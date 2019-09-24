Политика
КоммерсантъТрамп разрешил опубликовать стенограмму разговора с Зеленским
Президент США Дональд Трамп одобрил публикацию полной расшифровки телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. По его словам, это должно произойти завтра, 25 сентября.
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с чего всё началось
«Госсекретарь Помпео получил разрешение от украинского правительства выпустить стенограмму телефонного звонка, который у меня состоялся с их президентом», — написал он.RT на русскомвчера в 18:43
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«Сложный выбор»: Гороховский о том, как Зеленский оказался меж двух американских огней
Украина.ру23 сентября в 23:45
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 00:15, Вашингтон
Экономика
Контракт на пилотное судно для «Арктик СПГ-2» будет подписан в октябре
Контракт по строительству на судоверфи «Звезда» пилотного танкера для «Арктик СПГ-2» планируется подписать до конца октября, сообщил журналистам первый заместитель главы «Совкомфлота» Евгений Амбросов.
Коммерсантъ вчера в 23:55
Общество
МВД поддержало идею о снижении ненаказуемого порога скорости
Ненаказуемый порог превышения скорости может быть изменен в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.
Российская газета вчера в 15:52
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк сделала заявление
Дочь Анастасии Заворотнюк впервые прервала молчание после череды слухов и сплетен о том, что у ее матери рак головного мозга четвертой стадии.
Южный Федеральный вчера в 12:40
Политика
Абэ заявил о необходимости реформирования СБ ООН
«Для ООН, которая проделала путь в три четверти века с момента своего образования, совершенно необходима структурная реформа, в особенности — Совета Безопасности», — цитирует его ТАСС.
RT на русском вчера в 22:01
Шоу-бизнес
Деми Мур изнасиловали в 15 лет с разрешения матери
56-летняя Деми Мур рассказала о том, как стала жертвой изнасилования, когда ей было 15 лет.
Медпульс вчера в 10:17
Экономика
Минэкономразвития выступило за защиту минимального дохода должника
Минэкономразвития РФ выступает за защиту минимального дохода должника при взыскании с него по долгам, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.
РИА Новости 23 сентября в 12:52
Шоу-бизнес
Александру Числову диагностировали ВИЧ и шантажировали перед смертью
Актера фильма "Легенда №17" и сериала "Папины дочки" Александра Числова перед смертью шантажировали представители благотворительного фонда.
Газета.Ru вчера в 14:30
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая решила вернуться в Россию из Испании
Народные новости 23 сентября в 23:26
Политика
Лавров провел краткие переговоры с Зеленским
Глава Министерства внутренних дел России Сергей Лавров провел краткие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Газета.Ru вчера в 22:49
Общество
МЧС России ликвидирует 578 своих учреждений
МЧС России с 2020 года перейдет на новую организационно-штатную структуру, в рамках реорганизации до конца года будут ликвидированы как юрлица 578 учреждений ведомства.
ТАСС вчера в 13:39
Игры
Запущен сервис платной подписки на игры и приложения Google Play Pass
Сообщается, что был запущен сервис платной подписки на игры и приложения Google Play Pass.
RuNews24.ru вчера в 01:53
Политика
Россия решила не расширять список поставщиков газа на Украину
Россия не планирует разрешать экспорт трубопроводного газа на Украину кому-либо, кроме «Газпрома».
РБК вчера в 15:42
Армия и оружие
США и НАТО провели испытания модификации атомной бомбы B61
Национальное управление ядерной безопасности США (НУЯБ) (министерство энергетики США) при поддержке НАТО и американских ВВС испытали в августе модификацию атомной бомбы B61.
Российская газета вчера в 21:15
Политика
Джонсон предостерег об угрозе «цифрового авторитаризма»
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал о перспективах наступления эпохи "цифрового авторитаризма".
Газета.Ru вчера в 23:48
Футбол
Петербург примет финал Лиги чемпионов 2021 года
Напомним, к середине сентября в Петербурге более пяти тысяч волонтёров подали заявки на участие в мероприятиях чемпионата Европы по футболу УЕФА, часть матчей которого пройдёт в Северной столице в 2020 году.
Форпост Северо-Запад вчера в 14:50
Общество
Центры образования «Точка роста» созданы в школах Северной Осетии
Центры цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" откроются во вторник в школах Северной Осетии благодаря нацпроекту "Образование".
ТАСС 23 сентября в 09:03
Политика
Соловьев эмоционально отреагировал на «либеральный бред» о России
Телеведущий Владимир Соловьев вышел из себя во время обсуждения образа Иосифа Сталина в прямом эфире канала "Россия 1". Журналист громко кричал, бил по барьеру и в целом очень резко отреагировал на "либеральный бред про российскую историю".
Комсомольская правда вчера в 00:52
Общество
Меган Маркл и принц Гарри нарушили протокол во время турне в ЮАР
В первый день десятидневного турне принц Гарри и Меган Маркл посетили Кейптаун, где герцогиня обсудила с представительницами общественных организаций защиту прав женщин и детей.
Известия вчера в 14:32
Футбол
Американский болельщик собрал $1 млн на банку пива
МИР 24 вчера в 05:41
Кино
Кристина Асмус рассказала о съемках в обнажённом виде
На экранах актриса появится в полностью обнаженном виде. Она рассказала, как в действительности проходили съёмки всех откровенных кадров.
OAnews 22 сентября в 13:41
Кино
От России на «Оскар» выдвинули фильм «Дылда»
РБК вчера в 13:03
Политика
Объявлено о начале процедуры импичмента Трампа
Палата представителей США начала процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа.
Lenta.ru вчера в 17:45
Общество
Иванка Трамп пришла на Генассамблею ООН без нижнего белья
Lenta.ru вчера в 15:01
Футбол
«Монако» обыграл «Ниццу» благодаря дублю Головина
Газета.Ru вчера в 17:14
Наука
Поставлен новый рекорд квантовой суперпозиции
Новый рекорд поставили ученые из Венского университета. Им удалось применить принцип суперпозиции к молекуле массой в 25 тысяч дальтон.
Naked Science вчера в 16:28
Хоккей
«Автомобилист» проиграл «Витязю» в КХЛ в первом матче Дацюка
ТАСС вчера в 15:04
Единоборства
Емельяненко постарается максимально продлить бой с Кокляевым
Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко в интервью «СЭ» сообщил, что не будет стараться быстро нокаутировать стронгмена Михаила Кокляева.
Спорт-Экспресс вчера в 14:10
Экономика
Эксперт назвал факторы, повлиявшие на рост выплат по ОСАГО в 2019 году
По итогам первых восьми месяцев 2019 года средняя выплата по ОСАГО выросла на 3,3%, тогда как средняя премия в «автогражданке» за этот же период снизилась на 5,4%. При этом количество заключенных договоров ОСАГО растет, как и количество заявленных и урегулированных убытков.
Невские Новости вчера в 22:33
Происшествия
Спасатели локализовали пожар на плавбазе «Петр Житников»
Спасатели в среду ночью локализовали возгорание на терпящей в Тихом океане бедствие плавбазе "Петр Житников".
ТАСС вчера в 19:09
Общество
Почти 52 тыс. россиян могут лишиться работы до конца сентября
До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Известия вчера в 18:45