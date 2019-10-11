Политика

Вести.RuВести.RuТрамп разрешит Минфину США вводить санкции в отношении Турции

Президент США Дональд Трамп подпишет указ, согласно которому Министерство финансов США сможет вводить санкции в отношении Турции за действия в Сирии.
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Трамп предоставит Минфину США право вводить санкции против Турции

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