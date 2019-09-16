с чего всё началось

В связи с атаками на Саудовскую Аравию, которые могут сказаться на ценах на нефть, я распорядился при необходимости выделить нефть из стратегического резерва в количестве, которое будет определено позже — достаточном для того, чтобы сохранить рынки обеспеченными нефтью.

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Армия и оружие Шесть ЗРК «Partiot» не смогли сбить беспилотники йеменских повстанцев, уничтоживших крупнейшие нефреперерабатывающие заводы. Видео Накануне ночью два йеменских беспилотных летательных аппарата, Qasef-K2 смогли совершенно беспрепятственно пройти через зоны воздушного пространства Саудовской Аравии, охраняемые системами противовоздушной обороны «Patriot» и уничтожить два крупнейших нефтеперерабатывающих завода компании «Saudi Aramco».

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