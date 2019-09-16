с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп разрешил выделить нефть из стратегического резерва США для стабилизации рынка в случае необходимости, об этом он написал в Twitter.

Политика Мэрия не признала подлинность данных Навального о цифровом голосовании У департамента есть список личных кабинетов участников цифрового голосования, который также есть в Мосгоризбиркоме, в ТИКах и у председателей УИК (у последних, уточнил Костырко, есть только списки избирателей, голосующих на данном участке).

Шоу-бизнес Станислав Садальский показал переписку с Анастасией Заворотнюк Актер Станислав Садальский в своем Instagram показал подписчикам переписку с телеведущей и актрисой Анастасией Заворотнюк.

Общество Синоптики прогнозируют третью волну бабьего лета в Москве Третья волна бабьего лета ожидается в Москве с 23 по 27 сентября, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Шоу-бизнес У Заворотнюк начались тяжелые осложнения У актрисы Анастасии Заворотнюк развились полиорганная недостаточность и пневмония. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Общество Наоми Кэмпбелл вышла в свет без белья и удивила поклонников 49-летняя британская модель Наоми Кэмпбелл вышла в свет в откровенном платье и без белья.

Происшествия Устинова приговорили к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца Тверской суд Москвы отправил на 3,5 года в колонию общего режима Павла Устинова за применение насилия к омоновцу во время несанкционированной акции в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Шоу-бизнес Армен Джигарханян воссоединился с бывшей женой Напомним, в браке с Власовой Армен Джигарханян прожил почти 50 лет, но накануне "золотой свадьбы" ушел от нее к молодой пианистке Виталине Цымбалюк-Романовской.

Экономика Россияне начинают копить при доходе 35 тысяч на человека Россияне начинают копить, когда доход достигает 35 тысяч рублей на каждого члена семьи.

Экономика Лукашенко намерен обсуждать с РФ компенсации за налоговый манёвр России и Белоруссии придётся вернуться к вопросу о компенсациях за налоговый маневр в нефтяной сфере.

Политика Стало известно о возможности поставок газа в ЕС без контракта с Киевом Брюссель может предложить Москве поставлять российский газ в Европу в 2020 году без заключения нового газового контракта с Киевом.

Общество Кардиолог назвал самые опасные позы для сна Как уточнил кардиолог, дневной сон положительно влияет на организм и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, однако он доступен не каждому.

Политика Российский самолет МС-21 совершил первый международный полет Российский среднемагистральный самолет МС-21 совершил первый международный полет Жуковский - Стамбул.

Политика МИД России осуждает атаки по саудовскому НПЗ Москва решительно осуждает удары по объектам нефтяной инфраструктуры, передает ОТР заявление МИДа России по поводу атаки на саудовский НПЗ в ночь на 14 сентября.

Политика Володин назвал мониторинг ПАСЕ по правам полов в России «стыдобищей» Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал постыдным мониторинг по соблюдению прав нескольких полов в России, инициированный Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ).

Политика В Германии считают, что Запад намерен вытеснить Россию с рынка газа Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд заявил, что решение суда ЕС по газопроводу OPAL носит политический характер.

Происшествия На Сахалине сотрудника Росгвардии убили за замечание о курении В Южно-Сахалинске погиб сотрудник Росгвардии, сообщила РИА Новости пресс-секретарь областного управления ведомства Елена Таратутина.

Шоу-бизнес Четырехлетняя дочь Кейт Миддлтон уверена, что ее мама беременна На днях во время переменки принцесса по секрету рассказала своим подружкам, что ее мама беременна.

Шоу-бизнес Сегодняшний выпуск «Пусть говорят» будет посвящен Анастасии Заворотнюк Очередной эфир телепрограммы «Пусть говорят», который запланирован на 16 сентября, посвятят заслуженной артистке России Анастасии Заворотнюк, говорится на сайте Первого канала.

Происшествия Педофил четыре дня удерживал и насиловал школьницу в Москве Мужчина четыре дня удерживал и насиловал 13-летнюю школьницу в квартире на востоке Москвы, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 16 сентября.

Кино Представлено короткометражное продолжение «Мира Юрского периода» Киностудия Universal Pictures и режиссер Колин Треворроу представили короткометражный фильм, который является продолжением картины "Мир Юрского периода".

Общество Старинный завод в Москве снесут ради «дома на ножках» Capital Group планирует снести часть зданий Бадаевского завода и построить на этом месте «парящий в воздухе» 8-16-этажный жилой комплекс на 35-метровых опорах (как говорят арендаторы завода, на «ножках»).