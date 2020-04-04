Общество

BFM.ruBFM.ruТрамп разрешил хранить нефть в стратегическом резерве

Нефтедобывающим компаниям США разрешат хранить нефть в государственном стратегическом резерве. Как пишет ТАСС, Дональд Трамп заявил об этом на брифинге в Белом доме по итогам совещания с главами крупнейших нефтяных компаний США.
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Трамп разрешил хранить нефть в стратегическом резерве

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Трамп разрешил хранить нефть в стратегическом резерве

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США разрешат частным компаниям хранить нефть в емкостях стратегического резерва - Трамп

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Экономику США ждет худшее падение с 1946 года — Morgan Stanley

Вашингтон, 3 апреля 2020, 20:01 — REGNUM Аналитики Morgan Stanley ожидают худшего падения американской экономики с 1946 года, 3 апреля сообщает агентство Reuters.
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Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
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Новый тип коронавируса, вероятно, останется с человечеством навсегда, заявил академик РАН, вирусолог Виталий Зверев.
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Пользу масок во время эпидемии измерили в вирусных частицах

Ученые собрали больных разными видами ОРВИ и заставили их в течение получаса дышать, говорить и кашлять в прибор, который анализировал число вирусных частиц в выдыхаемом воздухе.
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Издательство Graffiti Games и разработчики из Driven Arts объявили о начале бесплатных выходных в своём сетевом шутере Days of War.
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В Черном море поиск обломков Су-27 идет в стороне от найденных фрагментов

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Глава государства объявил о продлении нерабочих дней до конца апреля.
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В США обанкротилась добывающая сланцевую нефть компания

Компания Whiting Petroleum, добывающая сланцевую нефть в США, объявила о начале процедуры банкротства.
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Власти Турции ужесточили меры по борьбе с распространением коронавируса.
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«Предлагаемые изменения учитывают ситуацию, в которой оказываются добросовестные застройщики в условиях пандемии, они позволят снизить финансовую нагрузку в период до 1 января 2021 года как на застройщиков, так и на участников долевого строительства», — прокомментировал нововведения министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев.
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По словам медиков, курение влияет на риск заражения, а отказ от вредной привычки существенно повышает шансы на возможность организма сопротивляться вирусу.
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Об опасных советах по защите от коронавируса предупредили россиян

Советы из интернета по защите от коронавируса могут оказаться не только бесполезными, но и опасными.
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Поскольку эвакуировать граждан РФ временно не будут, в правительстве позаботились об их проживании вдали от дома - для оставшихся в Нью-Йорке сняли номера в гостинице: - Посольство решает вопрос с размещением граждан в гостинице.
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Италия: Евросоюз может не пережить эпидемии коронавируса

Политики намерены обратиться к Германии и союзным государствам. Италия предрекла развал Евросоюза из-за эпидемии коронавируса.
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