Политика

ТрудТрудТрамп разрешил Минфину США ввести санкции против Турции

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который дает министру финансов новые и "весьма значительные полномочия в вопросе введения санкций" в отношении турецкого правительства. Об этом журналистам сообщил сам глава финансового ведомства США Стивен Мнучин.
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Трамп пообещал при необходимости ввести жесткие санкции в отношении Турции

Московский Комсомолецвчера в 19:54

Трамп: США готовы при необходимости ввести жесткие санкции в отношении Турции

ТАССвчера в 17:50

Трамп дал Минфину право ввести «существенные санкции» против Турции

РБКвчера в 14:01

Трамп позволит Минфину вводить санкции против Турции за нарушения в Сирии

Интерфаксвчера в 14:32

Трамп даст минфину право ввести «существенные санкции» против Турции

Известиявчера в 14:21

Трамп предоставит Минфину США право вводить санкции против Турции

RT на русскомвчера в 14:04

Трамп разрешил Минфину вводить санкции против Турции

Коммерсантъвчера в 14:40
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Происшествия

В ДР Конго разбился самолет Ан-72 с россиянами на борту

Газета.Ru вчера в 10:32
Общество

Умер советский космонавт Алексей Леонов

Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости вчера в 07:15
Кино

Добронравов отреагировал на уход Добрынина из «Сватов»

Актера Федора Добронравова спросили об уходе из сериала "Сваты" снимавшегося в проекте вместе с ним артиста Николая Добрынина.
Газета.Ru вчера в 06:39
Здоровье

Елена Малышева призвала отказаться от туалетной бумаги

Телеведущая Елена Малышева призвала россиян отказаться от туалетной бумаги, предупредив о потенциальной угрозе ее использования, пишет vse42.ru.
Слово и Дело вчера в 02:24
Здоровье

Глава онкоцентра Блохина рассказал о сокращениях

По словам Стилиди, замы получают 220 тыс. рублей в месяц, а зарплаты врачей — от 160 до 300 тыс. рублей.
Известия 09 октября в 19:19
Музыка

Группа «Кино» выступит в Петербурге после 30-летнего перерыва

Neva.Today вчера в 16:20
Происшествия

Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21

После продолжительного лечения скончалась одна из раненых педагогов. Трагедия в керченском колледже произошла 17 октября прошлого года.
Вести.Ru вчера в 21:25
Шоу-бизнес

Семья Анастасии Заворотнюк впервые прокомментировала состояние актрисы

Родные Заворотнюк подчеркнули, что последние сообщения СМИ о том, что актриса находится в состоянии сопора, то есть в предкоматозном состоянии, не соответствую действительности.
Московский Комсомолец вчера в 11:31
Кино

В США умер актёр Роберт Форстер

В Лос-Анджелесе в возрасте 78 лет скончался актёр Роберт Форстер.
RT на русском вчера в 23:53
Политика

В КНР сообщили о значительном прогрессе торговых переговоров с США

Китай достиг с США значительного прогресса в нескольких областях после нового раунда торговых и экономических переговоров.
Известия вчера в 19:46
Происшествия

Мать убийцы девятилетней девочки из Саратова похвалила сына

Мать подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы в Саратове Михаила Туватина назвала своего сына замечательным человеком.
Lenta.ru вчера в 17:19
Происшествия

В Екатеринбурге молодая женщина продала машину и пропала

В Екатеринбурге пропала 27-летняя женщина, после того как отправилась на встречу с потенциальным покупателем автомобиля.
REGNUM 00:10
Происшествия

Прощание с убитой в Саратове школьницей состоится 13 октября

Саратов попрощается с убитой девятилетней Лизой 13 октября в храме святых Первоверховных апостолов Петра и Павла.
Радио Комсомольская правда вчера в 08:41
Политика

