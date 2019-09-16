с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп разрешил выделить нефть из стратегического резерва США для стабилизации рынка в случае необходимости, об этом он написал в Twitter.

Политика Российский самолет МС-21 совершил первый международный полет Российский среднемагистральный самолет МС-21 совершил первый международный полет Жуковский - Стамбул.

Экономика Forbes обнародовал рейтинг крупнейших частных компаний России Журнал Forbes составил традиционный рейтинг 200 крупнейших российских частных компаний, и первую строчку в нем, как и год назад, занял нефтяной гигант "ЛУКОЙЛ".

Политика Обвинённая в оскорблении жителей Тулуна чиновница уволилась Ранее Ирина Алашкевич, которую обвинили в оскорблении пострадавших от наводнения в Тулуне, попросила прощения.

Экономика «Ъ»: Россия и Белоруссия интегрируют экономическую систему Отмечается, что премьер-министры Дмитрий Медведев и Сергей Румас согласовали программу с возможностью небольших изменений 6 сентября 2019 года.

Общество В Екатеринбурге показали новый эскиз работы Покраса Лампаса без креста Организаторы фестиваля уличной живописи Stenograffia показали эскиз арт-объекта художника Покраса Лампаса (Арсения Пыженкова) без креста на площади Первой Пятилетки в Екатеринбурге.

Происшествия Устинов получил 3,5 года колонии за нападение на омоновца 3 августа Тверской суд Москвы приговорил к 3,5 года колонии общего режима Павла Устинова за применение насилия по отношению к омоновцу во время несанкционированной акции в центре столицы 3 августа.

Происшествия Двух человек ранили в ходе стрельбы у станции метро в Москве Двое мужчин госпитализированы с ранениями различной степени тяжести после стрельбы в районе станции метро «Тимирязевская».

Общество Наоми Кэмпбелл вышла на публику без нижнего белья Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку Fashion For Relief Charity Party в полупрозрачном платье без нижнего белья.

Политика Зеленский рассказал, чего ожидает от встречи в нормандском формате Сегодня стало известно, чего президент Украины Владимир Зеленский ожидает от встречи в нормандском формате.

Шоу-бизнес Родители Богомолова покинули свадьбу после откровенного танца Собчак Родители Константина Богомолова покинули место проведения свадебного торжества после откровенного танца в исполнении его жены Ксении Собчак.

Гаджеты Найденная в sim-картах уязвимость позволяет следить за абонентами Специалисты по кибербезопасности из компании AdaptiveMobile Security рассказали об уязвимости в sim-картах, которая позволяет следить за владельцами телефонов.

Футбол «Зенит» вылетел во Францию на матч Лиги чемпионов с «Лионом» В понедельник петербургский «Зенит» отправился во Францию на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Общество Синоптики сообщили о третьей волне бабьего лета в Москве На следующей неделе Москву ожидает третья волна бабьего лета, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Общество Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".

Шоу-бизнес Малышева назвала спекуляциями новости о состоянии Заворотнюк Российская телеведущая Елена Малышева призывает считать новости о состоянии здоровья артистки Анастасии Заворотнюк спекуляциями.

Шоу-бизнес Дочь объявила о четвертой беременности Кейт Миддлтон Принцесса, вполне возможно, хотела сообщить об этом по секрету всего одной своей подружке – но говорила так громко, что ее услышали и взрослые.

Политика В МИД ДНР осудили заявления Киева о статусе Донбасса Глава МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова прокомментировала заявления украинского министра иностранных дел Вадима Пристайко об особом статусе Донбасса.

Финансы Рубль подорожал на фоне роста цен на нефть Утром 16 сентября мировые цены на нефть выросли на 10% после атак беспилотников на территорию нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco.

Шоу-бизнес Новый выпуск «Пусть говорят» будет посвящен Анастасии Заворотнюк Новый эпизод популярной телевизионной передачи «Пусть говорят», который выйдет в эфир в понедельник, 16-го сентября, вечером, будет посвящен российской актрисе театра и кино, телеведущей и заслуженной артистке РФ Анастасии Заворотнюк.

Гаджеты Смартфон iPhone SE 2 может выйти в 2020 году В Сети появилась информация о том, что смартфон iPhone SE 2 выйдет, но только в 2020 году.

Религия Западноевропейский «Русский экзархат» присоединился к РПЦ Московский патриархат удовлетворил просьбу главы «Русского экзархата» и присоединил Архиепископию западноевропейских приходов к Русской православной церкви (РПЦ).

Экономика Греф добился исполнения своей просьбы к Путину об Антипинском НПЗ Вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий нефтедобычу и нефтепереработку, поручил Минэнерго совместно с Минприроды изменить условия лицензий на право пользования недрами трех месторождений в Оренбургской и Самарской областях, которые принадлежат Антипинскому НПЗ.

Политика Минюст отменит более 20 тыс. советских правовых актов Министерство юстиции России планирует признать недействующими более 20 тыс. правовых актов, принятых в СССР и РСФСР с 1917 по 1991 год.