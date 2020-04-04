Общество

BFM.ruBFM.ruТрамп разрешил хранить нефть в стратегическом резерве

Нефтедобывающим компаниям США разрешат хранить нефть в государственном стратегическом резерве. Как пишет ТАСС, Дональд Трамп заявил об этом на брифинге в Белом доме по итогам совещания с главами крупнейших нефтяных компаний США.
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США разрешат частным компаниям хранить нефть в емкостях стратегического резерва - Трамп

ПРАЙМвчера в 18:48

Трамп разрешил хранить нефть в стратегическом резерве

Lenta.ruвчера в 19:01

Трамп разрешил компаниям запасаться нефтью, воспользовавшись низкой ценой

Собеседниквчера в 18:54

Здоровы? С нефтью разберутся. Американские нефтяники встретились с Трампом

ИА Красная Веснавчера в 23:22

Власти США разрешат частным фирмам хранить нефть в стратегическом резерве

News.ruвчера в 18:32

Трамп разрешил хранить нефть в стратегическом резерве

BFM.ruвчера в 18:25

Трамп заявил, что власти позволят фирмам США хранить нефть в стратегическом резерве

ТАССвчера в 18:25
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено вчера в 23:52, Ашберн
Общество

В Москве объяснили правила изоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вводить пропуска для передвижения по городу пока не будут, но все зависит от развития ситуации и того, как жители столицы будут соблюдать режим самоизоляции.
Lenta.ru вчера в 06:31
Здоровье

В Бурятии зафиксировано четыре «очага» коронавируса

Не подтвердился предварительно положительный результат анализа на коронавирус у приезжих из Вьетнама и Таиланда.
Байкал Медиа Консалтинг вчера в 04:07
Общество

Посольство назвало число россиян, которые не смогли покинуть США

Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что в Соединённых Штатах остаётся более двух тысяч россиян, желающих вернуться в Россию.
RT на русском вчера в 22:28
Общество

В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом

«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 14:39
Происшествия

У жительницы Забайкалья выявили коронавирус

Руководитель Роспотребнадзора Забайкальского края Светлана Лапа сообщила, что коронавирусная инфекция COVID-19 выявлена у жительницы региона.
RT на русском вчера в 22:57
Политика

Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов

«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
Коммерсантъ вчера в 04:38
Общество

В Турции запретили выходить на улицу жителям младше 20 лет

Общее число заболевших коронавирусом в Турции достигло превысило 20 тысяч человек, выздоровели 484 пациента.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 17:52
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Ведомости вчера в 11:27
Космос

Какие преимущества даст Пекину развертывание своего аналога GPS

Система "Бейдоу" предназначена для предоставления высокоточных услуг глобального позиционирования, а также средств передачи ограниченных объемов данных для коммерческих и военных пользователей.
Газета.Ru 01 апреля в 08:20
Здоровье

В Минздраве оценили ситуацию с коронавирусом в России

По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, ситуация с коронавирусом в стране развивается по благоприятному сценарию.
ГТРК Марий Эл вчера в 09:39
Общество

В России зафиксировали 601 новый случай заражения коронавирусом

В России зафиксировали 601 новый случай заражения коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 03:33
Общество

В Самарской области рассказали, кто будет работать со следующей недели

Губернатор Самарской области подписал постановление о дополнительных мерах по пресечению распространения коронавирусной инфекции на территории региона.
Pro Город Самара вчера в 13:40
Армия и оружие

Последние три Ил-76 ВКС России вылетели в Сербию

Последние из планируемых, девятый, десятый и одиннадцатый самолеты Ил-76 ВКС России вылетели в Сербию для помощи в борьбе с коронавирусом, сообщило Минобороны.
РИА Новости вчера в 22:24
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru вчера в 08:48
Общество

У умершей в Перми журналистки был коронавирус

РЕН ТВ 02 апреля в 05:37
Общество

Трамп высказался по поводу сокращения добычи нефти

Президент США Дональд Трамп считает, что низкие мировые цены на нефть вынудят Россию и Саудовскую Аравию сократить объемы ее добычи.
Интерфакс вчера в 23:33
Кино

Вышел тизер хоррора «Поезд в Пусан 2: Полуостров»

В YouTube опубликован тизер хоррора Ён Сан-хо «Поезд в Пусан 2: Полуостров». Премьера фильма запланирована на 6 августа.
Культуромания 02 апреля в 05:33
Игры

Майский релиз The Last of Us Part II не состоится

Игра, которую ожидают очень и очень многие геймеры, выйдет с опозданием – релиз The Last of Us Part II отложен на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом, которая мешает доставке клиентам второй части приключенческого боевика.
Faktom вчера в 07:55
Общество

Гражданам РФ за рубежом будет оказана необходимая социальная помощь

Москва, 3 апреля 2020, 22:01 — REGNUM Вся необходимая социальная помощь будет оказана гражданам России, оставшимся за рубежом и сообщившим сведения о себе.
REGNUM вчера в 15:01
Происшествия

В России завели первое уголовное дело о фейке про коронавирус

В Санкт-Петербурге возбудили первое уголовное дело о распространении заведомо ложной информации, связанной с коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru вчера в 15:24
Общество

Утверждены временные правила оформления больничных людям старше 65 лет

Москва, 2 апреля 2020, 08:58 — REGNUM В России утверждены временные правила оформления больничных листов и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в период карантина по коронавирусу гражданам старше 65 лет.
REGNUM 02 апреля в 01:58
Общество

Академик РАН заявил о приходе коронавируса навсегда

Новый тип коронавируса, вероятно, останется с человечеством навсегда, заявил академик РАН, вирусолог Виталий Зверев.
Известия вчера в 19:50
Экономика

Набиуллина посоветовала россиянам разумно тратить сбережения

Необходимо не поддаваться импульсам и тратить сбережения взвешенно, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Вести.Ru вчера в 09:12
Происшествия

В США пропали внучка сенатора Роберта Кеннеди и ее сын

Муж пропавшей Дэвид Маккин подтвердил изданию эту информацию.
РИА Новости вчера в 20:37
Общество

Минкомсвязь просит интернет-компании ограничить качество видео

Минкомсвязь России рекомендует интернет-компаниям ограничить максимальный уровень качества воспроизведения видеоконтента в мобильных приложениях и при просмотре через веб-браузеры.
RT на русском вчера в 16:38
Происшествия

Число заболевших коронавирусом в Красноярском крае достигло 20

Число жителей Красноярского края, у которых выявлен коронавирус, за минувшие сутки достигло 20. Накануне появилось еще 6 случаев.
Шанс (г. Абакан) 01 апреля в 23:06
Политика

Президент РФ Владимир Путин продлил нерабочие дни до 30 апреля

Для поддержки экономики, предприятий и граждан президент предложил продлить нерабочие дни с сохранением заработной платы до 30 апреля включительно.
Калужские Губернские Ведомости 02 апреля в 10:02
Финансы

Курс евро опустился ниже 83 рублей

Биржевой курс евро в ходе торгов опустился ниже 83 рублей впервые с 17 марта, свидетельствуют данные торгов Московской биржи.
Rambler News Service вчера в 04:58
Происшествия

ФСБ арестовала двух генералов МВД по делу о крупной взятке

Сотрудники ФСБ взяли под стражу двух генералов МВД и следователя по особо важным делам.
Полит.ру 02 апреля в 09:37
Общество

Собянин ввел штрафы для нарушителей самоизоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции.
РБК 02 апреля в 09:32
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