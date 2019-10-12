Политика
ТрудТрамп разрешил Минфину США ввести санкции против Турции
Президент США Дональд Трамп подписал указ, который дает министру финансов новые и "весьма значительные полномочия в вопросе введения санкций" в отношении турецкого правительства. Об этом журналистам сообщил сам глава финансового ведомства США Стивен Мнучин.
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Трамп пообещал при необходимости ввести жесткие санкции в отношении Турции
Московский Комсомолецвчера в 19:54
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Кино
Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»
RuNews24.ru вчера в 08:04
Единоборства
Легче соперника на 12 кг: что ждет Усика в бою с Уизерспуном
В ночь с 12 на 13 октября в Чикаго пройдет вечер профессионального бокса, хедлайнерами которого будут украинец Александр Усик и американец Чазз Уизерспун.
Газета.Ru 02:05
Происшествия
Экс-губернатор Челябинской области скрылся от следствия в Швейцарии
В настоящее время бывший чиновник скрывается от следствия в Швейцарии. Борис Дубровский был главой Челябинской области с января 2014 года.
Вести.Ru вчера в 15:25
Происшествия
Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии
Российская газета вчера в 16:32
Политика
В КНР сообщили о значительном прогрессе торговых переговоров с США
Китай достиг с США значительного прогресса в нескольких областях после нового раунда торговых и экономических переговоров.
Известия вчера в 19:46
Футбол
Нидерланды одержали волевую победу над Северной Ирландией
Сборная Нидерландов, уступая по ходу матча, одержала победу над Северной Ирландией. Все мячи были забиты в последние 15 минут матча.
Soccer.ru 10 октября в 17:02
Армия и оружие
Пентагон заявил об обстреле Турцией войск США в Сирии
Пентагон заявил, что американские войска в Сирии "подверглись артиллерийскому обстрелу с турецких позиций" и призвал Турцию прекратить все операции, которые могут потребовать от США "немедленных оборонительных действий", сообщает CNN со ссылкой на заявление американского военного ведомства.
Интерфакс вчера в 21:30
Происшествия
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21
Увеличилось количество жертв трагедии в Керченском политехническом колледже.
Вести.Ru вчера в 21:25
Политика
Украина запретила въезд в страну еще четырем российским актерам
Министерство культуры Украины внесло четырех российских актеров в перечень деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности.
BFM.ru вчера в 12:44
Футбол
Роберто Карлос: «Спал вместе с Роналдо чаще, чем со своей женой»
Бывший защитник «Реала» Роберто Карлос рассказал о том, как проводил досуг во время своего выступления за мадридский клуб, а также о дружбе с Роналдо.
Sports.ru 10 октября в 11:37
Общество
В Японии из-за тайфуна «Хагибис» один человек погиб, пятеро ранены
В японской префектуре Тиба один человек погиб и еще пятеро получили ранения из-за шквального ветра, вызванного приближением тайфуна "Хагибис", передает NHK.
РИА Новости вчера в 23:13
Здоровье
Врачи-онкологи: Мы не имеем права лишать человека полноценной жизни
Пациентам оказывается психосоциальная поддержка, бытовая и физическая реабилитация, постоперационная реабилитация, людей учат жить со своим диагнозом, причем жить полноценно.
Петербургский дневник вчера в 07:13
Здоровье
Названы помогающие очистить сосуды продукты
ФАН 10 октября в 02:53
Кино
Актёр Роберт Форстер умер в США
News.ru вчера в 23:54
Политика
«Вертолеты России» обсудили в Китае новые поставки Ми-171А2 и «Ансат»
Холдинг "Вертолёты России" в рамках участия в Пятой международный вертолётной выставке в китайском Тяньцзине провел переговоры с китайскими партнерами по новым перспективным проектам на поставку вертолетов Ми-171А2 и "Ансат", заявил РИА Новости в субботу представитель холдинга.
РИА Новости 01:13
Театры
Актёр ТЮЗа умер на сцене во время спектакля в Казани
Курченко исполнял роль Степана Трофимовича Верховенского. Внезапно ему стало плохо, и он умер прямо на сцене.
News.ru вчера в 13:22
Политика
Якутский шаман намерен возобновить поход на Москву
«Ни один волос не упадет, ни одна капля крови у Путина не прольется». Габышев попросил членов своего отряда прийти в Якутск.
Государственные Вести вчера в 04:34
Политика
Зеленский признал отсталость украинского Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в находившемся под юрисдикцией Украины Крыму отсутствовала «цивилизация и инфраструктура».
Lenta.ru вчера в 03:31
Общество
Правительство обяжет открыть подвалы для животных
РИА Новости вчера в 08:24
Экономика
Комиссия по ценным бумагам США подала иск о приостановке ICO Telegram
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (Securities and Exchange Commission, SEC) подала в суд Манхеттена иск с целью приостановить незарегистрированное первичное размещение токенов (ICO) компании Telegram на $1,7 млрд, говорится в сообщении SEC.
Интерфакс вчера в 17:50
Происшествия
Большинство россиян поддержали возвращение смертной казни
Около 80% опрошенных пользователей одной из социальных сетей выступили за возвращение смертной казни для убийц детей и педофилов.
Газета.Ru 01:59
Армия и оружие
Зеленский отказался силой вытеснять националистов из Золотого
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не собирается применять силу для вытеснения из Золотого Луганской области националистов, накануне прорвавшихся туда для препятствованию разведению сил в Донбассе.
Московский Комсомолец 10 октября в 10:25
Футбол
Гол Головина признан лучшим моментом дня в отборе Евро-2020
Гол хавбека сборной России Александра Головина в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды Шотландии признан лучшим моментом дня по итогам матчей турнира.
Газета.Ru вчера в 22:16
Авто
Раскрыты все версии Kia Seltos для России
На российском рынке продажи кроссовера Kia Seltos начнутся не ранее 2020 года, однако перечень оборудования модели уже раскрыт благодаря одному из официальных дилеров марки.
Quto.ru 10 октября в 08:57
Армия и оружие
ВСУ несут большие потери, нацисты активизируются не только на Донбассе, а в нацгвардии назревает бунт: сводка
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшую неделю по итогам сегодняшнего брифинга заместителя командующего оперативным командованием Республики Эдуарда Басурина.
Rusvesna.su вчера в 08:39
Происшествия
Мать подозреваемого в убийстве девочки из Саратова вступилась за сына
Мать подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы в Саратове Ольга Туватина рассказала о своем сыне Михаиле.
РИА Новости вчера в 17:31
Происшествия
В ДР Конго разбился самолет Ан-72 с россиянами на борту
Газета.Ru вчера в 10:32
Футбол
Путин поддержал создание единого футбольного фонда в России
Президент России Владимир Путин поддержал идею создания отдельного фонда для финансирования футбольных клубов.
Metaratings 10 октября в 14:04
Шоу-бизнес
Мисс Москва докажет отцовство экс-короля Малайзии через суд
Обладательница титула «Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина намерена развеять слухи о своей неверности, чтобы доказать отцовство экс-короля Малайзии Мухаммада V. Модель обратится в суд с требованием сделать ДНК-тестирование.
News.ru вчера в 07:22