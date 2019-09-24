Политика

КоммерсантъКоммерсантъТрамп разрешил опубликовать стенограмму разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп одобрил публикацию полной расшифровки телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. По его словам, это должно произойти завтра, 25 сентября.
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с чего всё началось
«Госсекретарь Помпео получил разрешение от украинского правительства выпустить стенограмму телефонного звонка, который у меня состоялся с их президентом», — написал
 он.
RT на русскомвчера в 18:43

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Украина разрешила опубликовать стенограмму разговора Трампа с Зеленским

РБКвчера в 20:18

Трамп: Украина разрешила публикацию стенограммы разговора с Зеленским

Газета.Ruвчера в 18:41

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РИА Новостивчера в 18:56

Трамп: Киев разрешил опубликовать стенограмму беседы с Зеленским

RT на русскомвчера в 18:43

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ТАССвчера в 19:30

Трамп разрешил опубликовать расшифровку его телефонного разговора с Зеленским

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Украина.ру23 сентября в 23:45
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Лавров провел краткие переговоры с Зеленским

Глава Министерства внутренних дел России Сергей Лавров провел краткие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Газета.Ru вчера в 22:49
Общество

МЧС России ликвидирует 578 своих учреждений

МЧС России с 2020 года перейдет на новую организационно-штатную структуру, в рамках реорганизации до конца года будут ликвидированы как юрлица 578 учреждений ведомства.
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Сообщается, что был запущен сервис платной подписки на игры и приложения Google Play Pass.
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Россия решила не расширять список поставщиков газа на Украину

Россия не планирует разрешать экспорт трубопроводного газа на Украину кому-либо, кроме «Газпрома».
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В первый день десятидневного турне принц Гарри и Меган Маркл посетили Кейптаун, где герцогиня обсудила с представительницами общественных организаций защиту прав женщин и детей.
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Кино

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От России на «Оскар» выдвинули фильм «Дылда»

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Политика

Объявлено о начале процедуры импичмента Трампа

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Иванка Трамп пришла на Генассамблею ООН без нижнего белья

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Поставлен новый рекорд квантовой суперпозиции

Новый рекорд поставили ученые из Венского университета. Им удалось применить принцип суперпозиции к молекуле массой в 25 тысяч дальтон.
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Почти 52 тыс. россиян могут лишиться работы до конца сентября

До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
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