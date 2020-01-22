Дональд Трамп был разозлен, когда за три недели до его инаугурации в декабре 2016 года президент США Барак Обама объявил о высылке 35 российских дипломатов. Такие данные приводятся в книге "Очень стабильный гений" корреспондентов газеты The Washington Post Филипа Ракера и Кэрол Леонниг.

с чего всё началось

Дональд Трамп разозлился из-за высылки 35 российских дипломатов президентом США Бараком Обамой в декабре 2016 года. Об этом говорится в книге «Очень стабильный гений» журналистов газеты The Washington Post Филипа Ракера и Кэрол Леонниг, передает ТАСС.

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