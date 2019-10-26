Политика

Газета.RuГазета.RuТрамп расстроился из-за отсутствия кнопки в новом iPhone

Американский президент Дональд Трамп пожаловался, что ему не нравится отсутствие кнопки в новых моделях iPhone.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Трамп указал Тиму Куку на преимущество старых моделей iPhone с кнопкой

Интерфаксвчера в 21:16

Трамп остался недоволен новым iPhone

REGNUMвчера в 20:12

Трамп пожаловался на неудобство нового iPhone

Телеканал 360°вчера в 20:31

Кнопка лучше: Трамп раскритиковал новые iPhone

РЕН ТВвчера в 20:25

Трамп указал Тиму Куку, что IPhone без кнопки стал гораздо менее удобным

ТАССвчера в 20:44

Трампа расстроило отсутствие кнопки в новом iPhone

РБКвчера в 19:43

Трамп заявил, что прежние iPhone с кнопкой «домой» были лучше нынешних

РИА Новостивчера в 19:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 02:06, Ашберн
Происшествия

Российский солдат расстрелял сослуживцев

Lenta.ru вчера в 08:28
Происшествия

Число жертв ДТП в Алтайском крае возросло до восьми человек

REGNUM 01:41
Политика

Глава МВД Украины выступил в защиту «Азова»

«Позорная информационная кампания о якобы распространения нацистской идеологии среди личного состава отдельного отряда специального назначения "Азов" воинской части 3057 Восточного оперативно-территориального объединения НГУ является преднамеренным попыткой дискредитировать подразделение "Азов"», — приводит его слова пресс-служба МВД Украины.
Rambler News Service вчера в 03:43
Общество

В Чечне объяснились за скандал с пытками людей племянником Кадырова

Lenta.ru 01:52
Экономика

Орешкин заявил о готовности платить повышенный подоходный налог

Орешкин добавил, что именно такое потребление нужно облагать более высокими налоговыми ставками.
РБК вчера в 15:54
Общество

Самарским учителям запретили общаться в Viber и WhatsApp

Интернет блогер из Жигулевска Сергей Ионов разметил на своей страничке в Twitter приказ директора одной из школ, согласно которому учителям с 01.11.2019 года запрещается общаться в мессенджерах иностранной разработки.
Похвистнево-Информ вчера в 23:06
Общество

Бутина призналась, что очень ждет, когда окажется на родине

Бутина поблагодарила журналистов за поддержку, а также призналась, что "это был очень долгий и болезненный опыт".
РИА Новости 01:32
Транспорт

Каховская линия метро Москвы навсегда прекратила работу

ТАСС вчера в 17:15
Технологии

Миллионы пользователей Android подверглись хакерской атаке

Программы были загружены миллионами пользователей, сообщили в антивирусной компании ESET.
UfacityNews.ru 00:36
Происшествия

Восемь человек погибли в Японии из-за ливней

По меньшей мере восемь человек погибли, ещё двое пропали без вести из-за ливней в японской префектуре Тиба.
RT на русском вчера в 21:47
Общество

В России создан первый боевой ледокол «Иван Папанин»

Россия построила своей первый патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин", обладающий возможностями ледокола, судно будет охранять морские границы РФ в Арктике.
Газета.Ru вчера в 13:44
Происшествия

Двое подозреваемых задержаны по делу об убийстве 39 человек в Британии

Полиция Эссекса задержала еще двух подозреваемых по делу об убийстве 39 человек, найденных мертвыми в грузовике в Великобритании.
Политическая Экспертиза вчера в 09:42
Хоккей

Два гола Кузнецова помогли «Вашингтону» победить «Ванкувер»

Россиянин Евгений Кузнецов открыл счет уже на 3-й минуте. Но уже через 4 минуты хозяева вели после голов Босера и Шаллера.
Вести.Ru 01:35
Наука

Ученые обнаружили предотвращающее рак и старение вещество

Французские ученые обнаружили предотвращающее рак и старение вещество.
РЕН ТВ 23 октября в 08:47
Общество

Мисс Украина рассказала о том, кому принадлежит Крым

Девушка рассказала о любимых местах на полуострове Победительница конкурса "Мисс Украина – 2019" Маргарита Паша рассказала о том, кому на самом деле принадлежит Крым, сообщают "Известия".
АМИТЕЛ вчера в 21:31
Единоборства

Мир победил Нельсона в главном бою Bellator 231

В Анкасвилле (США) прошел турнир Bellator 231. Главным событием вечера стал бой в тяжелом весе между Роем Нельсоном и Фрэнком Миром.
Sportbox.RU 00:22
Общество

Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании

Газета.Ru вчера в 11:23
Общество

Роскомнадзор связал творчество Егора Крида с сатанизмом

Газета.Ru вчера в 13:12
Футбол

ЦСКА потерпел третье поражение подряд в Лиге Европы

Московский ЦСКА проиграл венгерскому «Ференцварошу» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.
Lenta.ru 24 октября в 14:47
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 6,5%

Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов (0,5 п. п.) - до 6,5% на фоне более быстрого замедления инфляции.
ТАСС вчера в 06:51
Происшествия

Число пострадавших при взрыве газа в кафе в Улан-Удэ выросло до 12

ТАСС вчера в 23:06
Культура

«Слабое звено» с Марией Киселевой вернется на экраны

Gazeta.SPb вчера в 19:30
Происшествия

В Волгограде арестовали подозреваемого в утечке данных клиентов банков

Центральный районный суд Волгограда арестовал на два месяца подозреваемого в хищении персональных данных клиентов банков Антона Бутурлакина, передаёт ТАСС.
RT на русском вчера в 10:27
Общество

Канделаки высмеяла список «самых востребованных профессий»

Телеведущая Тина Канделаки назвала смешным список самых востребованных профессий, составленный ВНИИ труда.
РИА Новости вчера в 13:39
Армия и оружие

Опубликовано видео переброски российских военных полицейских в Сирию

Телеканал "Звезда" опубликовал видео прибытия в Сирию дополнительного контингента российских военных полицейских.
РИА Новости вчера в 00:01
Шоу-бизнес

Опубликованы фото Анастасии Заворотнюк с тяжело больными детьми

Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, близкие Анастасии Заворотнюк в Instagram выложили 3 новые фотографии, на них актриса запечатлена в компании детей, заболевших тяжелым недугом.
HotMurom.ru вчера в 08:28
Гаджеты

В России начались продажи складного смартфона Samsung Galaxy Fold

Сегодня, 25 октября, на территории РФ стартуют продажи первого складного смартфона. Речь идет о модели Samsung Galaxy Fold.
Gazeta.SPb вчера в 00:19
Общество

Около миллиона человек пришли на митинг в Сантьяго

Около миллиона демонстрантов вышли на улицы для участия в протесте в чилийском городе Сантьяго, сообщила мэр Карла Рубилар в Twitter.
Газета.Ru вчера в 22:56
Политика

Кучма назвал «формулу Штайнмайера» предательством Украины

На встрече, которая прошла в Минске 1 октября, контактная группа по Донбассу согласовала "формулу Штайнмайера" — документ, в котором раскрывается механизм предоставления украинской стороной Донбассу прописанного в минских договоренностях особого статуса.
Газета.Ru вчера в 16:26
Здоровье

Российской медицине не хватает доверия и денег

По мнению Власова, одной из главных проблем отечественной медицины остается слабая подготовка будущих врачей, в том числе из-за образовательных программ.
Взгляд.ру вчера в 12:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Тим Кук
генеральный директор Apple, пришёл в компанию в марте 1998 года. Был назначен гендиректором после отставки Стива Джобса 24 августа 2011 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное