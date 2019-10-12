Президент США Дональд Трамп подписал указ, который дает министру финансов новые и "весьма значительные полномочия в вопросе введения санкций" в отношении турецкого правительства. Об этом журналистам сообщил сам глава финансового ведомства США Стивен Мнучин.

Энергетика Цена на газ для населения Украины станет рыночной с 2020 года Цена на газ для населения Украины с 1 января 2020 года станет рыночной, что будет означать выполнение одного из требований, которые выдвигает стране Международный валютный фонд в качестве условия для дальнейшего выделения займов.

Фигурное катание Туктамышева стала второй в короткой программе на Finlandia Trophy Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на турнире Finlandia Trophy в Эспоо.

Киберспорт В Dota 2 изменили групповой подбор игр для рангов Divine и Immortal Вечером 10 октября Valve выпустила обновление для Dota 2, в котором изменила групповой подбор матчей для рангов Divine и Immortal.

Армия и оружие В Сирии американские военные попали под обстрел с турецких позиций Американский спецназ попал под обстрел турецких военных в ходе операции "Источник мира" в Сирии, сообщил Newsweek.

Экономика Власти США подали иск о приостановке ICO Telegram Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск о приостановке ICO мессенджера Telegram.

Шоу-бизнес Семья Заворотнюк сделала заявление Родственники поблагодарили за создание аккаунта против лжи и травли актрисы в СМИ.

Кино Клона Уилла Смита сыграла цифровая копия артиста Как сообщают прокатчики со ссылкой на режиссера картины Энга Ли, молодой Смит - полностью цифровой персонаж.

Политика Украина запретила въезд в страну еще четырем российским актерам Министерство культуры Украины внесло четырех российских актеров в перечень деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности.

Армия и оружие Боевики в Сирии взорвали две бомбы на пути российских военных Двое сотрудников сирийских органов безопасности пострадали при подрыве боевиками двух бомб на пути следования патруля военной полиции Вооруженных сил РФ в провинции Деръа на юго-западе Сирии вечером в пятницу, 11 октября.

Авто Эрдоган пересаживает чиновников на Volkswagen турецкого производства Президент Турции Эрджеп Тайип Эрдоган обязал правительство страны и чиновников, занимающих высшие должности, отказаться от использования автомобилей Audi и пересесть на Volkswagen.

Авто Новый пикап Great Wall Pao может приехать на рынок России Компания Great Wall начала прием заявок на новый большой пикап Pao (P-Series) в сентябре текущего года.

Здоровье В США число умерших после использования вейпов выросло до 26 человек Число умерших после использования курительной смеси для вейпов в США выросло до 26 человек, пишет The Wall Street Journal.

Кино Marvel может снять женское супергеройское кино Киностудия Marvel Studios намерена снять фильм о супергероях, в котором все роли будут принадлежать женщинам.

Политика Трамп объявил об отставке и.о. министра внутренней безопасности США Исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Кевин Макэлинэн уходит в отставку, сообщил в Twitter американский президент Дональд Трамп.

Армия и оружие Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по Сирии Совбез ООН не смог согласовать заявление по операции Турции в Сирии.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри собрались переезжать в Канаду Меган Маркл и принц Гарри задумались о покупке недвижимости в Канаде.

Происшествия В Москве задержан сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов Полиция задержала сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального (ФБК) Руслана Шаведдинова, сообщил директор ФБК Иван Жданов в твиттере.

Общество Роскачество нашло нарушения во всех проверенных пивных напитках Роскачество исследовало пивные напитки и обнаружило, что производители маскируют под эту категорию совсем другие по свойству продукты, причем ни один из них не соответствует ГОСТу.

Шоу-бизнес Максим Галкин предстал перед пользователями в одних трусах Максим Галкин удивил пользователей социальной сети Instagram новым видео. Юморист предстал перед подписчиками в одних трусах.

Происшествия Заключенные ИК-9 ответили на вопросы журналистов о пытках После опубликованной в ряде СМИ информации о якобы имевших место нарушениях прав человека в местах лишения свободы, УФСИН России по Республике Карелия организовало посещение ИК-9 журналистами региональных СМИ, а также предоставило возможность побеседовать с заключенными, которые упоминаются в публикации.

Здоровье Названы регионы-лидеры по заболеваемости алкоголизмом Шесть из десяти регионов с наибольшими количеством заболевших находятся на Дальнем Востоке.

Кино Добронравов отреагировал на уход Добрынина из «Сватов» Актера Федора Добронравова спросили об уходе из сериала "Сваты" снимавшегося в проекте вместе с ним артиста Николая Добрынина.

Общество Умер Алексей Леонов, первым вышедший в открытый космос В Москве на 86-м году жизни скончался Алексей Леонов – первый человек, который вышел в открытый космос, сообщает телеканал "Россия 24".