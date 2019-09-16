Политика
RT на русскомВ США заявили о готовности задействовать свои нефтяные резервы
Старший советник президента США Келлиэнн Конуэй заявила, что американское Министерство энергетики готово в случае необходимости задействовать свои нефтяные резервы после атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Об этом она сказала в интервью Fox News Sunday.
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В связи с атаками на Саудовскую Аравию, которые могут сказаться на ценах на нефть, я распорядился при необходимости выделить нефть из стратегического резерва в количестве, которое будет определено позже — достаточном для того, чтобы сохранить рынки обеспеченными нефтью.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАФАН 19:30
с чего всё началось
«В связи с атаками на Саудовскую Аравию, которые могут сказаться на ценах на нефть, я распорядился при необходимости выделить нефть из стратегического резерва в количестве, которое будет определено позже - достаточном для того, чтобы сохранить рынки обеспеченными нефтью», — написал он Twitter.NewInform19:19
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Трамп разрешил выделить нефть из резерва США на стабилизацию рынка после атак в Саудовской Аравии
Комсомольская правда18:56
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