Энергетика

BFM.ruBFM.ruТрамп разрешил хранить нефть в стратегическом резерве

Нефтедобывающим компаниям США разрешат хранить нефть в государственном стратегическом резерве. Как пишет ТАСС, Дональд Трамп заявил об этом на брифинге в Белом доме по итогам совещания с главами крупнейших нефтяных компаний США.
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Трамп разрешил хранить нефть в стратегическом резерве

Lenta.ru19:01

Трамп разрешил компаниям запасаться нефтью, воспользовавшись низкой ценой

Собеседник18:54

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ТАСС18:25

Власти США разрешат частным фирмам хранить нефть в стратегическом резерве

News.ru18:32

Трамп разрешил хранить нефть в стратегическом резерве

BFM.ru18:25

США разрешат частным компаниям хранить нефть в емкостях стратегического резерва - Трамп

ПРАЙМ18:48
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Трамп заявил об отсутствии у США обязательств сокращать добычу нефти

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