурса "Мисс Украина – 2019" Маргарита Паша рассказала о том, кому на самом деле принадлежит Крым, сообщают "Известия".

Единоборства Мир победил Нельсона в главном бою Bellator 231 В Анкасвилле (США) прошел турнир Bellator 231. Главным событием вечера стал бой в тяжелом весе между Роем Нельсоном и Фрэнком Миром.

Футбол ЦСКА потерпел третье поражение подряд в Лиге Европы Московский ЦСКА проиграл венгерскому «Ференцварошу» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

Финансы Банк России снизил ключевую ставку до 6,5% Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов (0,5 п. п.) - до 6,5% на фоне более быстрого замедления инфляции.

Происшествия В Волгограде арестовали подозреваемого в утечке данных клиентов банков Центральный районный суд Волгограда арестовал на два месяца подозреваемого в хищении персональных данных клиентов банков Антона Бутурлакина, передаёт ТАСС.

Общество Канделаки высмеяла список «самых востребованных профессий» Телеведущая Тина Канделаки назвала смешным список самых востребованных профессий, составленный ВНИИ труда.

Армия и оружие Опубликовано видео переброски российских военных полицейских в Сирию Телеканал "Звезда" опубликовал видео прибытия в Сирию дополнительного контингента российских военных полицейских.

Шоу-бизнес Опубликованы фото Анастасии Заворотнюк с тяжело больными детьми Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, близкие Анастасии Заворотнюк в Instagram выложили 3 новые фотографии, на них актриса запечатлена в компании детей, заболевших тяжелым недугом.

Гаджеты В России начались продажи складного смартфона Samsung Galaxy Fold Сегодня, 25 октября, на территории РФ стартуют продажи первого складного смартфона. Речь идет о модели Samsung Galaxy Fold.

Общество Около миллиона человек пришли на митинг в Сантьяго Около миллиона демонстрантов вышли на улицы для участия в протесте в чилийском городе Сантьяго, сообщила мэр Карла Рубилар в Twitter.

Политика Кучма назвал «формулу Штайнмайера» предательством Украины На встрече, которая прошла в Минске 1 октября, контактная группа по Донбассу согласовала "формулу Штайнмайера" — документ, в котором раскрывается механизм предоставления украинской стороной Донбассу прописанного в минских договоренностях особого статуса.