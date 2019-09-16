с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп распорядился выделить нефть из стратегического резерва для поддержания рынка. Об этом традиционно американский лидер написал на своей странице в Twitter.По словам президента США, объем нефти будет определен позже.

Общество Синоптики прогнозируют третью волну бабьего лета в Москве Третья волна бабьего лета ожидается в Москве с 23 по 27 сентября, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Происшествия В Воронеже полицейских приговорили к реальным срокам за пытки Коминтерновский районный суд Воронежа вынес обвинительный приговор двум полицейским, пытавшим студентов с помощью нашатырного спирта и пластикового пакета.

Происшествия Путин помиловал трех осужденных Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.

Политика В правительстве Крыма поддержали двойное название республики Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.

Хоккей Болельщики подрались с хоккеистом во время матча в Новосибирске На льду встречались команды «Драйв-2» и «Кристалл Обьгэс 2», во время игры между двумя игроками из противоположных команд завязалась драка.

Происшествия Суд приговорил Устинова к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца Суд в Москве приговорил Павла Устинова к 3,5 годам в колонии общего режима за применение насилия к сотруднику ОМОНа во время несанкционированной акции 3 августа на Пушкинской площади, сообщает РИА "Новости".

Происшествия Иран вновь задержал танкер в Персидском заливе Иран вновь задержал в Персидском заливе танкер, который перевозил 250 тыс. литров дизельного топлива для ОАЭ.

Общество Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".

Происшествия Суд в Краснодаре приговорил трех мужчин за похищение «невесты» Ленинский районный суд Краснодара приговорил трех мужчин к лишению свободы сроком от шести до восьми лет за похищение женщины.

Общество Сердюков и Васильева стали многодетными родителями Бывший министр обороны Анатолий Сердюков и экс-глава департамента имущественных отношений минобороны РФ Евгения Васильева внезапно стали многодетными родителями: теперь они воспитывают сразу троих детей.

Здоровье Употребление помидоров может быть вредно для здоровья По словам специалиста, помидоры наносят вред здоровью, несмотря на то, что в них содержится множество витаминов и минералов.

Экономика Россияне начинают копить при доходе 35 тысяч на человека Россияне начинают копить, когда доход достигает 35 тысяч рублей на каждого члена семьи.

Футбол ЦСКА подтвердил травмы Шарлии и Гогуа У Шарлия диагностирована травма мягких тканей передней поверхности правого бедра, а у Гогуа повреждение одной из приводящих мышц правого бедра, говорится в твиттере красно-синих.

Общество Наоми Кэмпбелл вышла на публику без нижнего белья Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку Fashion For Relief Charity Party в полупрозрачном платье без нижнего белья.

Культура Обнаружена ранее неизвестная песня Юлии Началовой Бывший PR-директор российской певицы Юлии Началовой Анна Исаева рассказала журналистам, что в студии исполнительницы уже после ее похорон была обнаружена ранее неизвестная песня.

Общество В России изменятся правила ухода в отпуск Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.

Шоу-бизнес У Заворотнюк развились тяжелые осложнения Польские врачи встречают В понедельник, 16 сентября, у актрисы Анастасии Заворотнюк развились полиорганная недостаточность и пневмония.

Финансы Рубль резко подорожал на фоне роста цен на нефть Рубль резко подорожал к доллару и евро на фоне значительного роста цен на нефть, вызванного атакой дронов на НПЗ в Саудовской Аравии.

Экономика Forbes обнародовал рейтинг крупнейших частных компаний России Журнал Forbes составил традиционный рейтинг 200 крупнейших российских частных компаний, и первую строчку в нем, как и год назад, занял нефтяной гигант "ЛУКОЙЛ".