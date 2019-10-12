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ТрудТрамп разрешил Минфину США ввести санкции против Турции
Президент США Дональд Трамп подписал указ, который дает министру финансов новые и "весьма значительные полномочия в вопросе введения санкций" в отношении турецкого правительства. Об этом журналистам сообщил сам глава финансового ведомства США Стивен Мнучин.
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Трамп пообещал при необходимости ввести жесткие санкции в отношении Турции
Московский Комсомолецвчера в 19:54
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