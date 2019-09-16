с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп распорядился выделить нефть из стратегического резерва для поддержания рынка. Об этом традиционно американский лидер написал на своей странице в Twitter.По словам президента США, объем нефти будет определен позже.

Религия Западноевропейский «Русский экзархат» присоединился к РПЦ Московский патриархат удовлетворил просьбу главы «Русского экзархата» и присоединил Архиепископию западноевропейских приходов к Русской православной церкви (РПЦ).

Наука Ученые объяснили ловкость рук пианистов Ученые объяснили ловкость рук пианистов и обнаружили взаимосвязь между моторной и соматосенсорной системой.

Здоровье Минздрав приступает к внедрению самой современной вакцины от гриппа "Ранее всего шесть стран производили такие вакцины, сейчас и мы ее производим", - отметил он, добавив, что примерно в десяти странах она включена в национальный прививочный календарь.

Политика Лукашенко намерен обсуждать с РФ компенсации за налоговый манёвр России и Белоруссии придётся вернуться к вопросу о компенсациях за налоговый маневр в нефтяной сфере.

Происшествия Прокурор Лесосибирска погиб вместе с семьей при пожаре в Красноярске При пожаре, который произошел в ночь на понедельник в многоквартирном жилом доме в Красноярске, погиб прокурор Лесосибирска Василий Федорцов, его семья и семья его сестры, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Кино Представлено короткометражное продолжение «Мира Юрского периода» Киностудия Universal Pictures и режиссер Колин Треворроу представили короткометражный фильм, который является продолжением картины "Мир Юрского периода".

Происшествия В Волгодонске вспоминают жертв теракта 1999 года Теракт в Волгодонске произошел 16 сентября 1999 года.

Общество Регионы обязали вести видеосъемку во время отлова бездомных животных Минприроды РФ утвердило методические указания регионам в сфере отлова потерявшихся и бездомных животных.

Шоу-бизнес У Заворотнюк начались тяжелые осложнения У актрисы Анастасии Заворотнюк развились полиорганная недостаточность и пневмония. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Армия и оружие National Interest оценил мощь российской торпеды «Шквал» Эксперты американского издания National Interest заявили, что уникальные скоростные показатели российской подводной торпеды "Шквал" могут перевернуть с ног на голову образ боевых действий в море.

Происшествия Молния ударила в движущийся автомобиль в Новосибирске В Новосибирске во время сильного дождя молния поразила двигавшийся по дороге автомобиль.

Политика На Украине в рамках декоммунизации переименовали около тысячи городов Почти тысячу городов и 52 тысячи улиц переименовали на Украине в рамках декоммунизации, сообщил в понедельник глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

Общество Названы регионы России с самыми дорогими услугами ЖКХ Среднестатистическая российская семья тратит на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) 9,6 процента общесемейного заработка, или около 4,4 тысячи рублей в месяц.

Кино Скончался народный артист РСФСР Юрий Колычев В понедельник, 16 сентября, стало известно о смерти народного артиста РСФСР Юрия Колычева.

Культура В студии Юлии Началовой нашли неизвестную песню певицы Неизвестную песню российской певицы Юлии Началовой, которая скончалась в марте этого года, обнаружили в ее студии после похорон.

Происшествия Устинова приговорили к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца Тверской суд Москвы отправил на 3,5 года в колонию общего режима Павла Устинова за применение насилия к омоновцу во время несанкционированной акции в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Путешествия Эстония уже считает потери от введения электронных виз в Петербурге В Эстонии ожидают снижения количества гостей из Финляндии, которые теперь могут направиться в Россию, в связи с введением с 1 октября 2019 года бесплатных электронных виз для иностранных туристов, приезжающих в Петербург и Ленинградскую область.

Политика Минюст отменит более 20 тыс. советских правовых актов Министерство юстиции России планирует признать недействующими более 20 тыс. правовых актов, принятых в СССР и РСФСР с 1917 по 1991 год.

Армия и оружие National Interest усмотрел в закупке Россией Су-57 подготовку к войне Россия закупает истребители Су-57, готовясь к масштабному вооруженному конфликту — такое мнение озвучил эксперт издания The National Interest.

Гаджеты Новые цвета iPhone 11 повысили спрос на смартфоны Аналитик Мин-Чи Куо сообщил, что новые цветовые вариации смартфонов Apple способствовали повышению спроса на линейку iPhone 2019.

Единоборства Бой Емельяненко и Кокляева состоится 29 ноября Поединок между Александром Емельяненко и Михаил Кокляевым состоится 29 ноября. Об этом в своем Instagram сообщил Емельяненко.

Экономика Материнский капитал проиндексируют впервые за пять лет «Размер материнского капитала в 2020 году увеличится также на 3,8% и составит 466 тыс. 617 руб.»,— сказала госпожа Голикова (цитата по «Интерфаксу»).

Общество 49-летняя Наоми Кэмпбелл показала идеальную фигуру в прозрачном платье Ежегодно в рамках Лондонской Недели моды модель организовывает показ Fashion For Relief в честь одноименной благотворительной организации, которую создала много лет назад после урагана Катрина.