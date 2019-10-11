Политика
Взгляд.руТрамп разрешил минфину США вводить санкции против Турции
Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что американский лидер Дональд Трамп подписал документ, позволяющий ввести санкции против Турции. Мнучин подчеркнул, что, несмотря на это разрешение, минфин пока не применяет ограничения против Турции, передает ТАСС.
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Трамп пообещал при необходимости ввести жесткие санкции в отношении Турции
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