с чего всё началось

В связи с атаками на Саудовскую Аравию, которые могут сказаться на ценах на нефть, я распорядился при необходимости выделить нефть из стратегического резерва в количестве, которое будет определено позже — достаточном для того, чтобы сохранить рынки обеспеченными нефтью.

Президент США Дональд Трамп разрешил выделить нефть из стратегического резерва США для стабилизации рынка в случае необходимости, об этом он написал в Twitter.

Политика Авен не согласился с утверждениями об изжившей себя либеральной идее Председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен заявил, что сохраняет приверженность либеральным экономическим ценностям, несмотря на утверждения о том, что они изжили себя и в определенной мере дискредитированы в глазах российского населения, передает ТАСС 15 сентября.

Экономика Стали известны детали экономической интеграции России и Белоруссии Премьер-министры России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Сергей Румас 6 сентября согласовали с возможностью незначительных изменений «Программу действий Белоруссии и России по реализации положений договора о создании Союзного государства», с соответствующим документом ознакомился «Коммерсантъ».

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Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк впала в кому и уже не может дышать самостоятельно По последним данным, актриса находится в коме; на фоне осложнений, спровоцированных онкологическим заболеванием (в частности, отека мозга), Анастасия уже не может дышать самостоятельно.

Экономика Эксперты назвали комфортный для накоплений уровень дохода россиян Большинству россиян, не имеющих сбережений, нужен доход от 35 тыс. руб. на члена семьи и более, чтобы начать комфортно для себя откладывать деньги, показал опрос, проведенный по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» (результаты есть у РБК).

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