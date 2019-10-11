Политика
КоммерсантъТрамп разрешил Минфину вводить санкции против Турции
Президент США Дональд Трамп предоставил Министерству финансов США «весьма значительные полномочия в вопросе введения санкций» против Турции, заявил глава американского Минфина Стивен Мнучин.
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предоставил американскому министерству финансов "новые и весьма значительные полномочия в вопросе введения санкций" в отношении турецкого правительства. Об этом заявил в пятницу министр финансов США Стивен Мнучин, выступая перед журналистами в Белом доме.ТАСС14:16
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