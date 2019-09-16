Политика
ИзвестияТрамп разрешил использовать нефть из стратегического резерва США
Президент США Дональд Трамп заявил, что разрешил использовать нефть из стратегического резерва страны на фоне атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.
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В связи с атаками на Саудовскую Аравию, которые могут сказаться на ценах на нефть, я распорядился при необходимости выделить нефть из стратегического резерва в количестве, которое будет определено позже — достаточном для того, чтобы сохранить рынки обеспеченными нефтью.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАФАН 19:30
с чего всё началось
"В связи с атаками на Саудовскую Аравию, которые могут сказаться на ценах на нефть, я распорядился при необходимости выделить нефть из стратегического резерва в количестве, которое будет определено позже - достаточном для того, чтобы сохранить рынки обеспеченными нефтью", — написал Трамп в Twitter.РИА Новости18:35
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