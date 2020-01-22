Политика
Lenta.ruТрамп разозлился из-за высылки Обамой российских дипломатов
Дональд Трамп разозлился из-за высылки 35 российских дипломатов президентом США Бараком Обамой в декабре 2016 года. Об этом говорится в книге «Очень стабильный гений» журналистов газеты The Washington Post Филипа Ракера и Кэрол Леонниг, передает ТАСС.
Читать в источнике
Оценить41
с чего всё началось
Дональд Трамп был разозлен, когда за три недели до его инаугурации в декабре 2016 года президент США Барак Обама объявил о высылке 35 российских дипломатов. Такие данные приводятся в книге "Очень стабильный гений" корреспондентов газеты The Washington Post Филипа Ракера и Кэрол Леонниг.ТАССвчера в 17:58
Подробнее о событии
Показать все источники
Трамп собирался публично объявить о приглашении Путина в Вашингтон
Московский Комсомолецвчера в 21:47
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 01:43, Ашберн
Политика
В России объявлен новый состав правительства
Российский президент Владимир Путин подписал указы о назначении министров и вице-премьеров нового правительства, возглавляемого Михаилом Мишустиным.
Происшествия
Появилось видео спасения рыбаков с оторвавшейся льдины на Сахалине
В интернете появилась видеозапись эвакуации рыбаков, которые уплыли на оторвавшейся льдине в залив Мордвинова в среду, 22 января.
Происшествия
Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
Хоккей
«Нефтехимик» расторг контракт с Захарчуком, попавшим в ДТП
Нижнекамский «Нефтехимик» расторг контракт с защитником Степаном Захарчуком, сообщается на официальном сайте клуба.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опубликовала очаровательные фото трехлетнего сына
Известная телеведущая, журналист, экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак растит сына Платона от популярного актера и режиссера Максима Виторгана.
Политика
СМИ сообщили об отмене митинга против изменения Конституции 1 февраля
Заявка на митинг против конституционной реформы была отозвана из московской мэрии, сообщает «Новая газета».
Футбол
Форвард «Крыльев Советов» Соболев был инициатором трансфера
Председатель совета директоров самарских "Крыльев Советов" Александр Фетисов заявил, что нападающий Александр Соболев попросил клуб о трансфере в другую команду.
Здоровье
В Китае число погибших от нового коронавируса достигло девяти человек
Число скончавшихся от нового типа коронавируса в Китае достигло девяти человек, выявлено 440 подтвержденных случаев заражения, заявил на пресс-конференции в среду заместитель главы государственного комитета КНР по вопросам гигиены и здоровья Ли Бинь.
Политика
Лукашенко признали самым популярным зарубежным политиком в России
Белорусский президент Александр Лукашенко - самый популярный зарубежный политик среди россиян, заявили во ВЦИОМ.
Гаджеты
На рынке появился смартфон с NFC дешевле 6000 рублей
Политика
Путин встретился с новым составом правительства России
Общество
Спикер Госдумы предложил оштрафовать Водонаеву на 100 млн рублей
Общество
Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете на 2020-2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда, сообщается на сайте кабмина.
Происшествия
В Бурятии четверо бездомных погибли при пожаре в коллекторе
В Бурятии возбуждено уголовное дело по факту гибели четырех человек в коллекторе.
Технологии
Дуров назвал сервис iCloud инструментом слежки
Основатель Telegram Павел Дуров назвал сервис iCloud инструментом для слежки за пользователями.
Политика
Захарова прокомментировала слова Помпео о Венесуэле
По словам Захаровой, слова Помпео подтверждают, что Америка никогда не оставляла тактику вмешательства в дела других стран и политику смены режимов.
Армия и оружие
В Минобороны рассчитали время на защиту Москвы от ракетного удара
Политика
Вероника Скворцова покинет пост главы Минздрава
Нынешний министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова покинет правительство. Об этом сообщил "РБК" со ссылкой на источники в кабмине.
Политика
Дмитрий Козак покинет правительство
В новый состав кабинета министров РФ под руководством Михаила Мишустина не войдет нынешний и. о. вице-премьера Дмитрий Козак.
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина с бойфрендом потратили 600 тысяч на отдых в Финляндии
Ребята остановились в люксовом отеле Design Hotel Levi, восемь ночей в котором обошлись им в 210 тысяч рублей.
Происшествия
Вернувшемуся в Россию бизнесмену реальный срок заменили на условный
Вернувшемуся в Россию бизнесмену реальный срок заменили на условный Апелляционная инстанция изменила приговор ростовскому предпринимателю из «лондонского списка» Бориса Титова Андрею Каковкину: суд постановил считать наказание в виде ранее назначенных трех лет колонии общего режима условным.
Космос
Россия может помочь Туркменистану подготовить первого космонавта
Если Туркменистан захочет отправить в космос первого в своей независимой истории космонавта, Россия поможет его подготовить, заявил сегодня в туркменской столице вице-президент Российской академии космонавтики имени Циолковского, летчик-космонавт, Герой России Юрий Батурин.
Армия и оружие
У НАТО есть способные заглянуть вглубь РФ беспилотники
Альянс тестирует новые Global Hawk. У НАТО есть способные заглянуть вглубь РФ беспилотники.
Кино
Деятели культуры оценили назначение Любимовой на пост министра
Ольга Любимова, назначенная министром культуры России, хорошо проявила себя на посту главы департамента кинематографии ведомства.
Гаджеты
В Сети появились фото прототипа приставки Xbox Series X
В Сети размещены фото прототипа Xbox Series X. Утечка информации об игровой приставке случилась от одного из менеджеров компании.
Единоборства
Рейтинги UFC: Аскаров в шаге от топ-5, Макгрегор обошел Гэтжи
Общество
Министр спорта РФ был судим за передачу земель университета физкультуры под «Черкизон»
Назначенный накануне министром спорта РФ Олег Матыцин восемь лет назад был осужден за передачу земель Российского госуниверситета физкультуры под Черкизовский рынок.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова сообщила о своей свадьбе
Балерина Анастасия Волочкова сделала громкое заявление о своей свадьбе. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".
Политика