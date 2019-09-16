Энергетика
МонаВистаТрамп разрешил использовать резервы США для поддержания рынка нефти
Президент США Дональд Трамп распорядился выделить нефть из стратегического резерва для поддержания рынка. Об этом традиционно американский лидер написал на своей странице в Twitter.По словам президента США, объем нефти будет определен позже.
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"В связи с атаками на Саудовскую Аравию, которые могут сказаться на ценах на нефть, я распорядился при необходимости выделить нефть из стратегического резерва в количестве, которое будет определено позже - достаточном для того, чтобы сохранить рынки обеспеченными нефтью", — написал Трамп в Twitter.РИА Новостивчера в 18:35
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Трамп распорядился выделить нефть из резервов США для стабилизации рынка нефти
Коммерсантъвчера в 20:00
Автоматически обработано 6999 источников, обновлено в 10:55, Вашингтон
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