с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп распорядился выделить нефть из стратегического резерва для поддержания рынка. Об этом традиционно американский лидер написал на своей странице в Twitter.По словам президента США, объем нефти будет определен позже.

Политика Захарова подтвердила, что Смоленков работал в посольстве в США Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью Telegram-каналу "Расстрига" подтвердила, что экс-сотрудник администрации президента России Олег Смоленков, которого СМИ называют агентом ЦРУ, работал в российском посольстве в Вашингтоне.

Происшествия Суд приговорил Устинова к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца Суд в Москве приговорил Павла Устинова к 3,5 годам в колонии общего режима за применение насилия к сотруднику ОМОНа во время несанкционированной акции 3 августа на Пушкинской площади, сообщает РИА "Новости".

Энергетика Новак исключил нехватку нефти после атаки дронов на Saudi Aramco Один из трех крупнейших производителей и крупнейший экспортер нефти Саудовская Аравия после субботней атаки заявила, что более чем вдвое сократило свое производство — на 5,7 миллиона баррелей в сутки.

Единоборства В Свердловской области построят первый центр развития бокса 16 сентября состоится церемония закладки камня в основание Центра развития бокса в Каменске-Уральском.

Армия и оружие На Украине начались совместные с НАТО учения Rapid Trident-2019 В Международном центре миротворчества и безопасности во Львовской области начались учения Rapid Trident-2019.

Политика Оскорбившая жителей Тулуна чиновница попросила прощения и уволилась Глава пресс-службы иркутского губернатора Ирина Алашкевич, которую обвинили в том, что она назвала россиян быдлом, попросила прощения у жителей Тулуна.

Экономика Россияне начинают копить при доходе от 35 тысяч Почти треть заявили, что им для того, чтобы начать копить, нужен доход от 45 до 55 тысяч рублей на члена семьи.

Путешествия Эстония уже считает потери от введения электронных виз в Петербурге В Эстонии ожидают снижения количества гостей из Финляндии, которые теперь могут направиться в Россию, в связи с введением с 1 октября 2019 года бесплатных электронных виз для иностранных туристов, приезжающих в Петербург и Ленинградскую область.

Общество Регионы обязали вести видеосъемку во время отлова бездомных животных Минприроды РФ утвердило методические указания регионам в сфере отлова потерявшихся и бездомных животных.

Политика Минюст отменит более 20 тыс. советских правовых актов Министерство юстиции России планирует признать недействующими более 20 тыс. правовых актов, принятых в СССР и РСФСР с 1917 по 1991 год.

Экономика Назван размер пенсии в 2020 году По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой страховые пенсии были проиндексированы на 7,05% в 2019 году.

Экономика Россия и Белоруссия интегрируют экономические системы, пишут СМИ Россия и Белоруссия планируют перейти на единые налоговый и гражданский кодексы в рамках интеграции своих экономических систем с января 2021 года, пишет газета "Коммерсант".

Политика Сенцов оценил изменения на Украине за пять лет Украинский режиссер Олег Сенцов оценил изменения, произошедшие на Украине за последние пять лет, которые он провел в заключении в России.

Происшествия Туриста из Латвии смыло волной с пирса под Калининградом По данным ведомства, в воскресенье, 15 сентября, 49-летнего мужчину смыло волной в море с прогулочного пирса в Зеленоградске.

Экономика Purdue Pharma подала заявление о банкротстве Производитель опиоидного болеутоляющего OxyContin американская компания Purdue Pharma начала процедуру банкротства в соответствии с главой 11 Кодекса США о банкротстве.

Политика На Украине в рамках декоммунизации переименовали около тысячи городов Почти тысячу городов и 52 тысячи улиц переименовали на Украине в рамках декоммунизации, сообщил в понедельник глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

Здоровье В России из-за низкой цены заканчивается важнейшее лекарство от ВИЧ В течение полугода поставщики из-за низких цен три раза не смогли выйти на аукционы Минздрава по закупке лекарства.

Гаджеты Представлен смартфон Realme XT с 64-Мп камерой На днях был представлен смартфон Realme XT. Аппарат получил основную квадрокамеру при ценнике всего в 225 долларов.

Спорт Пловчиху в США из-за слишком открытого купальника лишили победы Жительницу Великобритании 17-летнюю Брекинн Уиллис судьи лишили победы на чемпионате по плаванию на Аляске из-за слишком открытого купальника.

Гаджеты «Умные» очки Huawei EyeWear поступили в продажу "Умные" очки EyeWear совместно разработанные компаниями Huawei и Gentle Monster, наконец поступили в продажу.

Армия и оружие Сергей Лавров заявил об окончании войны в Сирии Сергей Лавров уверен, что без достижения мира в Сирии и возвращения страны в «арабскую семью», стабильность в регионе невозможна.

Общество С 1 октября в России изменятся правила ухода в отпуск Все в общем просто, отмечает Рамблер. C 1 октября заявление будет иметь юридическую силу, если будет отправлено по электронной почте.

Общество Названы сроки возвращения бабьего лета в Москву С 23 сентября в Москве ожидается улучшение погодных условий, средняя температура составит 15 градусов тепла.