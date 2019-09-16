с чего всё началось

В связи с атаками на Саудовскую Аравию, которые могут сказаться на ценах на нефть, я распорядился при необходимости выделить нефть из стратегического резерва в количестве, которое будет определено позже — достаточном для того, чтобы сохранить рынки обеспеченными нефтью.

Старший советник президента США Келлиэнн Конуэй заявила, что американское Министерство энергетики готово в случае необходимости задействовать свои нефтяные резервы после атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Об этом она сказала в интервью Fox News Sunday.

В США заявили о готовности задействовать свои нефтяные резервы

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