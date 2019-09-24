с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп одобрил публикацию полной расшифровки телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. По его словам, это должно произойти завтра, 25 сентября.

Экономика Контракт на пилотное судно для «Арктик СПГ-2» будет подписан в октябре Контракт по строительству на судоверфи «Звезда» пилотного танкера для «Арктик СПГ-2» планируется подписать до конца октября, сообщил журналистам первый заместитель главы «Совкомфлота» Евгений Амбросов.

Общество МВД поддержало идею о снижении ненаказуемого порога скорости Ненаказуемый порог превышения скорости может быть изменен в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.

Шоу-бизнес Дочь Анастасии Заворотнюк сделала заявление Дочь Анастасии Заворотнюк впервые прервала молчание после череды слухов и сплетен о том, что у ее матери рак головного мозга четвертой стадии.

Политика Абэ заявил о необходимости реформирования СБ ООН «Для ООН, которая проделала путь в три четверти века с момента своего образования, совершенно необходима структурная реформа, в особенности — Совета Безопасности», — цитирует его ТАСС.

Шоу-бизнес Деми Мур изнасиловали в 15 лет с разрешения матери 56-летняя Деми Мур рассказала о том, как стала жертвой изнасилования, когда ей было 15 лет.

Экономика Минэкономразвития выступило за защиту минимального дохода должника Минэкономразвития РФ выступает за защиту минимального дохода должника при взыскании с него по долгам, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.

Шоу-бизнес Александру Числову диагностировали ВИЧ и шантажировали перед смертью Актера фильма "Легенда №17" и сериала "Папины дочки" Александра Числова перед смертью шантажировали представители благотворительного фонда.

Политика Лавров провел краткие переговоры с Зеленским Глава Министерства внутренних дел России Сергей Лавров провел краткие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Общество МЧС России ликвидирует 578 своих учреждений МЧС России с 2020 года перейдет на новую организационно-штатную структуру, в рамках реорганизации до конца года будут ликвидированы как юрлица 578 учреждений ведомства.

Игры Запущен сервис платной подписки на игры и приложения Google Play Pass Сообщается, что был запущен сервис платной подписки на игры и приложения Google Play Pass.

Политика Россия решила не расширять список поставщиков газа на Украину Россия не планирует разрешать экспорт трубопроводного газа на Украину кому-либо, кроме «Газпрома».

Армия и оружие США и НАТО провели испытания модификации атомной бомбы B61 Национальное управление ядерной безопасности США (НУЯБ) (министерство энергетики США) при поддержке НАТО и американских ВВС испытали в августе модификацию атомной бомбы B61.

Политика Джонсон предостерег об угрозе «цифрового авторитаризма» Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал о перспективах наступления эпохи "цифрового авторитаризма".

Футбол Петербург примет финал Лиги чемпионов 2021 года Напомним, к середине сентября в Петербурге более пяти тысяч волонтёров подали заявки на участие в мероприятиях чемпионата Европы по футболу УЕФА, часть матчей которого пройдёт в Северной столице в 2020 году.

Общество Центры образования «Точка роста» созданы в школах Северной Осетии Центры цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" откроются во вторник в школах Северной Осетии благодаря нацпроекту "Образование".

Политика Соловьев эмоционально отреагировал на «либеральный бред» о России Телеведущий Владимир Соловьев вышел из себя во время обсуждения образа Иосифа Сталина в прямом эфире канала "Россия 1". Журналист громко кричал, бил по барьеру и в целом очень резко отреагировал на "либеральный бред про российскую историю".

Общество Меган Маркл и принц Гарри нарушили протокол во время турне в ЮАР В первый день десятидневного турне принц Гарри и Меган Маркл посетили Кейптаун, где герцогиня обсудила с представительницами общественных организаций защиту прав женщин и детей.

Кино Кристина Асмус рассказала о съемках в обнажённом виде На экранах актриса появится в полностью обнаженном виде. Она рассказала, как в действительности проходили съёмки всех откровенных кадров.

Политика Объявлено о начале процедуры импичмента Трампа Палата представителей США начала процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа.

Наука Поставлен новый рекорд квантовой суперпозиции Новый рекорд поставили ученые из Венского университета. Им удалось применить принцип суперпозиции к молекуле массой в 25 тысяч дальтон.

Единоборства Емельяненко постарается максимально продлить бой с Кокляевым Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко в интервью «СЭ» сообщил, что не будет стараться быстро нокаутировать стронгмена Михаила Кокляева.

Экономика Эксперт назвал факторы, повлиявшие на рост выплат по ОСАГО в 2019 году По итогам первых восьми месяцев 2019 года средняя выплата по ОСАГО выросла на 3,3%, тогда как средняя премия в «автогражданке» за этот же период снизилась на 5,4%. При этом количество заключенных договоров ОСАГО растет, как и количество заявленных и урегулированных убытков.

Происшествия Спасатели локализовали пожар на плавбазе «Петр Житников» Спасатели в среду ночью локализовали возгорание на терпящей в Тихом океане бедствие плавбазе "Петр Житников".