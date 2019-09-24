Президент США Дональд Трамп одобрил публикацию полной расшифровки телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. По его словам, это должно произойти завтра, 25 сентября.

Политика В Кремле осудили отказ США выдать визы российской делегации в ООН Тревожным и неприемлемым назвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказ Вашингтона выдать визы представителям российской делегации в ООН (штаб-квартира в Нью-Йорке).

Экономика Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко подтвердила, что с 2020 года в России начнется масштабная реформа в сфере государственного управления.

Энергетика Дания попала в газовую зависимость от России На период простоя Копенгаген планирует закупать голубое топливо у Германии, тем самым попав в зависимость от России.

Гаджеты В Россию вернулись доступные телевизоры Xiaomi Mi TV 4A и Mi TV 4S В официальном интернет-магазине Xiaomi пока есть только Mi TV 4A с 32-дюймовым экраном. Цена этой модели 11 990 рублей.

Игры Тестирование Project xCloud начнётся в октябре в США, Англии и Корее Microsoft во время Inside Xbox объявила о скором начале публичного тестирования своего стримингового сервиса Project xCloud — бета стартует в октябре в трёх регионах: США, Англии и Корее.

Шоу-бизнес София Ротару в романтическом образе в Портофино поделилась новыми фото Недавно стало известно, что она со своей семьей собралась в отпуск. Вместе они решили отправиться в Италию.

Энергетика В Хабаровском крае началось проектирование «Дальневосточного СПГ» Акционеры проекта "Сахалин-1" начали проектирование "Дальневосточного СПГ", который планируется создать в Хабаровском крае, сообщил ТАСС президент ExxonMobil Russia Inc. Гленн Уоллер на ХХІІІ Международной конференции "Нефть и газ Сахалина-2019" в Южно-Сахалинске.

Политика Трамп обвинил Иран в нападении на нефтяные объекты Саудовской Аравии Президент США Дональд Трамп, выступая с трибуны ООН, обвинил Иран в нападении на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

Общество В школах Приангарья открылось 60 «Точек роста» В Иркутской области 60 школ стали центрами образования цифрового и гуманитарного профилей в рамках проекта «Точки роста».

Армия и оружие Конашенков рассказал о дронах боевиков, сбитых при атаке Хмеймима Дроны сирийских боевиков, которые были сбиты вблизи российской авиабазы Хмеймим в Сирии, создавались с применением сложных технических решений, требующих специального образования, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Общество 1 октября бюджетникам повысят зарплату В начале года Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений разослала в регионы рекомендации по повышению зарплаты бюджетникам с 1 октября как минимум на 4,3 процента, а можно и выше.

Происшествия Пьяная жительница Сахалина за рулем оказала сопротивление полицейским После серии противоправных действий сотрудники ДПС попытались вытащить женщину из транспортного средства и провести ее задержание, но гражданка активно оказывала сопротивление.

Экономика В России создадут новый сервис на случай отключения от SWIFT Необходимость создания в России альтернативных систем обмена финансовыми сообщениями появилась после угрозы санкций в виде отключения страны от международной сети SWIFT.

Политика Зеленский пообещал пригласить Трампа на Украину Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на успешное развитие отношений с Соединенными Штатами и собирается пригласить американского лидера Дональда Трампа посетить Украину.

Интернет Названы самые небезопасные пароли Специалисты немецкого разработчика антивирусов Avira выяснили, какие пароли являются самыми небезопасными при использовании "умных" гаджетов и сетевых устройств.

Игры В файлах беты Call of Duty: Modern Warfare нашли упоминания 56 карт Энтузиасты обнаружили в файлах беты Call of Duty: Modern Warfare не только множество упоминаний королевской битвы, но и перечень из 56 мультиплеерных карт грядущего шутера.

Шоу-бизнес Дочь Заворотнюк рассказала о фейке про 15 млн рублей Напомним, ранее в СМИ появилась информация, будто Анну Заворотнюк настойчиво приглашали в программу «Прямой эфир» Андрея Малахова, чтобы она рассказала о состоянии здоровья матери.

Происшествия Две боевые машины разбились при десантировании на учениях «Центр-2019» Две боевые машины десанта разбились на учениях "Центр-2019" во время десантирования из самолетов Ил-76 из-за отказавших парашютных систем.

Политика Макрон на Генассамблее ООН отметил прогресс в ситуации на Украине Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что в ситуации на Украине в последний месяц наблюдается прогресс.

Энергетика Мировые цены на нефть незначительно снижаются Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 24 сентября, снижаются.

Политика Роскомнадзор начал монтаж оборудования на сетях для надежного Рунета Все крупные операторы сотовой связи в России присоединились к пилотному проекту Роскомнадзора по тестированию оборудования для реализации закона об устойчивом Рунете, рассказал ранее Жаров.

Политика Заленского не включили в список выступающих на Генассамблее ООН Отмечается, что Зеленский может выступить не в главном зале, а в ходе так называемых общих дебатов.