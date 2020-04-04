Президент США Дональд Трамп полагает, что его российский коллега Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман хотят стабилизации мирового нефтяного рынка.

с чего всё началось

Нефтедобывающим компаниям США разрешат хранить нефть в государственном стратегическом резерве. Как пишет ТАСС, Дональд Трамп заявил об этом на брифинге в Белом доме по итогам совещания с главами крупнейших нефтяных компаний США.

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