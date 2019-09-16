Энергетика
Российская газетаТрамп разрешил использовать стратегические запасы нефти
Президент Дональд Трамп разрешил использовать имеющиеся у США стратегические резервы нефти, чтобы избежать резкого подорожания черного золота. Атаки на НПЗ в Саудовской Аравии уже привели к тому, что нефть марки Brent подскочила в цене до 69,91 доллара (плюс 13 процентов).
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В связи с атаками на Саудовскую Аравию, которые могут сказаться на ценах на нефть, я распорядился при необходимости выделить нефть из стратегического резерва в количестве, которое будет определено позже — достаточном для того, чтобы сохранить рынки обеспеченными нефтью.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАФАН 19:30
с чего всё началось
"В связи с атаками на Саудовскую Аравию, которые могут сказаться на ценах на нефть, я распорядился при необходимости выделить нефть из стратегического резерва в количестве, которое будет определено позже - достаточном для того, чтобы сохранить рынки обеспеченными нефтью", — написал Трамп в Twitter.РИА Новости18:35
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