На Украине назвали «главную ошибку» Зеленского

Главная ошибка президента Украины Владимира Зеленского заключается в том, что он говорит о безальтернативности минских соглашений, заявил депутат Верховной Рады от партии "Батькивщина" Сергей Власенко в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 23:27
Технологии

В Китае построили подлодку «без головы»

В Китае построили субмарину без ограждения выдвижных устройств (рубки).
Известия вчера в 08:19
Политика

Украина запретила въезд в страну еще четырем российским актерам

Министерство культуры Украины внесло четырех российских актеров в перечень деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности.
BFM.ru вчера в 12:44
Футбол

«Шальке» не комментирует разрыв контракта с Тедеско

Представители пресс-службы немецкого футбольного клуба "Шальке" отказались комментировать возможное расторжение контракта с кандидатом на пост главного тренера московского "Спартака" Доменико Тедеско.
РИА Новости вчера в 08:19
Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вдвое превысят прожиточный минимум

Размер пенсий неработающих пенсионеров к 2022 году почти в два раза превысит прожиточный минимум.
News.ru вчера в 09:18
Футбол

В Мексике хотят наказать фаната, положившего руку на грудь футболистки

Национальная служба новостей 10 октября в 08:42
Происшествия

В Саратове подняли вопрос о смертной казни после убийства девочки

Вопрос о возможности отмены в России моратория на смертную казнь снова обсуждается после убийства в Саратове 9-летней девочки.
РИА Новости вчера в 05:45
Происшествия

Пять человек погибли при пожаре в Бурятии

REGNUM вчера в 23:00
Армия и оружие

Раскрыт состав танкового кулака Турции в Сирии

Турция направила на свою военную операцию, которая накануне, 9 октября, началась в Сирии, танки Leopard 2A4 и М60А3.
Lenta.ru 10 октября в 12:31
Политика

Зеленский считает звонки Путину шагом к урегулированию в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский назвал свои звонки российскому президенту Владимиру Путину первыми шагами к урегулированию ситуации в Донбассе.
Мой Брянск вчера в 01:14
Экономика

Минфин запретит банкам навязывать допуслуги при кредитовании

Как пишет «Коммерсант», Минфин готовит поправки к закону «О потребительском кредите», запрещающие обуславливать получение займа «необходимостью приобретения за отдельную плату дополнительных услуг».
Право.ру вчера в 01:10
Наука

Ученые рассказали, какая опасность может скрываться в медленной ходьбе

Сбор информации на протяжении практически всей жизни участников эксперимента позволил выяснить, что те, у кого в раннем возрасте были низкий коэффициент интеллекта и слабые языковые способности и плохая моторика, в среднем возрасте имеют тенденцию к медленной ходьбе.
РИА Новости вчера в 21:01
Футбол

«Зенит» намерен купить Чистякова за 3,5 млн евро

Защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков может перебраться в Санкт-Петербурга.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 13:03
Технологии

Visa и MasterCard вышли из криптовалютного проекта Facebook

Из проекта Facebook по созданию собственной криптовалюты Libra Association вышли Visa, MasterCard, Stripe и EBay, передает CNBC со ссылкой на заявления компаний.
РБК вчера в 23:28
Армия и оружие

Шейнин поставил на место политолога Яли за угрозу «дать РФ по зубам»

Украинский политолог Максим Яли попытался устроить провокацию в эфире программы «Время покажет», заявив, что Незалежная «даст России по зубам» в случае войны.
Политическая Экспертиза вчера в 07:39
Наука

Солнечный свет оказался неожиданно эффективен для разложения пластика

Московский Комсомолец вчера в 11:06
Армия и оружие

НМ ЛНР сообщила об обнаружении ЗРК «Бук» на позициях ВСУ

«В районе населённого пункта Новоастраханское отмечено нахождение ЗРК «Бук» на временной позиции второй батареи 223-го зенитно-ракетного полка ВФУ», — сообщил Осадчий.
ИА Новороссия вчера в 15:30
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