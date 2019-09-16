с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп распорядился выделить нефть из стратегического резерва для поддержания рынка. Об этом традиционно американский лидер написал на своей странице в Twitter.По словам президента США, объем нефти будет определен позже.

Кино Стартовали съемки фильма Mortal Kombat Сценарист фильма Mortal Kombat Грег Руссо сообщил о начале съемок.

Происшествия Три автобуса столкнулись на западе Москвы Три автобуса столкнулись в понедельник, 16 сентября, на западе Москвы. По предварительной информации, пострадали шесть человек.

Шоу-бизнес У Заворотнюк развились тяжелые осложнения Польские врачи встречают В понедельник, 16 сентября, у актрисы Анастасии Заворотнюк развились полиорганная недостаточность и пневмония.

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Энергетика Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после атаки дронов Атака дронов на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое.

Общество Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".

Политика США сознались в бессилии перед российской разведкой Российская разведка сумела получить доступ к большому количеству данных ФБР и в течение некоторого времени эффективно противостояла американским контрразведчикам без их ведома.

Шоу-бизнес Близкие Юлии Началовой вступили в права наследства Известно, что родным Юлии Началовой достанется половина ее четырехкомнатной квартиры в элитном районе столицы.

Политика Мэрия не признала подлинность данных Навального о цифровом голосовании У департамента есть список личных кабинетов участников цифрового голосования, который также есть в Мосгоризбиркоме, в ТИКах и у председателей УИК (у последних, уточнил Костырко, есть только списки избирателей, голосующих на данном участке).

Политика Арабская коалиция обвинила Иран в атаке на объекты в Саудовской Аравии Воюющая в Йемене арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией обвинила Иран в атаке на нефтяные объекты королевства.

Авто Названа дата презентации Toyota Land Cruiser 300 Премьера Land Cruiser 200 состоялась более десяти лет назад, а точнее - в сентябре 2007-го.

Футбол Марсело пропустит матч с «ПСЖ» в Лиге чемпионов Защитник мадридского «Реала» Марсело не примет участия в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен», сообщает Marca.

Экономика В Кремле прокомментировали объединение экономик России и Белоруссии Белоруссия и Россия планируют создать единый Налоговый и гражданский Кодексы.

Авто Volkswagen объявил старт продаж самого бюджетного седана Jetta Jetta является суббрендом компании, специализирующимся на выпуске бюджетных моделей. В продаже уже есть Jetta VS5 на базе Volkswagen Tharu.

Происшествия В Мариуполе расстреляли в упор ополченца батальона «Пятнашка» Неизвестные расстреляли в Мариуполе ополченца батальона «Пятнашка» Романа Джумаева, сообщило в понедельник, 16 сентября, издание 0629.com.ua со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Политика Пакт Молотова-Риббентропа стал достижением дипломатии, заявил Иванов По мнению профессиональных военных историков, пакт позволил Советскому Союзу получить передышку для подготовки к войне, усилить свою военную промышленность и увеличить численность Красной армии.

Политика Власти Крыма не исключают введения второго названия республики Заместитель председателя совета министров Крыма - постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов не исключает введения второго названия республики - Таврида, сообщил он в понедельник в ходе симпозиума, посвященного развитию связей полуострова с Грецией.

Происшествия Путин помиловал трех осужденных Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.

Шоу-бизнес Спецвыпуск об Анастасии Заворотнюк покажут на Первом канале Первый канал выпустит сегодня, 16 сентября, в 19:45 специальный выпуск программы «Пусть говорят», посвященный актрисе Анастасии Заворотнюк, сообщает «Газета.ru».

Футбол Селюк: может, Григоряну дают указания, чтобы он не ставил моих игроков Футбольный агент Дмитрий Селюк специально для Metaratings.ru прокомментировал отсутствие нападающего «Тамбова» Бенито в заявке на матч с ЦСКА (0:2) якобы из-за опоздания из олимпийской сборной Нигерии.

Политика Захарова оценила слова посла США о бомбардировках Югославии Представитель МИД России Мария Захарова призвала власти США извиниться перед бывшей Югославией, которую страны НАТО бомбили в 1999 году.

Политика Киев назвал роли Зеленского и Путина в составлении списка для обмена Отвечая на вопрос, почему Путин согласился на обмен именно сейчас, Денисова предположила, что это объясняется разной риторикой Зеленского и бывшего президента Петра Порошенко.

Происшествия В Москве у станции метро неизвестный расстрелял двух человек У станции метро "Тимирязевская" неизвестный открыл огонь из огнестрельного оружия. В результате ранения получили два человека.