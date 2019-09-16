Энергетика
ВедомостиТрамп разрешил открыть резервы США для поддержания рынка нефти
Президент США Дональд Трамп разрешил выделить нефть из стратегического резерва США для стабилизации рынка в случае необходимости, об этом он написал в Twitter.
Читать в источнике
Оценить
В связи с атаками на Саудовскую Аравию, которые могут сказаться на ценах на нефть, я распорядился при необходимости выделить нефть из стратегического резерва в количестве, которое будет определено позже — достаточном для того, чтобы сохранить рынки обеспеченными нефтью.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАФАН вчера в 19:30
с чего всё началось
"В связи с атаками на Саудовскую Аравию, которые могут сказаться на ценах на нефть, я распорядился при необходимости выделить нефть из стратегического резерва в количестве, которое будет определено позже - достаточном для того, чтобы сохранить рынки обеспеченными нефтью", — написал Трамп в Twitter.РИА Новостивчера в 18:35
Подробнее о событии
Показать все источники
Трамп распорядился выделить нефть из резервов США для стабилизации рынка нефти
Коммерсантъвчера в 20:00
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 04:46, Вашингтон
Религия
Главу Архиепископии западноевропейских приходов приняли в состав РПЦ
В состав Русской православной церкви (РПЦ) приняли главу Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции.
Российская газета 14 сентября в 09:24
Происшествия
На Украине живущая на свалке 12-летняя девочка родила ребенка
На свалке в украинском городе Ровно нашли беременную 12-летнюю цыганскую девочку, сообщает "Обозреватель".
РИА Новости 02:35
Политика
Оскорбившая жителей Тулуна чиновница попросила прощения и уволилась
Глава пресс-службы иркутского губернатора Ирина Алашкевич, которую обвинили в том, что она назвала россиян быдлом, попросила прощения у жителей Тулуна.
Газета.Ru 04:39
Происшествия
Насильник четыре дня удерживал школьницу в квартире в Москве
Мужчина похитил 13-летнюю школьницу в Москве и четыре дня удерживал ее в квартире на юго-востоке города.
Lenta.ru 04:01
Происшествия
Шесть человек погибли в результате ДТП в Чечне
Столкновение двух легковых автомобилей произошло в Чечне в воскресенье, в результате погибли шесть человек, сообщили ТАСС в пресс-службе УГИБДД МВД РФ по региону.
ТАСС вчера в 15:01
Шоу-бизнес
Джиган устроил для дочери Леи вторую вечеринку в честь дня рождения
Рэп-исполнитель Джиган устроил для Дочери Леи вторую вечеринку в честь дня рождения.
Актуальные Новости вчера в 12:31
Здоровье
Кардиолог назвал опасные позы для сна
Сон на боку вреден для позвоночника, а на животе повышает внутрибрюшное давление, заявил главный внештатный кардиолог Минздрава Крыма Валерий Садовой в эфире радио "Спутник в Крыму".
РИА Новости вчера в 21:36
Музыка
Чиновница пожаловалась в полицию на Шнурова за мат на концерте
Чиновница управления Министерства культуры России по Южному федеральному округу после концерта группы «Ленинград» в Ростове-на-Дону написала на лидера коллектива Сергея Шнурова заявление в полицию.
Известия 04:17
Политика
Сенцов оценил изменения на Украине за пять лет
Украинский режиссер Олег Сенцов оценил изменения, произошедшие на Украине за последние пять лет, которые он провел в заключении в России.
Lenta.ru 02:49
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
Экономика
Названы крупнейшие частные компании России
«Лукойл» в седьмой раз подряд оказался крупнейшей российской частной компанией.
Lenta.ru 03:16
Кино
В Крым с визитом прибыла греческая делегация
Аргументы недели 01:36
Происшествия
Самолет с отказавшим двигателем сел в Красноярске
Газета.Ru вчера в 02:28
Политика
В МИД ДНР осудили заявления Киева о статусе Донбасса
Глава МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова прокомментировала заявления украинского министра иностранных дел Вадима Пристайко об особом статусе Донбасса.
RT на русском вчера в 04:30
Наука
Ученые: человеческое тело продолжает двигаться после смерти
МедиаПоток 14 сентября в 07:01
Происшествия
Двух человек ранили в ходе стрельбы у станции метро в Москве
Двое мужчин госпитализированы с ранениями различной степени тяжести после стрельбы в районе станции метро «Тимирязевская».
Lenta.ru 03:51
Политика
Премьер Украины хочет соединить Балтийское и Черное моря водным путем
РИА Новости 14 сентября в 04:33
Происшествия
При пожаре в Красноярске погиб прокурор Лесосибирска с семьей
Квартира в Красноярске, в которой сегодня ночью вспыхнул пожар, принадлежала прокурору Лесосибирска Василию Федорцову.
Российская газета 02:38
Общество
Названы регионы России с самыми высокими тарифами на ЖКУ
Список самых дорогих для жизни субъектов возглавил Камчатский край. Здесь платить за ЖКУ приходится почти десять тысяч рублей в месяц.
Российская газета 03:35
Шоу-бизнес
В интернете появилось видео со свадьбы Собчак и Богомолова
В интернете появилось видео со свадьбы Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.
АБН 13 сентября в 07:21
Армия и оружие
Россия разместила С-400 в Арктике
Российские военные разместили в Арктике новые системы противовоздушной обороны С-400 «Триумф».
BFM.ru 01:54
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова резко ответила на слухи о фиктивном романе с Тимати
Модель Анастасия Решетова, отдыхающая со своим возлюбленным – рэпером Тимати, на Мальдивских островах, резко ответила на комментарии хейтеров, уверенных в том, что их роман является фейковым.
Bimru.ru 14 сентября в 10:38
Армия и оружие
Истребитель Су-35 показал фигуры высшего пилотажа в небе над Стамбулом
Российский многоцелевой истребитель Су-35 и самолет-амфибия Бе-200, которые прибыли в Турцию, чтобы принять участие во втором технологическом фестивале Teknofest, продемонстрировали свои возможности в небе над Стамбулом.
Известия вчера в 11:21
Шоу-бизнес
Собчак до последнего ждала, что Волочкова придет к ней на свадьбу
В пятницу, 13 сентября вся светская Москва гуляла на свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова.
Комсомольская правда 13 сентября в 20:49
Политика
Стало известно о возможности поставок газа в ЕС без контракта с Киевом
Брюссель может предложить Москве поставлять российский газ в Европу в 2020 году без заключения нового газового контракта с Киевом.
РБК вчера в 13:41
Происшествия
СКР завел дело о мошенничестве с пенсиями
Дело возбудило управление СКР по Центральному округу Москвы. Пока уголовное дело возбуждено по факту махинаций, и фигурантов в нем нет.
Труд 13 сентября в 04:07
Общество
Comedy Club показал пародию на лицемерие российского телевидения
Резиденты Comedy Club Гарик Харламов и Марина Кравец показали пародию на освещение темы сибирских пожаров федеральными каналами.
Lenta.ru 14 сентября в 13:08
Гаджеты
Sony презентовала 8К-телевизоры за шесть миллионов рублей
Astera 13 сентября в 14:56
Шоу-бизнес
Родители Богомолова покинули свадьбу после откровенного танца Собчак
Родители Константина Богомолова покинули место проведения свадебного торжества после откровенного танца в исполнении его жены Ксении Собчак.
OAnews 01:09