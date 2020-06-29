с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп утвердил план по передислокации из Германии 9,5 тыс. американских военнослужащих для "сдерживания РФ".

Наука У обезьян и американцев обнаружили общность мышления Ученые из Гарварда, Калифорнийского университета в Беркли и Университета Карнеги — Меллона решили проверить, насколько способны к рекурсивному мышлению представители разных групп людей и человекоподобные обезьяны. 2

Общество На Камчатке к полудню по поправкам проголосовали 36% избирателей Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономной области на 10:00 по местному времени явка избирателей на голосовании по поправкам к Конституции РФ составила 67,47%. 2

Политика Французский депутат сравнил Крым времен Украины со спящей красавицей Французский депутат Европарламента Тьерри Мариани, возглавляющий делегацию европейских политиков, приехавших в Крым, сравнил полуостров во времена нахождения в составе Украины со спящей красавицей, добавив, что только после воссоединения с Россией в регионе началось восстановление. 10

Политика Санкции против Nord Stream 2 предложили вписать в военный бюджет США В прошлом году Круз и Шейхин прибегли к той же тактике, и успешно: законопроект с первыми санкциями в отношении Nord Stream 2 был принят в составе военного бюджета. 8

Происшествия В Новосибирской области от коронавируса скончались ещё три человека В течение последних 24 часов в больницах Новосибирской области скончалось три пациента: двое мужчин 61 и 71 года, и женщина, которой было 73.

Общество С 1 июля россияне начнут получать выплату в 10 тысяч рублей на детей Ранее в Минтруде заявили, что родители более 21 млн детей получили единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей на каждого ребёнка с трёх до 16 лет 23 июня президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей в возрасте до 16 лет. 999

Футбол Кириченко поделился ожиданиями перед игрой «Ростов» - «Краснодар» Бывший главный тренер "Уфы" Дмитрий Кириченко поделился ожиданиями перед игрой "Ростов" - "Краснодар" в рамках 25-го тура чемпионата России.

Происшествия Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду. 528

Экономика Nasdaq снова закрылся выше 10 000 пунктов Индекс Dow Jones вырос на 217,08 пункта (0,85%), до 25 812,88 пункта, диапазон индекса составил от 25 475,14 до 25 905,38 пункта.

Экономика Банкиры накопили добра перед худом Журнал The Banker опубликовал ежегодный рейтинг Журнал The Banker опубликовал ежегодный рейтинг 1 тыс. крупнейших банков мира.

Футбол Джикия раскритиковал судейство в проигранном дерби с ЦСКА Георгий заявляет, что после матча находится в подавленном состоянии, так как считает, что судья принимал решение не объективно, принимая неоднозначные решения в пользу ЦСКА. 1

Общество Представитель ВОЗ оценила борьбу с коронавирусом в России Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович оценила усилия по борьбе с распространением пандемии коронавируса в стране. 109