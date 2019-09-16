Энергетика
News.ruТрамп разрешил использовать запасы США для стабилизации рынка нефти
Американский президент Дональд Трамп дал разрешение задействовать американские стратегические запасы топлива для стабилизации ситуации на мировом рынке нефти, если в том будет необходимость.
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В связи с атаками на Саудовскую Аравию, которые могут сказаться на ценах на нефть, я распорядился при необходимости выделить нефть из стратегического резерва в количестве, которое будет определено позже — достаточном для того, чтобы сохранить рынки обеспеченными нефтью.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАФАН 19:30
с чего всё началось
"В связи с атаками на Саудовскую Аравию, которые могут сказаться на ценах на нефть, я распорядился при необходимости выделить нефть из стратегического резерва в количестве, которое будет определено позже - достаточном для того, чтобы сохранить рынки обеспеченными нефтью", — написал Трамп в Twitter.РИА Новости18:35
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