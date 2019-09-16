с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп разрешил выделить нефть из стратегического резерва США для стабилизации рынка в случае необходимости, об этом он написал в Twitter.

Политика Власти Грузии отказались от новых санкций против России Внесенная «Европейской Грузией» резолюция предлагала властям страны обратиться к США и Евросоюзу к ЕС с просьбой ввести против России новые санкции в связи с «оккупацией исконно грузинских территорий — Абхазии и Южной Осетии».

Финансы Рубль взлетел на новостях о росте цен на нефть Курс евро опустился до отметки 70,59 рубля. А вот ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent подскочил на 8,73%, до 65,48 доллара за баррель.

Здоровье Кофе и молоко помогают снизить риск онкологических заболеваний Еда с высоким содержанием клетчатки, молоко и молочные продукты, жирная рыба и кофе снижают риск развития рака кишечника.

Экономика Правительство утвердило правила выплат на ипотеку многодетным семьям Правительство РФ утвердило правила выплат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки семьям, в которых в 2019-2022 годах родятся третьи и последующие дети, говорится в материалах на сайте Минфина.

Общество Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".

Политика В правительстве Крыма поддержали двойное название республики Ранее с инициативой о переименовании Республики Крым в Республику Крым - Тавриду выступил глава национально-культурной автономии греков Крыма "Таврида" Иван Шонус.

Политика Обвинённая в оскорблении жителей Тулуна чиновница уволилась Ранее Ирина Алашкевич, которую обвинили в оскорблении пострадавших от наводнения в Тулуне, попросила прощения.

Политика В Минске опровергли планы конфедерации России и Белоруссии Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию СМИ, заявив, что конкретных сроков утверждения «дорожной карты» интеграции России и Белоруссии пока нет, а данные СМИ носят сугубо предварительный характер.

Шоу-бизнес Отец Жанны Фриске призвал чаще привозить к Заворотнюк дочь Владимир Фриске, отец скончавшейся от опухоли мозга известной певицы, призвал чаще привозить к больной Анастасии Заворотнюк дочь.

Шоу-бизнес У Анастасии Заворотнюк появилась полиорганная недостаточность Сегодня у актрисы, лежащей в частной клинике Москвы с диагнозом «рак мозга», развились новые осложнения.

Футбол Главный тренер «Лиона» выделил Дзюбу в составе «Зенита» Главный тренер «Лиона» Силвинью на пресс-конференции поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Политика Арабская коалиция обвинила Иран в атаке на объекты в Саудовской Аравии Воюющая в Йемене арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией обвинила Иран в атаке на нефтяные объекты королевства.

Политика Сотрудника Росгвардии из Бурятии накажут за видеообращение о митингах Сотрудника ФГУП «Охрана» из Бурятии Виктора Хоржирова, снявшего обращение с призывом к росгвардейцам не задерживать участников митингов, накажут за запись видео в рабочее время.

Политика Российский самолет МС-21 совершил первый международный полет Российский среднемагистральный самолет МС-21 совершил первый международный полет Жуковский - Стамбул.

Авто Toyota Land Cruiser 300 увидели до премьеры Официальная премьера нового Toyota Land Cruiser 300 должна состояться уже в конце месяца.

Армия и оружие ВС США испытывают мобильную систему противодействия малым БПЛА Сухопутные силы ВС Соединенных Штатов приступили к испытаниям универсальной системы борьбы с малыми БПЛА Ballistic Low Altitude Drone Engagement (BLADE).

Происшествия Три автобуса столкнулись на западе Москвы Три автобуса столкнулись в понедельник, 16 сентября, на западе Москвы. По предварительной информации, пострадали шесть человек.

Политика Зеленский рассказал, чего ожидает от встречи в нормандском формате Сегодня стало известно, чего президент Украины Владимир Зеленский ожидает от встречи в нормандском формате.

Футбол Кокорин и Мамаев утром 17 сентября освободятся из колонии Алексеевский суд Белгородской области 6 сентября удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении братьев Кокориных и Мамаева, решение по УДО вступает в силу 17 сентября.

Происшествия В Москве у станции метро неизвестный расстрелял двух человек У станции метро "Тимирязевская" неизвестный открыл огонь из огнестрельного оружия. В результате ранения получили два человека.

Происшествия В Воронеже полицейских приговорили к реальным срокам за пытки Оперуполномоченный Сергей Косьяненько получил три года и два месяца колонии общего режима, его коллега Олег Соколовский — три года.

Здоровье Кардиолог посоветовал навсегда отказаться от помидоров По мнению Гандри, в организме человека белок может спровоцировать воспалительный процесс и ряд заболеваний, передает "Вечерняя Москва".

Политика В ЛНР назвали фейком данные об аресте главы МВД Корнета В самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) назвали фейком сообщение об аресте главы МВД Игоря Корнета, сообщает "Политика сегодня".