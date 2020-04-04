Общество
BFM.ruТрамп разрешил хранить нефть в стратегическом резерве
Нефтедобывающим компаниям США разрешат хранить нефть в государственном стратегическом резерве. Как пишет ТАСС, Дональд Трамп заявил об этом на брифинге в Белом доме по итогам совещания с главами крупнейших нефтяных компаний США.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Здоровы? С нефтью разберутся. Американские нефтяники встретились с Трампом
ИА Красная Веснавчера в 23:22
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено вчера в 23:52, Ашберн
Общество
В Москве объяснили правила изоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вводить пропуска для передвижения по городу пока не будут, но все зависит от развития ситуации и того, как жители столицы будут соблюдать режим самоизоляции.
Здоровье
В Бурятии зафиксировано четыре «очага» коронавируса
Не подтвердился предварительно положительный результат анализа на коронавирус у приезжих из Вьетнама и Таиланда.
Общество
Посольство назвало число россиян, которые не смогли покинуть США
Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что в Соединённых Штатах остаётся более двух тысяч россиян, желающих вернуться в Россию.
Общество
В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом
«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
Происшествия
У жительницы Забайкалья выявили коронавирус
Руководитель Роспотребнадзора Забайкальского края Светлана Лапа сообщила, что коронавирусная инфекция COVID-19 выявлена у жительницы региона.
Политика
Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов
«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
Общество
В Турции запретили выходить на улицу жителям младше 20 лет
Общее число заболевших коронавирусом в Турции достигло превысило 20 тысяч человек, выздоровели 484 пациента.
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Космос
Какие преимущества даст Пекину развертывание своего аналога GPS
Система "Бейдоу" предназначена для предоставления высокоточных услуг глобального позиционирования, а также средств передачи ограниченных объемов данных для коммерческих и военных пользователей.
Здоровье
В Минздраве оценили ситуацию с коронавирусом в России
По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, ситуация с коронавирусом в стране развивается по благоприятному сценарию.
Общество
В России зафиксировали 601 новый случай заражения коронавирусом
В России зафиксировали 601 новый случай заражения коронавирусом.
Общество
В Самарской области рассказали, кто будет работать со следующей недели
Губернатор Самарской области подписал постановление о дополнительных мерах по пресечению распространения коронавирусной инфекции на территории региона.
Армия и оружие
Последние три Ил-76 ВКС России вылетели в Сербию
Последние из планируемых, девятый, десятый и одиннадцатый самолеты Ил-76 ВКС России вылетели в Сербию для помощи в борьбе с коронавирусом, сообщило Минобороны.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Общество
У умершей в Перми журналистки был коронавирус
Общество
Трамп высказался по поводу сокращения добычи нефти
Президент США Дональд Трамп считает, что низкие мировые цены на нефть вынудят Россию и Саудовскую Аравию сократить объемы ее добычи.
Кино
Вышел тизер хоррора «Поезд в Пусан 2: Полуостров»
В YouTube опубликован тизер хоррора Ён Сан-хо «Поезд в Пусан 2: Полуостров». Премьера фильма запланирована на 6 августа.
Игры
Майский релиз The Last of Us Part II не состоится
Игра, которую ожидают очень и очень многие геймеры, выйдет с опозданием – релиз The Last of Us Part II отложен на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом, которая мешает доставке клиентам второй части приключенческого боевика.
Общество
Гражданам РФ за рубежом будет оказана необходимая социальная помощь
Москва, 3 апреля 2020, 22:01 — REGNUM Вся необходимая социальная помощь будет оказана гражданам России, оставшимся за рубежом и сообщившим сведения о себе.
Происшествия
В России завели первое уголовное дело о фейке про коронавирус
В Санкт-Петербурге возбудили первое уголовное дело о распространении заведомо ложной информации, связанной с коронавирусом COVID-19.
Общество
Утверждены временные правила оформления больничных людям старше 65 лет
Москва, 2 апреля 2020, 08:58 — REGNUM В России утверждены временные правила оформления больничных листов и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в период карантина по коронавирусу гражданам старше 65 лет.
Общество
Академик РАН заявил о приходе коронавируса навсегда
Новый тип коронавируса, вероятно, останется с человечеством навсегда, заявил академик РАН, вирусолог Виталий Зверев.
Экономика
Набиуллина посоветовала россиянам разумно тратить сбережения
Необходимо не поддаваться импульсам и тратить сбережения взвешенно, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Происшествия
В США пропали внучка сенатора Роберта Кеннеди и ее сын
Муж пропавшей Дэвид Маккин подтвердил изданию эту информацию.
Общество
Минкомсвязь просит интернет-компании ограничить качество видео
Минкомсвязь России рекомендует интернет-компаниям ограничить максимальный уровень качества воспроизведения видеоконтента в мобильных приложениях и при просмотре через веб-браузеры.
Происшествия
Число заболевших коронавирусом в Красноярском крае достигло 20
Число жителей Красноярского края, у которых выявлен коронавирус, за минувшие сутки достигло 20. Накануне появилось еще 6 случаев.
Политика
Президент РФ Владимир Путин продлил нерабочие дни до 30 апреля
Для поддержки экономики, предприятий и граждан президент предложил продлить нерабочие дни с сохранением заработной платы до 30 апреля включительно.
Финансы
Курс евро опустился ниже 83 рублей
Биржевой курс евро в ходе торгов опустился ниже 83 рублей впервые с 17 марта, свидетельствуют данные торгов Московской биржи.
Происшествия
ФСБ арестовала двух генералов МВД по делу о крупной взятке
Сотрудники ФСБ взяли под стражу двух генералов МВД и следователя по особо важным делам.
Общество
Собянин ввел штрафы для нарушителей самоизоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции.