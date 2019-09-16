с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп разрешил выделить нефть из стратегического резерва США для стабилизации рынка в случае необходимости, об этом он написал в Twitter.

Происшествия В московском штабе незарегистрированной партии «Другая Россия» прошли обыски 16 сентября «Другая Россия» провела акцию в поддержку политзаключенных и повесила баннер «Свободу политзекам» на заборе у здания московского МВД.

Кино Скончался народный артист «Ленкома» Юрий Колычев Тело народного артиста РСФСР было найдено в его квартире 16 сентября, сообщает пресс-служба театра «Ленком». Артист умер на 91-м году жизни.

Шоу-бизнес Состояние Анастасии Заворотнюк ухудшилось Ранее сообщалось, что в пятницу, 13 сентября, у артистки начался отек головного мозга на фоне рака и ее доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.

Происшествия Суд признал Устинова виновным в травмировании омоновца Тверской суд Москвы признал виновным Павла Устинова в применении насилия в отношении омоновца во время несанкционированной акции в Москве 3 августа.

Футбол Состоялась жеребьевка клубного чемпионата мира по футболу В швейцарском Цюрихе состоялась жеребьевка клубного чемпионата мира-2019 по футболу, который пройдет в декабре в Катаре.

Наука Российские ученые ищут добровольцев для нахождения в имитирующей невесомость ванне Ученые планируют проводить эксперимент в течение пяти дней, тогда как самое длительное пребывание в подобных условиях составило 56 суток, и даже в этом случае организм человека хорошо восстановился.

Хоккей Овечкин предложил внести изменения в хоккейные правила Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выступил за возвращение в НХЛ тонированных визоров.

Футбол «Астон Вилла» и «Вест Хэм» сыграли вничью «Астон Вилла» дома сыграла вничью с «Вест Хэмом» (0:0) в матче 5-го тура чемпионата Англии. Встреча проходила в Бирмингеме.

Волейбол Сборная России одержала четвертую подряд победу на чемпионате Европы Мужская сборная России нанесла поражение команде Финляндии в матче 4-го тура группового этапа чемпионата Европы.

Общество Алеся Кафельникова вышла на подиум с Ириной Шейк, Кендалл Дженнер и сестрами Хадид По подиуму традиционно прошлись самые популярные модели современности, включая Ирину Шейк, Беллу и Джиджи Хадид, а также Кендалл Дженнер, впервые примерившую образ блондинки.

Политика Мужчина приковал себя цепью к памятнику маршалу Коневу в Праге В Праге мужчина приковал себя цепью к памятнику маршалу Ивану Коневу в качестве протеста против его переноса.

Шоу-бизнес Родители Богомолова покинули свадьбу после откровенного танца Собчак Родители Константина Богомолова покинули место проведения свадебного торжества после откровенного танца в исполнении его жены Ксении Собчак.

Гаджеты AMD рассказала о своём превосходстве над Intel по соотношению мощности и энергопотребления Milan будут основаны уже на втором поколении 7-нм технологии AMD и по сравнению с текущим поколением процессоров предоставят не слишком впечатляющую разницу.

Общество Синоптики прогнозируют третью волну бабьего лета в Москве Третья волна бабьего лета ожидается в Москве с 23 по 27 сентября, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Общество Наоми Кэмпбелл вышла на публику без нижнего белья Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку Fashion For Relief Charity Party в полупрозрачном платье без нижнего белья.

Армия и оружие Названы ключевые черты нового российского корвета «Меркурий» Уникальные черты нового российского корвета «Меркурий» отметил заместитель главного конструктора кораблей проекта 20 386 Александр Дадыкин 15 сентября в эфире телеканала «Звезда».

Политика Украина попыталась сорвать выступление крымского делегата в ОБСЕ Украинская делегация на проходившем в Варшаве совещании по свободе слова в СМИ под эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе дважды совершала попытку сорвать выступление главного редактора "Крымской газеты" Марии Волконской.

Кино Скончался актер из сериала «Беверли-Хиллз, 90210» У актера остались жена и восьмилетний сын. Терк снялся в нескольких десятках фильмов. Чаще всего актер исполнял роли второго плана.

Политика Джонсон покинул брифинг в Люксембурге из-за толпы демонстрантов Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон покинул пресс-брифинг, на котором присутствовал его коллега из Люксембурга Ксавье Беттелем.

Гаджеты Google объявила дату дебюта Pixel 4 и Pixel 4 XL Компания Google официально объявила дату своей традиционной ежегодной «железной» презентации Made By Google.

Политика Зеленский рассказал, чего ожидает от встречи в нормандском формате Сегодня стало известно, чего президент Украины Владимир Зеленский ожидает от встречи в нормандском формате.