с чего всё началось

В связи с атаками на Саудовскую Аравию, которые могут сказаться на ценах на нефть, я распорядился при необходимости выделить нефть из стратегического резерва в количестве, которое будет определено позже — достаточном для того, чтобы сохранить рынки обеспеченными нефтью.

Президент США Дональд Трамп заявил, что разрешил использовать нефть из стратегического резерва страны на фоне атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.

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Политика Пушков прокомментировал высказывание Кучмы о сговоре против Украины Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы о "сговоре" против Украины.

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Шоу-бизнес Директор Заворотнюк заявил о запрете комментировать ее состояние Директор артистки Христов изначально опроверг эту информацию и сообщил, что она сама расскажет о своем состоянии в эфире одного из федеральных телеканалов.