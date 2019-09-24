с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп одобрил публикацию полной расшифровки телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. По его словам, это должно произойти завтра, 25 сентября.

Политика США могут сделать предложение Турции по поставкам ЗРК Patriot Власти США могут сделать Турции новое предложение по поставкам ЗРК Patriot и истребителей пятого поколения F-35.

Общество Почти 52 тыс. россиян могут лишиться работы до конца сентября До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».

Транспорт По Крымскому мосту проехал тестовый поезд После завершения укладки рельсов на Крымском мосту начался монтаж систем автоматического контроля и управления движением поездов, который должен завершиться к концу октября.

Общество Милонова возмутил новый слоган IKEA Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал рекламный слоган одного из российских магазинов IKEA "Каждому свое", призвав компанию отказаться от его использования, сообщает Агентство городских новостей "Москва".

Политика СМИ раскрыли содержание послания Путина странам НАТО Президент Владимир Путин в минувший четверг направил в столицы ряда стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа.

Политика Кадыров намерен полностью запретить в Чечне электронные сигареты Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что хочет запретить ввоз и распространение электронных сигарет на территории республики из-за их вредного воздействия на организм.

Экономика В Fitch назвали главные препятствия для повышения рейтинга России Санкционные риски и низкие темпы экономического роста России являются главным препятствием для повышения долгосрочного кредитного рейтинга России, заявил старший директор аналитической группы Fitch Ratings по суверенным рейтинга Эрик Ариспе в ходе ежегодной конференции Fitch Ratings «Прогноз по макроэкономической ситуации и банковскому сектору России 2019».

Энергетика Дания попала в газовую зависимость от России На период простоя Копенгаген планирует закупать голубое топливо у Германии, тем самым попав в зависимость от России.

Общество Бюджетникам повысят зарплату с 1 октября Зарплаты должны вырасти у нянечек в детских садах, юристов, бухгалтеров, кадровиков, которые работают в бюджетных учреждениях.

Общество МВД поддержало идею о снижении ненаказуемого порога скорости Ненаказуемый порог превышения скорости может быть изменен в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.

Происшествия Актер Павел Устинов выразил поддержку фигурантам «московского дела» Актер Павел Устинов выразил благодарность всем, кто выступил в его защиту и пообещал поддерживать других фигурантов «московского дела» «всеми возможными способами».

Армия и оружие Китайские СМИ назвали безумием план США нападения на Россию Китайское издание Sohu прокомментировало план военного ведомства США по захвату Калининградской области.

Экономика Зерно не взошло в Азовском море Судовладельцы грозятся покинуть рынок из-за низкой стоимости фрахта Падение стоимости фрахта на перевозку зерна в портах Азовского моря до $17 за тонну, что сравнимо с себестоимостью рейсов, вынуждает судовладельцев сокращать работу в этих водах.

Энергетика Мировые цены на нефть незначительно снижаются Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 24 сентября, снижаются.

Политика Макрон отметил прогресс в диалоге между Украиной и Россией Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что видит прогресс в отношениях российской и украинской сторон.

Спорт Колобков заявил о начале разбирательств несовпадений баз WADA и РУСАДА Министр спорта России Павел Колобков заявил, что специалисты Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) будут совместными усилиями выяснять, в чем заключается несоответствие баз данных организаций.

Космос NASA: Венера 700 млн лет назад могла быть обитаема Эксперты не исключают существование на планете 700 млн лет назад жидкой воды.

Шоу-бизнес Волочкова трогательно поздравила дочь с 14-летием Балерина явилась к имениннице в школу 23 сентября единственной наследнице Анастасии Волочковой по имени Ариадна исполнилось 14 лет.

Политика Конгресс США начинает процедуру импичмента Трампа Разговор Трампа и Зеленского Обсуждение возможности начала процедуры импичмента началось после того, как политические оппоненты Трампа озвучили версию, согласно которой американский лидер во время разговора с Зеленским намекнул, что блокирует выделение военной помощи Украине, если Киев откажется проводить расследование связанное с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом и его сыном.

Наука В Британии испытают водородный пассажирский самолет Пока точная дата начала испытаний не раскрывается, однако самолету предстоит преодолеть более 500 км. Если тестирование окажется успешным, в ZeroAvia намерены организовать продажу водородных двигательных установок.

Политика Абэ заявил о необходимости реформирования СБ ООН «Для ООН, которая проделала путь в три четверти века с момента своего образования, совершенно необходима структурная реформа, в особенности — Совета Безопасности», — цитирует его ТАСС.

Политика Соловьев эмоционально отреагировал на «либеральный бред» о России Телеведущий Владимир Соловьев вышел из себя во время обсуждения образа Иосифа Сталина в прямом эфире канала "Россия 1". Журналист громко кричал, бил по барьеру и в целом очень резко отреагировал на "либеральный бред про российскую историю".

Политика Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства Шестнадцатилетняя активистка из Швеции Грета Тунберг в своем выступлении на сессии Генеральной Ассамблеи ООН обвинила мировых лидеров во лжи и краже детства.

Общество «Точки роста» открываются в сельских школах Томской области В школах 17 районов Томской области 24 сентября одновременно откроются 29 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

Политика В Госдепе прокомментировали невыдачу виз российской делегации в ООН США серьезно относятся к своим обязательствам в рамках соглашения с ООН, заявил РИА Новости представитель Госдепа, комментируя ситуацию с невыдачей американских виз членам российской делегации для участия в Генеральной Ассамблеи ООН.

Политика Песков назвал темы встречи Путина и Мадуро в Москве По словам Пескова, в рамках встречи Путин и Мадуро затронут тему двусторонних отношений, региональную проблематику и ситуацию в Венесуэле, включая вмешательство других государств во внутренние дела Венесуэлы.