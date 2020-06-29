Политика
Газета.RuТрамп разрешил вывести из Германии 9,5 тыс. американских военных
Президент США Дональд Трамп утвердил план по передислокации из Германии 9,5 тыс. американских военнослужащих для "сдерживания РФ".
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с чего всё началось
— Предложение, которое было одобрено, не только соответствует директиве президента, оно также усилит сдерживание России, даст заверения союзникам, улучшит стратегическую гибкость и оперативную гибкость США в Европе, — уточнил он в обращении, опубликованном в "Твиттере".Life.ruвчера в 21:14
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Пентагон подготовил для Трампа предложения по сокращению войск в Германии
Аргументы недели29 июня в 09:03
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Французский депутат сравнил Крым времен Украины со спящей красавицей
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Российский рубль должен укрепиться к концу года, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
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В прошлом году Круз и Шейхин прибегли к той же тактике, и успешно: законопроект с первыми санкциями в отношении Nord Stream 2 был принят в составе военного бюджета.
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С 1 июля россияне начнут получать выплату в 10 тысяч рублей на детей
Ранее в Минтруде заявили, что родители более 21 млн детей получили единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей на каждого ребёнка с трёх до 16 лет 23 июня президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей в возрасте до 16 лет.
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В США ученые раскрыли секрет полета украшенных древесных змей
Украшенные древесные змеи считаются одним из самых необычных видов пресмыкающихся, способных к планированию в воздухе.
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Не менее восьми человек пострадали в ДТП с маршруткой в Подмосковье
По данным «РИА Новости», в результате ДТП пострадали восемь человек, в том числе двое несовершеннолетних.
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Кириченко поделился ожиданиями перед игрой «Ростов» - «Краснодар»
Бывший главный тренер "Уфы" Дмитрий Кириченко поделился ожиданиями перед игрой "Ростов" - "Краснодар" в рамках 25-го тура чемпионата России.
Газета.Ru вчера в 23:45
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Советский и российский актер, заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин скончался на 69-м году жизни.
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Адвокат Ефремова удивился появлению нового потерпевшего в деле о ДТП
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Nasdaq снова закрылся выше 10 000 пунктов
Индекс Dow Jones вырос на 217,08 пункта (0,85%), до 25 812,88 пункта, диапазон индекса составил от 25 475,14 до 25 905,38 пункта.
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