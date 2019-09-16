с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп разрешил выделить нефть из стратегического резерва США для стабилизации рынка в случае необходимости, об этом он написал в Twitter.

Общество Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".

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Культура Петра Мамонова выписали из больницы после операции на сердце Советского, российского музыканта и актера Петра Мамонова, перенесшего после инфаркта еще одну операцию, выписали из больницы.

Энергетика Рост цен на нефть предсказали после атаки дронов в Саудовской Аравии Вынужденное снижение добычи нефти Саудовской Аравией после атаки дронов на НПЗ в четыре раза превышает размер сокращения производства участниками соглашения ОПЕК+.

Здоровье Роспотребнадзор проверит питание детей в школе и дома Специалисты Роспотребнадзора проведут мониторинг питания детей в школе и дома.

Общество Названы десять профессий с самыми высокими зарплатами в РФ По словам директора Рыбного союза Сергея Гудкова, механики в рыбодобывающей промышленности получают около 200 тыс. рублей, а самая высокая в стране зарплата обещана соискателю из-за срочной необходимости.

Общество В Екатеринбурге показали эскиз работы Покраса Лампаса без креста Стало известно, как будет выглядеть арт-объект Покраса Лампаса в Екатеринбурге после восстановления.

Шоу-бизнес У Заворотнюк начались тяжелые осложнения Пневмония стала осложнением из-за аппарата искусственной вентиляции легких.

Футбол ПФК ЦСКА дозаявил на РПЛ Максима Елеева Учитывая наши кадровые проблемы в линии защиты, сегодня на сайте РПЛ появилась дозаявка в состав ПФК ЦСКА защитника Максима Елеева. premierliga.ru/players/Eleev-Maksim Елеев является воспитанником ЦСКА, сейчас ему 18 лет.

Общество В ПФР назвали основания для уменьшения пенсионных выплат Ранее в ПФР предложили пересмотреть систему выплат накопительной пенсии и назначать её только тем россиянам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.

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Общество Comedy Club показал пародию на лицемерие российского телевидения Резиденты Comedy Club Гарик Харламов и Марина Кравец показали пародию на освещение темы сибирских пожаров федеральными каналами.

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Происшествия На Украине живущая на свалке 12-летняя девочка родила ребенка На свалке в украинском городе Ровно нашли беременную 12-летнюю цыганскую девочку, сообщает "Обозреватель".